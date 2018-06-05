Бешенство в Киеве придумали, чтобы уничтожать собак

Не нужно долго думать, чтобы проследить связь между внезапным появлением «бешеных» бездомных животных в некоторых районах Киева и между плановыми «зачистками» города от котов и собак в канун Евро-2012.

Недавно защитники животных в мире выразили свою обеспокоенность тем, что в Украине, в частности в Киеве, перед Евро началось истребление уличных животных. Европа большее сочувствие обнаруживает к нашим собакам, чем к нашему электорату, и это естественно – электорат свою судьбу и свою власть избирает сам, а собаки – нет.

А поскольку международный скандал, связанный с жестоким обращением с животными в Украине, уже когда-то был, наши «деятели» осознают, что огласка в мировой прессе может стать реальной угрозой для проведения Евро-2012, значительно реальнее, чем безобразия власти относительно своего народа или своих политических оппонентов.

Свыше 10 лет тому назад нынешний президент Международного общества защиты животных SOS Тамара Тарнавская тайно привезла в киевскую живодерню в Пирогово фотографов, операторов с телекамерами и экспертов из Европы. Фильм, который они тогда сняли, до сих пор страшно вспоминать, его Тамара показала в Европарламенте в 2006 году. Собравшиеся плакали. Фильм вызвал шок и международный скандал. Люди, которые руководили убийством собак и бизнесом на шкурах, начали «отмываться», а живодеры – «работники» собачьего концлагеря – просто разбежались, когда туда приехали журналисты (я среди них). Я тогда работала в довольно влиятельном издании – газете “Всеукраинские ведомости”. Мы тоже опубликовали статью, хоть на фотографии, привезенные мной из живодерни, мой тогдашний шеф – добрый человек и любитель котов – глянуть так и не смог. Не буду пересказывать детали, чтобы никого не шокировать, скажу лишь, что это, по сам потолок затопленное в крови место Тамара Тарнавская средствами, которые выделили международные организации, тогда превратила в пристанище для бездомных животных. Там их стерилизуют, лечат и содержат в надлежащих условиях. Организация SOS и в настоящее время действует в Украине. Более того, в Украине якобы запущена программа стерилизации животных, которая является эффективной для уменьшения их количества на улицах. Она заключается в том, что ветеринарные клиники и общества защиты животных стерилизуют и отпускают бездомных животных, и со временем количество животных, которые не размножаются, уменьшается. Киевская власть даже выделила средства на реализацию программы. В итоге деньги исчезли в неизвестном направлении, по-видимому, пошли на оплату услуг живодеров, которые должны к Евро-2012 уничтожить всех животных в городе.

Получается так, что привзрак собачьего концлагеря возвращается. Никто, конечно, и не надеялся, что люди, которые в настоящее время пришли к власти, будут заботиться о животных. Это живодеры по сути своей, булгаковские «шариковы», и им безразличны что малые, что старики, что животные.

В Подольском районе объявили карантин в связи с одним случаем выявления бешенства. А еще у нас пандемия туберкулеза, а инфекционные больницы забиты детьми с менингитом. Перед этим бушевала ветрянка, дети болели целыми школами. И никто карантин не объявляет. Но сейчас наше внимание будут акцентировать именно на бешенстве!

Как у нас все делается?

Нужен пиар-ход для продажи медикаментов? Пусть будет свиной грипп! Нужно убить собак? Используем бешенство! Потому что как же быть, когда Европа за нами наблюдает, а перед Евро нужно «зачистить» Киев от животных?

Вон в Мариинском парке где-то с полгода тому назад разбрасывали яд, и не повезло, отравилась и погибла собака работника американского консульства в Киеве. Возмущенный американец немедленно дал сообщение в печати. Потом международные защитники животных обеспокоились. Поэтому санэпидемстанция, по указанию властных структур, конечно, сгенерировала новую идею – нужно срочно придумать какую-то страшную угрозу, которую несут бродячие животные, и под этим «соусом» их уничтожить. И так в столице внезапно возникает бешенство, какая-то неизвестная покусанная женщина, какие-то неизвестны ветеринары или работники санитарной службы, которые это констатировали.

Скажите нам фамилию потерпевшей, которую в Подольском районе Киева покусала собака... Кто диагностировал бешенство? Интересно, что сообщение в УНИАН о бешенстве в Подольском районе заканчивается таким предложением: «Государственной службой ветеринарной медицины проводится клинический осмотр и прививка против бешенства животных, которые содержатся вокруг очага инфекции; за подозрительными относительно заболевания на бешенство животными устанавливается наблюдение на протяжении 60 дней».

Кто-нибудь может себе представить, каким образом государственные ветеринары или работники санэпидемстанции прививают животных «вокруг очага инфекции» и ведут наблюдение за подозрительными животными? Смех да и только.

Кстати, к скандалу десятилетней давности были причастны и работники санэпидемиологической службы. И не просто причастны, именно эта служба курировала отлавливание и убийство животных.

Поэтому хочется обратиться к украинцам и к журналистам в частности – давайте не дадим живодерам уничтожать животных! Давайте писать об этом, обращаться к организациям защиты животных, потому что ни один нормальный человек не захочет приехать в Украину на футбол, если узнает, какой ценой мы к нему готовились.

Антонина Лесич