Кто мутит воду в «Киевгорнефтепродукте»?

В ОАО “Киевгорнефтепродукт” - одном из столичных операторов розничной торговли нефтепродуктами, длится конфликт, изрядно нашумевший в прессе. Сообщалось о якобы незаконном захвате со стороны неимеющих на него полномочий лиц контроля над “Киевгорнефтепродуктом”.

Об этом – беседа с главой Правления ОАО “Киевгорнефтепродукт” Алексеем Плакасовым и юристом предприятия Валерием Корнеляком.

– В чём суть конфликта на “Киевгорнефтепродукт”?

А.П. – Как известно, владельцами 75% акций ОАО “Киевгорнефтепродукт” являются иностранные компании “Клентон Консалтинг лтд.”, “Инофос менеджмент лтд.”, “Портиал трейдинг лтд.”, “Прескона менеджмент лтд.”, “Балиотти энтерпрайзис”, “Шевкон холдинг” и “Лабертион холдинг».

На должность главы Правления КГНП я было избрано абсолютным большинством (100%) голосов присутствующих акционеров на собрании, состоявшемся в Днепропетровске 23 марта прошлого года. Однако, когда мы с новоизбранным руководством на следующий день прибыли на предприятие по его юридическому адресу (бульвар Верховной Рады, 36), там нас встретил отряд охраны. Нас не впустили в помещение и не дали возможности принять дела от прежних руководителей, отказались передать печать и бухгалтерские документы. С тех пор прошло больше года, но я до сих пор не могу приступить к исполнению возложенных на меня обязанностей, поскольку прежний председатель Правления Миронюк и члены Правления Зубрий, Шайген, Дудка игнорируют решение собрания акционеров и отказываются слагать свои полномочия.

– Как вы оцениваете решение судов в попытке решения этого конфликта? А.П. – Суды заангажированы противоположной стороной, и потому вопрос рассматривается односторонне. Фактически имеет место постоянное затягивание процесса – меняются судьи, люди не являются давать показания, суды переносятся, промежутки между судебными заседаниями достигают чуть ли не года. А затем из-под стола достаются решения судов, о которых мы даже не знаем. В частности, одним из этих решений было запрещено всем предприятиям Украины предоставлять помещение для собраний КГНП. И таких случаев много.

– Как складывается ситуация на предприятии сейчас? А.П. – Очевидно, что “Киевгорнефтепродукт” на сегодня – аутсайдер рынка. АЗС, которые предприятие контролирует, не соответствуют нормам и требованиям рынка. Более того, они не отвечают даже пожарным и экологическим требованиям, что вообще недопустимо.

В.К. – Добавлю, что в прошлом году бывшее руководство сменило юридический адрес предприятия. Согласно же действующему законодательству, чтобы сменить юридический адрес, необходимо в устав предприятия внести соответствующие изменения, которые принимаются на собраниях акционеров. На какой основе Деснянская райгосадминистрация вносила эти изменения, нам неизвестно, ведь ни на каком собрании акционеров не выносилось решение о смене юридического адреса. Более того, когда мы появились по «новому» юридическому адресу предприятия – это проспект Корельского, 7/2, то оказалось, что там находится… автозаправка, работники которой не в состоянии дать никакой информации о местонахождении предприятия. При этом мы владеем информацией, что “Киевгорнефтепродукт” своих АЗС не имеет – некоторые из них перепроданы уже по несколько раз. Без преувеличения можно сказать, что на сегодня “Киевгорнефтепродукт” существует на бумаге, в документах, но фактически такого предприятия нет.

Недавно в Хозяйственный суд города Киева был подан иск Деснянской налоговой инспекции о возмещении 1 миллионов 200 тысяч гривен неоплаченных налогов КГНП. В процессе рассмотрения дела задолженность была частично погашена теми, кто сейчас контролирует предприятие. Но это сделано исключительно во избежание возбуждения уголовного дела против бывшего руководства предприятием.

– Ситуацию вокруг “Киевгорнефтепродукта” в прессе называют классическим примером рейдерства, то есть незаконного захвата предприятия. В.К. – Да, это захват чужой собственности. Лица, руководившие предприятием, узнав, что владелец сменился, решили сохранить за собой контроль над ним, несмотря на то, что их освободили. Они игнорируют решение собраний акционеров и применяют различные незаконные схемы. Первое, что они делают – запрещают проведение собраний акционеров, на которых может быть принято решение об их переизбрании.

Схема захвата и незаконного содержания предприятия приблизительно выглядит так: сначала выносится решение, запрещающее проведение собраний. Акционеры, которые принимают участие в собрании акционеров, могут даже не знать о том, что существует такое решение. Это, так сказать, стартовая площадка для того, чтобы прийти к тому же судье и получить решение, которым собрание акционеров признается недействительным. Между тем, пока длятся суды-пересуды, бывшие руководители, которые незаконно удерживают печать и финансово-хозяйственную документацию, занимаются реализацией основных средств предприятия. И фактически на сегодня имущество уже находится на предприятиях, аффилированных с прежними руководителями.

– Кто, на ваш взгляд, заинтересован в КГНП? А.П. – Напомню, что еще в 2005 году состоялось собрание акционеров, на котором председателем Правления ОАО “Киевгорнефтепродукт” был избран Алексей Гончаров. После собрания он вместе с новоизбранными членами Правления и судебным исполнителем пришли на предприятие для получения печати и соответствующей документации. Однако срочно на территории предприятия появился один из бывших народных депутатов А.Деркач со своими охранниками, которые, до выяснения ситуации, вынудили Гончарова покинуть предприятие и обратиться в прокуратуру Днепровского района. Однако в прокуратуре отказались от какого-либо рассмотрения. Когда же Гончаров вернулся на предприятие, там уже стояла вооруженная охрана, и на его территорию уже никого не впускали. Вот что можно ответить на вопрос о заинтересованности в отношении “Киевгорнефтепродукта”.

– Каким образом Вы планируете реализовать ваше право на руководство предприятием? А.П. – В первую очередь – через суды. Не испытываю никаких сомнений, что в конечном итоге законность в ситуации вокруг “Киевгорнефтепродукта” будет соблюдена. Правда, за это время, как я уже говорил, имущество предприятия будет в значительной мере разворовано, однако суд еще скажет свое слово, и вся разворованная собственность КГНП будет возвращена законным владельцам.

Существует еще и политический аспект этого вопроса. Известно, что фракция Соцпартии парламента пятого созыва, в которую входил А.Деркач, находилась, вместе с Партией регионов и КПУ, в составе правящей коалиции. А это означало, что суды, прокуратура иногда добровольно, иногда под давлением вынуждены были принимать решения в интересах сил, фактически контролировавших систему власти в стране. Я неоднократно записывался на прием к первому вице-премьеру Н. Азарову, но ни разу не смог попасть к нему. Мы писали письма каждому члену Комиссии по борьбе с рейдерством лично, но в итоге узнали из Интернета о том, что антирейдерская комиссия рассмотрела дело КГНП и определила, что «в действиях господина Плакасова наблюдается попытка рейдерского захвата КГНП»! Вот вам реальный пример «эффективности» работы этой комиссии.

Однако время диктует политические перемены. Не сомневаюсь, что дни Деркача и его сотоварищей по власти сочтены. И скоро мы сможем вернуться к законному рассмотрению и надлежащему решению из многих судебных дел, в том числе и по “Киевгорнефтепродукту”.

Петр Валерко