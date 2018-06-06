Томенко и Сумская родили семь чудес (фоторепортаж)

Украинцы, пакуем чемоданы!

Страна избрала свои “Семь чудес”. А не увидеть собственные чудеса – это безобразие. Курс выбирайте сами – с запада ли на восток, наоборот ли, ведь победителями стали культурно-исторические достопримечательности, расположенные в разных регионах нашей страны. Заповедник “Каменец” в Каменце-Подольском (а это Хмельниччина), Киево-Печерский историко-культурный заповедник, парк “Софиевка” в Умани (а это Черкащина), национальный заповедник София Киевская, Херсонес Таврический в Севастополе, Хотинская крепость в Черновицкой области и Национальный заповедник “Хортица” в Запорожье.

Подведение итогов и награждение победителей акции состоялись на территории Софии Киевской. Выбор - не случаен. Инициатор акции, вице-спикер Верховной Рады V созыва Николай Томенко отметил: “София – это самая древняя достопримечательность украинского государства, которая строилась во времена правления Ярослава Мудрого. И это напоминает нам, что именно с мудростью нужно выбирать достопримечательности.” Акция была закрытой, пригласили только журналистов. Впрочем, некоторые организаторы жалели, что не сделали ее “по ту сторону колокольни”, что способствовало бы началу широкого общенационального движения.

По словам организаторов, существовали три ключевых аргумента для определения чудес – историческая значимость объекта (идеально, чтобы он был древним), архитектурная и туристическая привлекательность. Признали в три этапа. Сначала с помощью местных оргкомитетов было названо 100 номинантов, потом из них отобрали 21 достопримечательность, которые уже с 7 июля соревновались за звание одного из 7 чудес Украины. Окончательный рейтинг был сформирован по результатам Интернет-голосования и опроса экспертов.

Потом вывели средний балл. Николай Томенко заметил: “Эксперты почти без изменений оставили те 10 объектов, которые победили в Интернете, единственное отличие касалось Софии Киевской, но нас бы никто не понял, если бы София не попала в семёрку чудес Украины.” (По результатам Интернет-голосования в семерку попал Ливадийский дворец, эксперты дали ему 10 место.)

Наибольшим достижением организаторы акции считают то, что пробудили народ - города и посёлки, жители которых начали гордиться тем, где живут, тем, что имеют уникальную достопримечательность.

В то же время пришлось сознаться, что общественность по-разному встретила акцию. В одних городах создавались фан-клубы, прохожим раздавали флаеры с описанием достопримечательности. В Севастополе каждый день водители маршруток напоминали пассажирам последние результаты, и просили пассажиров не забыть проголосовать снова, таким образом поддержать достопримечательность. Но было и иначе. “Есть регионы, которые меня разочаровали. Наши эксперты очень высоко оценили Святогорскую лавру, но в голосовании она заняла одно из последних мест. Очевидно, Донецкий регион скептически отнесся к этому мероприятию", – рассказал Томенко. Неактивным был Львов.

Впрочем, следует учесть и такой важный фактор как доступность Интернета. Ведь во многих небольших городах, тем более поселках, почти нет Интернет-центров или Интернет-кафе.

Теперь организаторам осталось убедить государственные и местные власти, а также бизнесменов, что это действительно чудеса, которые нуждаются в финансовых вложениях, чтобы стать туристически привлекательными. “Есть объекты в тотальном туристическом тупике. Вот, например, уникальная достопримечательность Каменная Могила. Она самая старая, с необычными наскальными рисунками. Но туристу невозможно туда добраться, нормально отдохнуть", – заметил Томенко. А секретарь оргкомитета Александр Бригинец добавил: “Мы знаем историю, что на Луганщина нашли какую-то пирамиду, которой очень много лет. Но она не отстроена, туда нельзя привести туристов.”

После акции и участники, и организаторы надеются на увеличение туристических и инвестиционных потоков, а некоторые добавляют, что туристов стало гораздо больше уже сейчас.

Об объективности и честности итогов говорить немного сложно, ведь каждый участник считал, что именно “его” достопримечательность должна быть признана чудом. Но конкурс на то и конкурс – чтобы определить победителей. Бригинец заявил: “У меня, как у человека, принимавшего решение, нет ощущение, будто что-то не так. Я боялся, что слишком активный фан-клуб протиснет какую-то достопримечательность, не дотягивающую до определенного рейтинга, но все произошло так, как должно было произойти.” И народная артистка Наталия Сумска, которая тоже входила в оргкомитет, считает, что все было достаточно объективно: “Я думаю, мы никого не обидели. Мы опирались на голос народа. Были небольшие разногласия. Но не может быть единодушия в Интернете и у наших экспертов.” Сама Наталия в голосовании не участвовала. “Мы же эксперты", - заявила артистка.

А вот певица Анжелика Рудницкая, тоже член Оргкомитета, участие в голосовании принимала, причем достаточно активное. “Результаты почти совпали! - радостно говорит она. - Но я еще голосовала за Каменную Могилу и Антониевы пещеры.” Анжелика рассказала, что побывала практически везде и своими глазами видела 21 достопримечательность: “Поэтому мне было очень легко делать выводы, легко дискутировать, даже когда рядом сидели серьёзные дяди-научные работники. Я отстаивала свою точку зрения, потому что мне казалось, что это важно.”

Победители акции были действительно довольны и, пользуясь случаем, приглашали всех посетить их достопримечательности. А директор заповедника “Хортица” подарил Томенко настоящее казацкое огниво XVII века. Но выкресать огонь Томенко так и не удалось. “Мы должны феномен казачества поднять на высший уровень и не терять казацкие традиции. Я вот с первого раза не смог огонь добыть оттуда", – поделился он.

Все победители акции получили награду – статуэтку, изготовленную из зеленого мрамора, матовой стали и золотистого зеркального акрила. Еще три объекта получили специальные отличия акции. В номинации “Выдающаяся достопримечательность современной Украины” победа была за музеем “Писанка” (г. Коломыя, Ивано-Франковская обл.), “Выдающейся достопримечательностью духовной Украины” был назван Острожский замок и академия (Ровенская обл.), а “Выдающейся достопримечательностью новейшей истории” стал Ливадийский дворец-музей (г. Ялта, Крым). Отличия, полученные ими, было точной копией “большой” статуэтки, потому, в ученом смысле можно сказать, что в Украине названо десять “чудес”.

В конце акции крестный отец чудес Николай Томенко заявил: “Мы приняли решение, как только закончится эта беда (имею в виду избирательную компанию), продолжим дальше”. И объяснил: в следующем году определим семь природных чудес Украины.

Итак, чудомания только началась. И если в этом году несколько опьяневшими от успеха выглядели на сцене директора названных “Семи” чудес – от Хотина до Херсонеса, то в следующем году ими станут…

Впрочем, это уже будет в следующем году.

Анна Ященко