Томенко и Сумская родили семь чудес (фоторепортаж)
В конце акции крестный отец чудес Николай Томенко заявил: “Мы приняли решение: как только закончится эта беда (имею в виду избирательную компанию), продолжим дальше”...
Украинцы, пакуем чемоданы!
Страна избрала свои “Семь чудес”. А не увидеть собственные чудеса – это безобразие. Курс выбирайте сами – с запада ли на восток, наоборот ли, ведь победителями стали культурно-исторические достопримечательности, расположенные в разных регионах нашей страны. Заповедник “Каменец” в Каменце-Подольском (а это Хмельниччина), Киево-Печерский историко-культурный заповедник, парк “Софиевка” в Умани (а это Черкащина), национальный заповедник София Киевская, Херсонес Таврический в Севастополе, Хотинская крепость в Черновицкой области и Национальный заповедник “Хортица” в Запорожье.
|Инициатор “Семи чудес” Николай Томенко на фоне одного из чудес – Софии Киевской
Подведение итогов и награждение победителей акции состоялись на территории Софии Киевской. Выбор - не случаен. Инициатор акции, вице-спикер Верховной Рады V созыва Николай Томенко отметил: “София – это самая древняя достопримечательность украинского государства, которая строилась во времена правления Ярослава Мудрого. И это напоминает нам, что именно с мудростью нужно выбирать достопримечательности.” Акция была закрытой, пригласили только журналистов. Впрочем, некоторые организаторы жалели, что не сделали ее “по ту сторону колокольни”, что способствовало бы началу широкого общенационального движения.
|Народная артистка Украины Наталия Сумска – член оргкомитета акции
|Директор Ливадийского дворца Анатолий Литвиненко. Дворец стал “Выдающейся достопримечательностью новейшей истории”
|Директор заповедника "Каменец" Василий Фенцур
|Председатель Госслужбы туризма Анатолий Пахля несет “Семь чудес”
|София Киевская стала одним из “Семи чудес”
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Наибольшим достижением организаторы акции считают то, что пробудили народ - города и посёлки, жители которых начали гордиться тем, где живут, тем, что имеют уникальную достопримечательность.
В то же время пришлось сознаться, что общественность по-разному встретила акцию. В одних городах создавались фан-клубы, прохожим раздавали флаеры с описанием достопримечательности. В Севастополе каждый день водители маршруток напоминали пассажирам последние результаты, и просили пассажиров не забыть проголосовать снова, таким образом поддержать достопримечательность. Но было и иначе. “Есть регионы, которые меня разочаровали. Наши эксперты очень высоко оценили Святогорскую лавру, но в голосовании она заняла одно из последних мест. Очевидно, Донецкий регион скептически отнесся к этому мероприятию", – рассказал Томенко. Неактивным был Львов.
|А может это я “чудо”?
Теперь организаторам осталось убедить государственные и местные власти, а также бизнесменов, что это действительно чудеса, которые нуждаются в финансовых вложениях, чтобы стать туристически привлекательными. “Есть объекты в тотальном туристическом тупике. Вот, например, уникальная достопримечательность Каменная Могила. Она самая старая, с необычными наскальными рисунками. Но туристу невозможно туда добраться, нормально отдохнуть", – заметил Томенко. А секретарь оргкомитета Александр Бригинец добавил: “Мы знаем историю, что на Луганщина нашли какую-то пирамиду, которой очень много лет. Но она не отстроена, туда нельзя привести туристов.”
После акции и участники, и организаторы надеются на увеличение туристических и инвестиционных потоков, а некоторые добавляют, что туристов стало гораздо больше уже сейчас.
Об объективности и честности итогов говорить немного сложно, ведь каждый участник считал, что именно “его” достопримечательность должна быть признана чудом. Но конкурс на то и конкурс – чтобы определить победителей. Бригинец заявил: “У меня, как у человека, принимавшего решение, нет ощущение, будто что-то не так. Я боялся, что слишком активный фан-клуб протиснет какую-то достопримечательность, не дотягивающую до определенного рейтинга, но все произошло так, как должно было произойти.” И народная артистка Наталия Сумска, которая тоже входила в оргкомитет, считает, что все было достаточно объективно: “Я думаю, мы никого не обидели. Мы опирались на голос народа. Были небольшие разногласия. Но не может быть единодушия в Интернете и у наших экспертов.” Сама Наталия в голосовании не участвовала. “Мы же эксперты", - заявила артистка.
А вот певица Анжелика Рудницкая, тоже член Оргкомитета, участие в голосовании принимала, причем достаточно активное. “Результаты почти совпали! - радостно говорит она. - Но я еще голосовала за Каменную Могилу и Антониевы пещеры.” Анжелика рассказала, что побывала практически везде и своими глазами видела 21 достопримечательность: “Поэтому мне было очень легко делать выводы, легко дискутировать, даже когда рядом сидели серьёзные дяди-научные работники. Я отстаивала свою точку зрения, потому что мне казалось, что это важно.”
Победители акции были действительно довольны и, пользуясь случаем, приглашали всех посетить их достопримечательности. А директор заповедника “Хортица” подарил Томенко настоящее казацкое огниво XVII века. Но выкресать огонь Томенко так и не удалось. “Мы должны феномен казачества поднять на высший уровень и не терять казацкие традиции. Я вот с первого раза не смог огонь добыть оттуда", – поделился он.
|“Чудеса” ночью
Все победители акции получили награду – статуэтку, изготовленную из зеленого мрамора, матовой стали и золотистого зеркального акрила. Еще три объекта получили специальные отличия акции. В номинации “Выдающаяся достопримечательность современной Украины” победа была за музеем “Писанка” (г. Коломыя, Ивано-Франковская обл.), “Выдающейся достопримечательностью духовной Украины” был назван Острожский замок и академия (Ровенская обл.), а “Выдающейся достопримечательностью новейшей истории” стал Ливадийский дворец-музей (г. Ялта, Крым). Отличия, полученные ими, было точной копией “большой” статуэтки, потому, в ученом смысле можно сказать, что в Украине названо десять “чудес”.
|Пока одни члены оргкомитета вручали награды, другие успели с девушками пообщаться
В конце акции крестный отец чудес Николай Томенко заявил: “Мы приняли решение, как только закончится эта беда (имею в виду избирательную компанию), продолжим дальше”. И объяснил: в следующем году определим семь природных чудес Украины.
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Впрочем, это уже будет в следующем году.
Анна Ященко