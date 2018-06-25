Почему украинские политики зачастили в Брюссель

Затянувшийся политический кризис в Украине, кажется, сыграл на руку тем европейским политикам, которые не знают, что делать с желанием Киева как можно скорее услышать сигнал о будущем членстве. Большая часть европейских чиновников и депутатов разочаровались в возможности украинских коллег найти в себе силы для осуществления необходимых реформ в стране. А силком тянуть Украину в ЕС никто не собирается, потому что, как справедливо говорят в Европе, каждый должен иметь свободу выбора и самостоятельно выполнить свое домашнее задание, выучить “евроурок”. Следовательно, евроинтеграционный путь Киева полностью зависит от украинских чиновников и политических деятелей.

Самым ярким примером разочарования европейцев в Украине можно считать заседание комитета Европарламента по вопросам иностранных дел в конце мая, на котором обсуждался проект доклада Михала Каминского относительно мандата на переговоры с Украиной о новом соглашении. Первым вопросом в повестке дневного заседания стояла ситуация в Македонии. Зал, где проводилось заседание, был заполнен до отказа. Однако, сразу же после объявления украинского доклада, 70% мест освободилось, и на заседании остались лишь самые большие друзья Украины - депутаты от Польши, и кое-кто еще - Ребекка Хармс из Германии, Чарльз Таннок из Великобритании, вот практически и все.

Европейцы все больше сетуют на то, что украинские политики варятся в собственном соку и думают больше о себе во власти, чем о власти как инструменте осуществления реформ. “Виктор Янукович и Виктор Ющенко друг друга стоят, но они не стоят собственного народа”, - сокрушительно критикует ситуацию в Украине немецкий депутат Гельмут Марков. Он известен своими крайне левыми взглядами, однако его острая оценка во многом сегодня совпадает с мнениями других евродепутатов, которые обычно снисходительнее относились к Украине.

“У многих здесь, в Брюсселе, создается впечатление, что в Украине прежде всего идет борьба за власть, а не за будущее страны”, - говорит председатель делегации Европарламента по связях с Украиной Адриан Северин.

Очевидно, что на фоне пессимистических настроений в европейских кабинетах Украине стоит приложить незаурядные усилия, чтобы доказать противное. Кстати, европейцы и сами хотят большей осведомленности относительно планов украинских политиков. Прежде всего их интересуют будущие парламентские выборы, которые должны пройти прозрачно и с соблюдением всех демократических процедур. Европейцев также волнует, способны ли нынешние украинские политики провести необходимые реформы.

Наверное, и сама украинская элита осознает степень разочарования ею на Западе. И как-то стремится изменить ситуацию. Сегодня представители разных политических сил пытаются активизировать свой диалог с Брюсселем, чтобы из первых уст донести позицию своей политсилы относительно последних событий в Украине. Если в прошлом году столицу ЕС посетили 160 официальных делегаций высокого уровня, то в этом году украинское представительство при Еврокомиссии планирует встретить как минимум вдвое больше делегаций.

Несколько лет назад один украинский политолог достаточно метко заметил: “О желании интегрироваться и сотрудничать с той или иной страной лучше всего говорят не громкие слова, а количество самолетов, ежедневно прибывающих в столицу этой страны”. Похоже, что Брюссель постепенно таки опережает Москву по количеству принятого чартера с украинскими политиками (возможно, свою роль играет и то, что в Брюссель летать безопаснее, персонами “нон-грата” здесь пока еще никого из наших деятелей не объявляли).

Примечательно, что сегодня наладить собственный диалог с европейскими коллегами пытаются не только руководители государства, но и политики второго эшелона, пока еще малоизвестные в Европе. Президент Ющенко, премьер-министр Янукович, лидер БЮТ Тимошенко никогда не упускали случая пообщаться с европейскими коллегами, но сегодня сами европейцы стремятся увидеть лицо украинской политики. Сегодня в коридорах евроинститутов можно встретить депутатов всех парламентских фракций. Активнее всех Брюссель “штурмуют” представители “Регионов”, осознавая, что им и их лидеру нужно приложить очень много усилий, чтобы избавиться от имиджа пророссийской политической силы. Куратором этих десантов стал депутат-“регионал” Владимир Вечерко, который сегодня является главой парламентско-правительственной комиссии по подготовке нового соглашения с ЕС.

На прошлой неделе в Брюсселе на достаточно высоком уровне принимали лидера “Нашей Украины” Вячеслава Кириленко. Достаточно вспомнить, что новый партийный босс НУ встречался с президентом Европейского парламента Х-Г.Пёттерингом и передал приглашение от Президента Ющенко относительно наблюдателей на парламентских выборах. Встречался Кириленко также с вице-президентом Европейской комиссии Франко Фраттини, который заведует визовыми вопросами, - лидер НУ обсуждал с ним те проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются тысячи украинцев под посольствами стран ЕС. Фраттини заверил, что ЕК выступает против ценовых накруток посредниками. Уже сегодня Фраттини в интервью УНИАН сообщил, что Европейская комиссия подготовила изменения к совместной консульской инструкции, коими, в частности, предлагает странам-членам, привлекающим компании-посредники к выдаче виз, договариваться с ними таким образом, чтобы это не вызвывало общего повышения стоимости виз для граждан третьих стран.

Кстати, Кириленко оказался едва ли не единственным украинским политиком, который пытался разговаривать с собеседниками без помощи переводчика.

“Встречи с украинскими политиками, особенно в канун выборов, очень полезны для нас, поскольку мы хотели бы быть уверенными в стабильности Украине, независимо от того, кто победит”, - заявил корреспонденту УНИАН высокопоставленный представитель Еврокомиссии.

Конечно, такая евроактивность наших депутатов не в последнюю очередь связана с выборами. Ведь появление на телеэкране рядом с Соланой или Ферреро-Вальднер хорошо вписывается в формирование имиджа современного европейского политика.

Впрочем, невзирая на все предвыборные нюансы, наверное, стоит приветствовать эти политические путешествия наших депутатов. Во-первых, Европа действительно пока еще желает больше знать об Украине. Во-вторых, сегодня Европа не хочет ограничиваться в своих контактах только тремя ключевыми персонажами украинского олимпа. Здесь стремятся увидеть и услышать более широкое представительство. В-третьих, и это главнее всего, похоже, идея евроинтеграции могла бы стать объединительной для подавляющего большинства украинских партий. Дискуссия может разворачиваться вокруг темпов, сроков, шагов к Европе. Но цель должны признать все. Такую позицию приветствовали бы и сами европейцы.

Принял же парламент законы, необходимые для вступления в ВТО. В европейских коридорах считают это достойным примером достижения общей цели и поиска компромиссов в стратегических вопросах. Почему бы следующему парламенту не продемонстрировать такое единство в вопросах евроинтеграции и не сосредоточиться на скучной, но такой важной работе по адаптации украинского законодательства к нормам и стандартам ЕС?

Брюссель может дать возможно последний шанс нашим элитам не просто налаживать отношения, но и убеждать европейцев в возможности двигаться вперед. Разочарованная Европа пока еще смотрит в сторону Украины, и можно прогнозировать, что на время выборов это внимание утроится. Уже сегодня вице-президент европейского парламента Марек Сивец выступает с инициативой провести в сентябре круглый стол при участии представителей разных политических сил, на котором обсудить европейские перспективы Украины. Так что осенью в Брюсселе высадится большой украинский политический десант.

Алексей Кучеренко, Брюссель