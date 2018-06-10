Кто мутит воду в «Киевгорнефтепродукте»?
Когда мы с избранным руководством прибыли на предприятие, там нас встретил отряд охраны... На предприятии появился один из бывших народных депутатов А.Деркач со своими охранниками... Рейдерство и социалисты?..
В ОАО “Киевгорнефтепродукт” - одном из столичных операторов розничной торговли нефтепродуктами, длится конфликт, изрядно нашумевший в прессе. Сообщалось о якобы незаконном захвате со стороны неимеющих на него полномочий лиц контроля над “Киевгорнефтепродуктом”.
Об этом – беседа с главой Правления ОАО “Киевгорнефтепродукт” Алексеем Плакасовым и юристом предприятия Валерием Корнеляком.
– В чём суть конфликта на “Киевгорнефтепродукт”?
А.П. – Как известно, владельцами 75% акций ОАО “Киевгорнефтепродукт” являются иностранные компании “Клентон Консалтинг лтд.”, “Инофос менеджмент лтд.”, “Портиал трейдинг лтд.”, “Прескона менеджмент лтд.”, “Балиотти энтерпрайзис”, “Шевкон холдинг” и “Лабертион холдинг».
На должность главы Правления КГНП я было избрано абсолютным большинством (100%) голосов присутствующих акционеров на собрании, состоявшемся в Днепропетровске 23 марта прошлого года. Однако, когда мы с новоизбранным руководством на следующий день прибыли на предприятие по его юридическому адресу (бульвар Верховной Рады, 36), там нас встретил отряд охраны. Нас не впустили в помещение и не дали возможности принять дела от прежних руководителей, отказались передать печать и бухгалтерские документы. С тех пор прошло больше года, но я до сих пор не могу приступить к исполнению возложенных на меня обязанностей, поскольку прежний председатель Правления Миронюк и члены Правления Зубрий, Шайген, Дудка игнорируют решение собрания акционеров и отказываются слагать свои полномочия.
– Как вы оцениваете решение судов в попытке решения этого конфликта? А.П.
А.П.– Суды заангажированы противоположной стороной, и потому вопрос рассматривается односторонне. Фактически имеет место постоянное затягивание процесса – меняются судьи, люди не являются давать показания, суды переносятся, промежутки между судебными заседаниями достигают чуть ли не года. А затем из-под стола достаются решения судов, о которых мы даже не знаем. В частности, одним из этих решений было запрещено всем предприятиям Украины предоставлять помещение для собраний КГНП. И таких случаев много.
– Как складывается ситуация на предприятии сейчас? А.П.
А.П.– Очевидно, что “Киевгорнефтепродукт” на сегодня – аутсайдер рынка. АЗС, которые предприятие контролирует, не соответствуют нормам и требованиям рынка. Более того, они не отвечают даже пожарным и экологическим требованиям, что вообще недопустимо.
В.К. – Добавлю, что в прошлом году бывшее руководство сменило юридический адрес предприятия. Согласно же действующему законодательству, чтобы сменить юридический адрес, необходимо в устав предприятия внести соответствующие изменения, которые принимаются на собраниях акционеров. На какой основе Деснянская райгосадминистрация вносила эти изменения, нам неизвестно, ведь ни на каком собрании акционеров не выносилось решение о смене юридического адреса. Более того, когда мы появились по «новому» юридическому адресу предприятия – это проспект Корельского, 7/2, то оказалось, что там находится… автозаправка, работники которой не в состоянии дать никакой информации о местонахождении предприятия. При этом мы владеем информацией, что “Киевгорнефтепродукт” своих АЗС не имеет – некоторые из них перепроданы уже по несколько раз. Без преувеличения можно сказать, что на сегодня “Киевгорнефтепродукт” существует на бумаге, в документах, но фактически такого предприятия нет.
