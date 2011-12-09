Донецкий банк «Капитал» ограбили торговец, таксист и грузчик

В Донецке правоохранители раскрыли вчерашнее разбойное нападение и ограбление отделения банка «Капитал».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции со ссылкой на начальника горуправления Юрия СЕДНЕВА.

По его словам, всего два с половиной часа потребовалось сотрудникам донецкой милиции, чтобы задержать всех членов преступной группы. Возможность действовать с такой оперативностью обеспечил усиленный вариант несения службы, объявленный в связи с угрозами теракта и все еще действующий на территории города. Это позволило задействовать в раскрытии преступления вдвое больше количества личного состава, чем обычно, подчеркнул Ю.СЕДНЕВ.

Он напомнил, что вчера в 16.35 по телефону «102» поступило сообщение о том, что неизвестные совершили разбойное нападение на отделение банка «Капитал» в Калининском районе Донецка. На место выехала следственно-оперативная группа, и уже около 19.00 был задержан последний из налетчиков.

Бандитами оказались трое приятелей из г. Макеевка. Организатором нападения стал 29-летний частный предприниматель, торгующий на Калининском рынке, его бизнес вот уже несколько лет находился в кризисном состоянии, накопились долги по кредитам. В напарники он позвал своего одноклассника-таксиста и 33-летнего приятеля, который уже был осужден за аналогичное преступление в Беларуси и отсидел 13 лет. Тот работал грузчиком на предприятии бизнесмена.

Как установили правоохранители, подельники, надев на головы чулки, ворвались в помещение банка, где на тот момент находилось трое сотрудников, и под угрозой пистолета потребовали деньги. «Тревожная кнопка» лежала прямо на столе, и один из налетчиков тут же смахнул ее на пол. Они забрали из кассы 11 тыс. 707 грн., 1 тыс. 250 евро, 250 долл. и 10 тыс. российских рублей и скрылись на автомобиле. Таксист развез своих приятелей по домам.

В то же время, как отметили в милиции, злоумышленники не знали, что за ними практически от самого банка был «хвост». Маршрут движения машины фигурантов отслеживали вначале пешие наряды милиции, а затем подключились оперативники, было сформировано 5 экипажей для наблюдения за передвижениями подозреваемых и их задержания.

Таксиста задержали сразу же, остальных - по месту проживания.

Злоумышленники поделили деньги, но не успели их потратить, поэтому у них изъята вся сумма. Также был изъят газово-дробовой пистолет, который принадлежал организатору преступной группы, но не был официально зарегистрирован.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3. ст.187 УК Украины «Разбой, соединенный с проникновением в жилище, иное помещение или хранилище». Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.