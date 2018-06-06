Дело врачей: команда Черновецкого атакует коммунистов

Прошедшая неделя ознаменовалась страстями вокруг двух столичных больниц – Центральной городской (бывшей Октябрьской) и Городской стоматологической поликлиники. Так, по словам заместителя киевского мэра Ирэны Кильчицкой, министр здравоохранения Украины Юрий Гайдаев начал массированную атаку против города. Заместитель мэра утверждает: главный медик страны активизировался в связи с тем, что столичной властью выявлено очень много фактов неэффективного управления медицинской отраслью представителями КПУ, членом которой он является. Действительно, Минздрав издал приказ о создании комиссии для проверки деятельности Центральной городской клинической больницы, и комиссия действительно сейчас работает на месте.

При том руководством КГГА был уволен директор Киевской городской стоматологической поликлиники Анатолий Круть. Причиной освобождения стали «грубые нарушения финансово-бюджетной дисциплины», обнаруженные в ходе проверки со стороны КГГА. Кильчицкая заявляет, что Круть «является зятем другого коммуниста, – господина Кравченко (входит в избирательный список КПУ)”. Итак, мы уже имеем двух «красных» руководителей, так или иначе связанных с медициной, и две проверки двух больниц. Одна из них инициирована министром-коммунистом, другая – городскими властями.

“Судя по всему, команда нынешнего мэра Леонида Черновецкого зацепила серьезные финансовые интересы Компартии, что особенно для нее ощутимо во время предвыборной кампании”, - говорит в своем заявленииКильчицкая. - «Коммунисты собирались, как и раньше, финансировать свою предвыборную кампанию за счет киевской медицины».

Интересная версия, конечно. Чтобы ее проверить, УНИАН связался с «красным» министром.

- Ну, причем тут, скажите, Компартия? – недоумевал Юрий Гайдаев. – Скажите, как можно финансировать избирательную кампанию за счет этих заведений? Мы организовали проверку в четырнадцатой больнице. Это было сделано после коллективного обращения в Кабмин ее сотрудников. Мы направили комиссию, а тут нас обвиняют неизвестно, в чем. Почему возникла такая болезненная реакция? Наверное, есть что скрывать.

Кстати сказать, сами работники четырнадцатой больницы выразили беспокойство «отсутствием гарантий со стороны городской власти относительно сохранения Центральной городской клинической больницы, как целостной структуры, а также сохранением существующих границ земельного участка». Так сказано в заявлении трудового коллектива заведения, под которым стоит почти две тысячи подписей. Если говорить просто, медики боятся рейдерской атаки со стороны городской власти.

Но если работники четырнадцатой больницы только намекают на это, то в обращении 214 работников Городской стоматологической больницы на имя Януковича и Черновецкого прямо говорится о том, что цель городских властей – рейдерский захват. Тем временем КГГА на место снятого с должности директора Крутя назначает своего ставленника Юрия Бабаскина.

Комиссия постановила, что в ходе проверки был выявлен ряд нарушений в больнице. Однако работники учреждения утверждают, что данные проверки были искривлены. А Круть в своем письменном обращении на имя Кильчицкой говорит, что проверка финансово-хозяйственной деятельности поликлиники вообще не в компетенции КГГА.

Более того, 16 августа около двадцати человек-представителей мэрии попытались проникнуть в кабинет директора поликлиники, но врачи не позволили этому случиться. Пока обошлось без кровопролития.

- Это борьба за землю в центре города, - открыто говорит заместитель директора поликлиники по юридическим вопросам Валентина Нечипорук. – Наше заведение хотят обанкротить с тем, чтобы потом завладеть нашими зданиями. Поликлиника состоит из трех секций по шесть этажей, занимает 14 тысяч квадратных метров, земля – около гектара. Если бы мы находились где-нибудь на Троещине или на Виноградаре, нас бы не тронули. А так, видите: поликлиника находится в центре города, это самый лакомый кусок для рейдеров.

Тем временем Хозяйственный суд Киева выступил на стороне стоматологов, запретив КГГА вмешиваться в дела предприятия. Сегодня врачи двух больниц в ожидании. В четырнадцатой ждут 28 августа, когда закончит свою работу комиссия Минздрава. Стоматологи надеются, что Административный суд Киева признает таки увольнение их директора противоправным. Тем временем КГГА продолжает обвинять врачей в работе на коммунистов и приводит через свои СМИ такие факты: «После введения нового менеджмента и ликвидации преступной схемы на Бессарабском рынке, поступления в городской бюджет за полгода выросли с 1 млн.грн. до 2,5 млн. грн. Ежемесячная прибыль выросла в более чем 20 раз, а рентабельность рынка достигла 15,2%». От себя добавим: если действительно больницы каким-то образом работают на коммунистов, то дела у последних должны идти не очень хорошо. Например, консультация в Городской клинической поликлинике стоит одиннадцать гривен, в частных больницах – около ста. Почувствуйте разницу.

Антон Зикора