Команда Черновецкого зацепила финансовые интересы Компартии?

Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что Министерство здравоохранения проверяет Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА и Центральную городскую клиническую больницу (бывшую Октябрьскую) из-за выявленных новой киевской властью фактов злоупотреблений в медицинской отрасли представителями Коммунистической партии Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии И.КИЛЬЧИЦКОЙ.

“Министр здравоохранения Украины Юрий ГАЙДАЕВ, который является №5 в избирательном списке Коммунистической партии Украины, начал вчера массированную атаку против Киева за то, что столичной властью выявлено очень много фактов неэффективного и неправомерного управления медицинской отраслью представителями этой партии. Названное государственное ведомство издало приказ о создании комиссии для проверки деятельности Центральной городской клинической больницы и Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения. Причем, проверки такого уровня (в нее вовлечены все первые руководители структурных подразделений министерства) не было за последние семь лет”, - заявляет И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

В частности, она напомнила, что вчера за грубые нарушения финансово-бюджетной дисциплины был освобожден директор Киевской городской стоматологической поликлиники Анатолий КРУТЬ, “который является зятем другого коммуниста, – господин КРАВЧЕНКО (входит в избирательный список КПУ)”. По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, представители именно этой политической силы всячески мешали профессиональной проверке хозяйственной деятельности медицинского учреждения, вследствие чего проверка затянулась почти на год.

«КРАВЧЕНКО лично звонил по телефону мне в октябре перед началом проверки с предложениями, а затем и с угрозами, – после того как вышло соответствующее распоряжение КГГА. Он заверял, что если мы отзовем проверку, они не будут продвигать законопроект о разделении полномочий Киевского городского председателя и председателя Киевской городской государственной администрации”, – сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

“Судя по всему, команда нынешнего мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО зацепила серьезные финансовые интересы Компартии, что особенно для нее ощутимо во время предвыборной кампании”, - заявляет она.

В то же время И.КИЛЬЧИЦКАЯ заверила, что “ни одна политическая сила не будет пользоваться ресурсами киевской медицины, а тем более не будет финансироваться за счет киевлян”.

Она выразила убеждение, что «коммунисты собирались, как и раньше, финансировать свою предвыборную кампанию за счет киевской медицины».

Как сообщал УНИАН, сегодня комиссия Министерства здравоохранения Украины начала проверку деятельности Центральной городской клинической больницы и Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА. Комиссия была создана по приказу министра Ю.ГАЙДАЕВА во исполнение поручения Кабинета министров Украины в связи с обращением трудового коллектива Центральной городской клинической больницы (бывшей Октябрьской).

В обращении почти двухтысячного коллектива медицинского учреждения, направленном в т.ч. Минздраву, говорится: "Коллектив больницы обеспокоен отсутствием гарантий со стороны городской власти относительно сохранения Центральной городской клинической больницы, как целостной структуры с сохранением присущих ей функций, а также сохранение существующих границ земельного участка. Началось административное давление на главного врача и администрацию нашего учреждения".

В соответствии с приказом, материалы по результатам проверки комиссия должна предоставить в Минздрав до 28 августа 2007 года.