В СНБО опасаются, что цена на газ связана с передачей ”трубы” России

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины опасаются, что объявленная НАК "Нафтогаз Украины" цена на газ для Украины в размере 143 долл. за 1 тыс. куб. м имеет привязку к возможной передаче украинской газотранспортной системы (ГТС) в управление РФ. Такое мнение РБК-Украина высказал заместитель секретаря СНБО Юрий Продан. "Не есть ли это (143 долл./1 тыс. куб. м газа) цена вопроса?", - сказал он. По словам Ю.Продана, предложение о добыче Украиной в РФ 55 млрд куб. м газа в год является "довольно туманным", и прежде чем делать подобные заявления, необходимо проанализировать ситуацию – кто в России добывает, куда этот газ экспортирует, и какие это будут затраты. Ю.Продан подчеркнул, что по исследованиям МЭА, прирост в России может быть обеспечен только за счет сильного удорожания добычи газа.

По словам Ю.Продана, также возникает вопрос, откуда возникла цифра 55 млрд куб. м, так как в соответствии с энергетической стратегией Украины до 2015 г. Украине будет необходимо 30 млрд куб. м ввиду сокращения потребления газа. При этом он подчеркнул, что 55 млрд куб. м - еще большие затраты, чем 30 млрд куб. м.

Ю.Продан также отметил, что возникает еще один вопрос - если ведутся межправительственные переговоры, то предусматривается ли, что будут прямые поставки газа в Украину от "Газпрома". По его словам, если ведутся межправительственные переговоры, то на них обязательно должен присутствовать представитель "Газпрома", с которым должна согласовываться цена на газ и транзит по прямому договору. Ю.Продан напомнил, что сегодня существующая схема поставок в Украину происходит через RosUkrEnergo, и в переговорах с этой компанией нет уровня межправительственных переговоров. "Если они (переговоры) ведутся на межправительственном уровне, то следует ли из этого, что Евгений Бакулин говорит о том, что сегодня решается вопрос об отказе от RosUkrEnergo", - сказал Ю.Продан, добавив, что поставки газа в Украину сегодня определены по договору с RosUkrEnergo от 2006 г., и это соглашение является договором между хозяйствующими субъектами.

"Это моя позиция исходя из принципов государственной политики в плане обеспечения энергобезопасности государства. Вопрос обмена части ГТС на активы добывающих компаний – это вопрос сохранения ГТС в госсобственности, что является одним из принципов государственной политики в энергетической сфере", - резюмировал Ю.Продан.

РБК-Украина