Музей истории Киева требует встречи с мэром во избежание ошибки

Музей истории Киева категорически против размещения экспозиции и фондов музея в четвертой башне Киевской крепости, заявляет председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

Как сообщили в пресс-службе А.БРИГИНЦА, по его словам, «размещение музея в четвертой башне Киевской крепости не станет решением проблемы культурного учреждения, поскольку ни площади, ни внутренние помещения башни не пригодны для размещения в них экспозиции и фондохранилища. Такого же мнения и коллектив музея».

А.БРИГИНЕЦ также отметил, что кроме того, не учтено финансирование ремонтно-реставрационных работ для приспособления этого помещения под музей и создание экспозиции.

«Как недавно сообщило руководство Киевской крепости, в действительности четвёртую башню, которую публично пообещали отдать Музею истории Киева, никто и не собирался отдавать. На самом деле ее планировали передать в аренду одной из частных компаний на 49 лет. Таким образом, можно говорить о том, что киевские власти, спекулируя на теме бездомности Музея истории Киева, не только не решают проблемы музея, но и пытаются забрать в коммерческих целях помещения у других учреждений культуры», - возмутился А.БРИГИНЕЦ.

Коллектив музея активно ищет пути решения проблемы и у него есть несколько предложений по этому вопросу. Именно поэтому, с целью недопущения ошибочного решения, коллектив обратился к председателю КГГА Александру ПОПОВУ с предложением провести совместную встречу с участием заместителя председателя КГГА Леонида НОВОХАТЬКО, председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма А.БРИГИНЦА и коллектива музея, на которой будет выработана единая стратегия решения этой проблемы.

На последней сессии Киевсовета 14 июля рассматривались вопросы о размещении Музея истории Киева и передачи Киевской крепости в государственную собственность. Но представители Партии регионов в Киевсовете, ссылаясь на инициативу председателя КГГА А.ПОПОВА, перенесли эти вопросы на сессию 20 сентября, аргументируя, что ими будет внесен проект решения о выделении помещения для Музея истории Киева - IV башни комплекса Киевской крепости по адресу: ул. Старонаводницкая, 2, сообщает пресс-служба А.БРИГИНЦА.