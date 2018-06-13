Надолго ли ВТО ”отложила” Украину?

Вчера рабочая группа Всемирной торговой организации не утвердила окончательную версию доклада, определяющего условия вступления Украины в ВТО, по итогам заседания в Женеве. Рабочая группа обсуждала шестую редакцию доклада, которая, как надеялась украинская сторона, могла стать финальной. Отдельные эксперты говорят, что этим случаем воспользовалась российская сторона, которая всегда добивалась синхронизированного с Украиной вступления в ВТО. Что означает неутверждение финального доклада для Украины? Об этом мы спросили экспертов. Владимир Лупаций, исполнительный директор Центра социальных исследований “София”: ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ СУЖАЕТ КОРИДОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ Промедление Украиной с принятием полного пакета законодательных актов, отвечающего требованиям ВТО, приводит к тому, что условия вступления Украины становятся более жесткими. Можно посчитать, сколько стоило Украине такое промедление. Политическая нестабильность и ожидание досрочных парламентских выборов также сужают коридор возможностей исполнительной и законодательной власти по принятию окончательных нормативных документов и занятию консолидированной позиции по вступлению Украины в ВТО.

Нельзя исключать что это затягивание дает формальный повод и чиновникам Евросоюза отложить вступление Украины, и, возможно, поднять вопрос о пакетном вступления с Россией.

Есть технические требования по согласованию и принятию норм национального законодательства, которые бы отвечали требованиям ВТО. И это материя “подвижная”... Но окончательное решение о принятии страны во Всемирную торговую организацию действительно политическое. Поскольку ВТО это клуб, то за его членами остается последнее слово: когда принимать, кого принимать и на каких условиях. Потому кандидат всегда зависим от этого клуба.

В руководстве ВТО есть люди, которые более склонны к идее одновременного вступления, а есть люди, которые считают, что этот вопрос должен рассматриваться отдельно, и баланс таких людей меняется. Россия всегда добивалась как можно более выгодных условий вступления в ВТО.

Александр Пасхавер, президент Центра экономических исследований: ПРОСТО У НАС ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ НЕ ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ Я не знаю деталей переговоров... Думаю, неутвержденный доклад – это технический вопрос...

Ну, вы знаете, у нас в экономике все не очень тщательным образом делается. Мы столкнулись с механизмом, который работает более тщательно, поэтому возникли задержки и сбои. Но, если серьезных замечаний нет, то уже в октябре доклад будет утвержден.

Игорь Буракивский, директор Института экономических исследований и политических консультаций:

В ОТКАЗЕ ВТО НЕТ НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ Трудно это прокомментировать. Потому что я не располагаю полной информацией о том, что там в Женеве произошло. Там шли переговоры, работала рабочая группа, но все происходило на принципах конфиденциальности. Поэтому тяжело судить, какие действительно возникли проблемы.

Но, думаю, проблемы не имеют отношения к политической ситуации в Украине. ВТО не та организация, которая ставит чисто политические условия ради того, чтобы реализовать некие экономические или регуляторные договоренности. Проблема в том, что когда страна вступает в ВТО, то от нее требуют максимального уровня готовности. Эта тенденция усиливается из года в год. Уже сейчас требуют, чтобы страна-кандидат в максимальной степени взяла на себя обязательства, которые еще пять-десять лет назад могли быть записаны как планы на будущее, которые предстояло бы реализовать через десять лет после вступления страны в ВТО. Здесь не на кого жаловаться, потому что чем дольше мы будем вести переговоры, тем больше у нас будет возникать проблем.

Во всех странах, которые вступали в ВТО, какие-то моменты продолжали обсуждать долго, и все зависело от того, что это за страна. Когда вступал Китай, то все понимали, что это большая страна, на нее жали, переговоры были непростыми. Украина тоже непростая страна. Потому на нас обращают большее внимание, чем, например, на Киргизстан. Киргизстан был рекордсменом по скорости вступления в ВТО среди постсоветских стран. Но это маленькая страна, которая мало влияет на товаропотоки.

Некоторые связывают отказ в утверждении доклада действиями России. Россия всегда ставила вопрос о синхронизации вступления, и потому я не исключаю, что там присутствуют лоббистские действия России. Однако я бы не преувеличивал влияния России в торможении нашего вступления на уровне рабочих групп.

Наши шансы вступить в ВТО до конца года сохраняются, но мы должны четко понять, какие к нам на сегодня выдвигаются претензии. Если речь идет о каких-то регуляторных вещах, которые можно выполнять на уровне Кабмина, то проблем не вижу. А если речь о принятии каких-то законов, то, очевидно, вступление может быть задержано.

Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований: СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ВСТУПЛЕНИЕ ВЫГОДНО ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ ВТО Теоретически я могу предположить, что Россия начала давление... Потому что синхронизированное вступление выгодно не только России, но и большинству членов ВТО – для того, чтобы избежать нежелательных противоречий. Но никто кроме правительственных чиновников ничего не знает. Потому что переговорный процесс ведется в рамках узкой правительственной делегации. И эта делегация внутри себя делает отчеты. Насколько она обязана публиковать это для широкой общественности? Думаю, она не обязана это делать.

Конечно, общественность и эксперты хотели бы знать о ходе переговоров. Но подобным закрытым образом переговоры происходят всегда.

Маша Мищенко