Большинство платных парковок столицы, оказывается, – незаконные

Стоимость парковки в центре Киева растет, эвакуаторов на всех не хватает, на большинстве стоянок деньги берут незаконно, городские власти пока еще не в состоянии ничего сделать с забитыми тротуарами. Об этом недавно жаловались журналистам заместители председателя Киевской госгорадминистрации на посвященной этой болезненной теме пресс-конференции.

На сессии Киевсовета было решено, что тарифы на парковку должны подняться с 1 августа – в трех районах: Печерском, Подольском и Деснянском. Правда, Подольский пока еще не включил новый счетчик – по словам замглавы КГГА Ирэны Кильчицкой, Подол пока не готов это сделать. Какие-то, мол, внутренние нюансы.

Принцип тарификации старый – чем ближе к центру, тем дороже. Мэрия разбила каждый район на три условные зоны – парковка в центре будет стоить 7 гривен в час, на территории, приближенной к центру, – 5 гривен, в спальных и отдаленных районах – 3 гривни.

Вот как выглядят “зоны”. Первая, семигривневая: В пределах Европейской площади, площадь Льва Толстого, улицы Трехсвятительская, Михайловская, Большая Житомирская, Владимирская, Льва Толстого, Большая Васильковская, Саксаганского, Эспланадная, Бассейная, Шелковичная, Грушевского. Стоимость парковки транспортного средства (кроме грузового, большегрузного) за 1 час – 7 грн., грузового автомобиля с прицепом, автобуса типа ЛАЗ, “Икарус", большегрузного авто – 14 грн., большегрузного авто с прицепом – 21 грн.

Вторая, пятигривневая:

В пределах ул. Набережно-Крещатицкой, Ярославской, Нижнего Вала, Глыбочицкой, Артема, Мельникова, Елены Телиги, Довженко, Индустриальной, пер. Ярославского, бульваров Чоколовский и Дружбы народов, пр. Краснозвездного, пл.. Московской, Набережного шоссе. 5, 10 и 15 грн. для разного типа транспорта соответственно.

Третья, трехгривневая: Другие улицы Киева – от границ второй территориальной зоны до черты города. 3,6,9 гривен соответственно.

Заместители киевского градоначальника, вспоминая недавние претензии Антимонопольного комитета относительно цен на парковку, подчеркнули, что решение принято городским советом, поэтому, мол, все законно. И почти поклялись, что эти средства пойдут не кому-то в карман, а исключительно в бюджет города, в частности – на улучшение парковочных мест в столице.

Руководитель Киевпарксервиса Елена Полищук рассказала об инвестиционной программе, которая предусматривает установку новых знаков на местах парковки (в Печерском районе их уже начали ставить), переход на безналичный расчет (в перспективе оплата с помощью мобильных телефонов, а уже сегодня продаются квартальные карточки), установку паркоматов, обустройство площадок с шлагбаумами, снижение бордюров, оформление парковочных “карманов”.

Средства на это все должны поступать со спецсчета, на него, в свою очередь – отчисления от того, что заплатят автомобилисты сегодня. В новых тарифах на инвестирование заложены такие цирфи: в тарифе 3 грн. Инвест-составляющая – 37 коп., в 5 грн. – 1,6 грн., в 7 грн. – 2,88 грн.

Официальных стоянок в городе катастрофически не хватает. В Киеве всего около 9 тысяч стояночных мест, говорит главный транспортник столичной администрации Иван Салий, а должно быть 200 тысяч! На вопрос, не слишком ли дорого для спальных районов платить 3 гривни в час, и.о. заместителя главы КГГА слегка вскипел. Это же, мол, только 250 парковочных мест на весь Деснянский район, в котором стоят около 150 тысяч автомобилей.

Другой вопрос, почему речь идет о повышении тарифов только в трех районах – Печерском, Подольском и Деснянском? Да просто во всех других парковка до сих пор бесплатная. Но это – пока. С 1 сентября там тоже будут брать деньги. Официально.

А до тех пор? Тоже будут брать – как уже давно делают – неофициально.

Кто этим занимается, заместители мэра не знают. И поделать с этим ничего не могут. Какие-то, мол, частные компании, которые когда-то (когда и как?) договорились с районами. “Районные администрации дали частным конторам право на парковку, а теперь не знают как разойтись”, – говорит Кильчицкая.

“Если вы платите за парковку в других районах (всех – кроме трех уже упомянутых), – это ваше дело. Это все равно, что попрошайкам на улице или цыганам деньги давать. Эти деньги не идут ни в бюджет города, ни в районные бюджеты”.

Заместитель мэра предложила и редакциям сделать платными свои парковки: "Если имеете свободный часок, можете попробовать получить деньги за парковку” (это, очевидно, была шутка).

Единственный легитимный оператор по сбору платы за парковку – коммунальное предприятие Киевпарксервис, который собирает деньги там, где определила городская власть.

“Если кто-то собирает плату за парковку возле станции метро “Театральная”, делает это незаконно, поскольку это уже Шевченковский район. Правда, сказать, где границы каждого из районов, я и сама сразу не могу", – говорит заместитель главного чиновника столицы. И посоветовала получать такие консультации по справочному телефону 051.

Мы позвонили по телефону. Сначала “телефонная служба помощи мэра киевлянам” приятным женским голосом выдала кучу неинтересной информации, потом не менее вежливый мужской голос долго пытался донести информацию, уже известную. После чего пытался перевести на “более профессионального человека”, но в конечном итоге нашел карту Киева и сообщил, что улица Богдана Хмельницкого, где находится метро “Театральная” – все же Печерский район.

То есть информацию по этому номеру все же получить можно. Правда, быстрее, чем вы это сделаете, с вас снимут за стоянку.

Городские власти собираются также решить вопрос стоянок на прилегающих к жилым домам территориях и даже провести по этому вопросу общественные слушания. Вполне возможно, что владельцы машин будут платить и за стоянку под подъездами домов.

Другой вопрос – стоянками стали все центральные площади города. В том числе – туристические места – такие как Софиевская и Михайловская площади. “Ну, возле Святой Софии – это уже оборзели! – соглашается Салий. – То бассейн там собирались сделать, то стоянку. Уже даже письма из Секретариата Президента были”.

Он заверяет, что со временем там не будет машин. “Пока еще боремся, но кроме эвакуаторов и ГАИ, некому этим заниматься”, – вот в чем проблема. Эвакуаторов не хватает и на центр города – главную линию фронта. Мэрия собирается купить еще десяток-два, поскольку они не только очищают дороги от автомобилей, но и карманы их владельцев, а поступления от этого не меньше, чем от парковок.

Еще в КГГА обещают, что в центре города появится 18 подземных паркингов – уже есть инвестиционные проекты. Правда, подземелье (которое якобы не рентабельное) придется отдавать вместе с землей, на которой вырастут очередные офисные и торговые центры. А такие землеотводы мы уже знаем как проводятся.

Дмитрий Стаховский