Недавно в Хозяйственный суд города Киева был подан иск Деснянской налоговой инспекции о возмещении 1 миллионов 200 тысяч гривен неоплаченных налогов КГНП. В процессе рассмотрения дела задолженность была частично погашена теми, кто сейчас контролирует предприятие. Но это сделано исключительно во избежание возбуждения уголовного дела против бывшего руководства предприятием.
– Ситуацию вокруг “Киевгорнефтепродукта” в прессе называют классическим примером рейдерства, то есть незаконного захвата предприятия. В.К.
В.К.– Да, это захват чужой собственности. Лица, руководившие предприятием, узнав, что владелец сменился, решили сохранить за собой контроль над ним, несмотря на то, что их освободили. Они игнорируют решение собраний акционеров и применяют различные незаконные схемы. Первое, что они делают – запрещают проведение собраний акционеров, на которых может быть принято решение об их переизбрании.
Схема захвата и незаконного содержания предприятия приблизительно выглядит так: сначала выносится решение, запрещающее проведение собраний. Акционеры, которые принимают участие в собрании акционеров, могут даже не знать о том, что существует такое решение. Это, так сказать, стартовая площадка для того, чтобы прийти к тому же судье и получить решение, которым собрание акционеров признается недействительным. Между тем, пока длятся суды-пересуды, бывшие руководители, которые незаконно удерживают печать и финансово-хозяйственную документацию, занимаются реализацией основных средств предприятия. И фактически на сегодня имущество уже находится на предприятиях, аффилированных с прежними руководителями.
– Кто, на ваш взгляд, заинтересован в КГНП? А.П.
А.П.– Напомню, что еще в 2005 году состоялось собрание акционеров, на котором председателем Правления ОАО “Киевгорнефтепродукт” был избран Алексей Гончаров. После собрания он вместе с новоизбранными членами Правления и судебным исполнителем пришли на предприятие для получения печати и соответствующей документации. Однако срочно на территории предприятия появился один из бывших народных депутатов А.Деркач со своими охранниками, которые, до выяснения ситуации, вынудили Гончарова покинуть предприятие и обратиться в прокуратуру Днепровского района. Однако в прокуратуре отказались от какого-либо рассмотрения. Когда же Гончаров вернулся на предприятие, там уже стояла вооруженная охрана, и на его территорию уже никого не впускали. Вот что можно ответить на вопрос о заинтересованности в отношении “Киевгорнефтепродукта”.
– Каким образом Вы планируете реализовать ваше право на руководство предприятием? А.П.
А.П.– В первую очередь – через суды. Не испытываю никаких сомнений, что в конечном итоге законность в ситуации вокруг “Киевгорнефтепродукта” будет соблюдена. Правда, за это время, как я уже говорил, имущество предприятия будет в значительной мере разворовано, однако суд еще скажет свое слово, и вся разворованная собственность КГНП будет возвращена законным владельцам.
Существует еще и политический аспект этого вопроса. Известно, что фракция Соцпартии парламента пятого созыва, в которую входил А.Деркач, находилась, вместе с Партией регионов и КПУ, в составе правящей коалиции. А это означало, что суды, прокуратура иногда добровольно, иногда под давлением вынуждены были принимать решения в интересах сил, фактически контролировавших систему власти в стране. Я неоднократно записывался на прием к первому вице-премьеру Н. Азарову, но ни разу не смог попасть к нему. Мы писали письма каждому члену Комиссии по борьбе с рейдерством лично, но в итоге узнали из Интернета о том, что антирейдерская комиссия рассмотрела дело КГНП и определила, что «в действиях господина Плакасова наблюдается попытка рейдерского захвата КГНП»! Вот вам реальный пример «эффективности» работы этой комиссии.
Однако время диктует политические перемены. Не сомневаюсь, что дни Деркача и его сотоварищей по власти сочтены. И скоро мы сможем вернуться к законному рассмотрению и надлежащему решению из многих судебных дел, в том числе и по “Киевгорнефтепродукту”.
Петр Валерко