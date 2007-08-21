Глава Нафтогаза назвал цену на газ в 2008 году

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН заявляет, что Украина и Россия ведут переговоры по согласованию цены на поставляемый в Украину природный газ на период 2008-2011 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.БАКУЛИН сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Самый сложный вопрос – это согласование цен на газ. Ведем работу по согласованию цены на 2008-2011 года включительно", – сказал он.

При этом он выразил уверенность, что договоренность будет достигнута. "Цена на газ в 2008 году будет в районе 143 долл. за тысячу кубометров, но надо завершить переговоры", - сказал он.

"Сложности есть, но все идет в плановом режиме, и мы надеемся, что цена будет на таком уровне", – добавил Е.БАКУЛИН.

При этом глава "Нафтогаза" отметил, что"цену на 4-5 лет мы согласовываем для того, чтобы подготовил Кабинет министров программу для внедрения энергосберегающих технологий, подготовить ТКЭ…".

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО прогнозирует, что цена на поставляемый в 2008 году в страну природный газ повысится максимум на 10%.

Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долларов за 1 тыс. куб. м. С января 2006 г. - 95 долл. за 1 тыс. куб. м, а с января 2007 года - 130 долл. за тыс. куб. м. Европейским потребителям Россия продает газ в среднем по 230 долл. за тыс. куб. м.

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) создана в 2004 году. 50% ее акций принадлежат “Газпрому”, 50%, по данным PriсewaterhouseCoopers, через Centragas контролируют предприниматели Дмитрий ФИРТАШ (45%) и Иван ФУРСИН (5%).

RosUkrEnergo в 2005 г. стала эксклюзивным поставщиком в Украину среднеазиатского газа, поставив 37 млрд. куб. м и на экспорт в Европу - 8,7 млрд. куб. м. Доход от продажи газа составил 4,3 млрд. долл., чистая прибыль - 755 млн. долл.

В 2006 г. RosUkrEnergo продала Украине 50,1 млрд. куб. м, на экспорт - 8,96 млрд. куб. м, выручка трейдера выросла до 7,11 млрд. долл.