В Севастополе обокрали актёра Садальского

В Севастополе ограбили известного российского актера Станислава САДАЛЬСКОГО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в городе Севастополе, произошло это во время гастрольного антрепризного спектакля „Семейная комедия - Любовная трагедия”, который шел на сцене Российского драматического театра им. А.Луначарского. Когда артисты вернулись в гримерки, то обнаружили пустые сумки и бумажники. Как сказал сам С.САДАЛЬСКИЙ, его „обобрали до последней копейки”.

По информации следователя Ленинского райотдела милиции Наталии БРАЖКОВОЙ, перед представлением к администратору труппы подошел человек в костюме и отрекомендовалась сотрудником городской государственной администрации, которая отвечает за прием артистов. Администратор дала ему ключи от гримерных, чтобы тот мог проверить, все ли хорошо подготовлено. И пока шел спектакль, кто-то провел «ревизию» личных вещей и ценностей столичных артистов. Украдены документы, деньги и мобильные телефоны, один из которых Nokia 8800 (стоимость такого телефона колеблется в границах от 3,5 тыс. грн. до 6,5 тыс. грн. в зависимости от модификации – УНИАН), а другой, по определению следователя, малоизвестен в Украине, потому запрос о его стоимости пришлось направить в Россию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.185 Уголовного кодекса Украины.