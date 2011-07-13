Суд приостановил ликвидацию украинских школ в Макеевке

Сегодня Донецкий апелляционный административный суд постановил остановить действия по решению Макеевского городского совета от 25 марта о ликвидации общеобразовательных школ I-II ступеней №3, №27, №100 и №94.

В постановлении, текстом которого располагает УНИАН, говорится, что коллегия судей, «руководствуясь требованиями ст 117, ст.199, ст. 205, ст. 206, ст. 211 КАС Украины, постановила: апелляционную жалобу Елены АНУФРИЕВОЙ, Елены САЕТОВОЙ и Анны НАЗИПОВОЙ удовлетворить».

Данная жалоба этих трех матерей учеников макеевских школ №3, №100 и №27 касалась того, чтобы Донецкий апелляционный суд отменил постановление Центрально-Городского районного суда Макеевки от 2 июня.

Тогда суд в Макеевке при рассмотрении иска против горсовета отказал родителям в приостановке решения горсовета о ликвидации данных школ до окончания судебных разбирательств по сути.

Сегодня же Донецкий апелляционный административный суд постановил: «Постановление Центрально-Городского районного суда г. Макеевки Донецкой области от 2 июня по делу №2а-5643/11/0552 (об отказе в обеспечении иска) – отменить».

Также сегодня суд постановил «остановить действие решения Макеевского городского совета от 25 марта «О ликвидации макеевских общеобразовательных школ I-II ступеней №3, №27, №100 и №94 и решения «Об утверждении программы оптимизации учебных заведений города Макеевки на 2011 год» в части, которая касается закрытия школ, до окончания рассмотрения по сути данного дела (иска родителей против горсовета) в суде».

Постановление об обеспечении иска обжалованию в кассационном порядке не подлежит, говорится в постановлении Донецкого апелляционного административного суда.

Матери учеников, участвующие в судебном процессе, а также их доверенное лицо – Мария ОЛИЙНЫК (заместитель председателя донецкой облорганизации ВО «Просвіта»), сказали УНИАН, что они долго ждали этого решения суда, потому что уже состоялось три заседания Донецкого апелляционного административного суда, но решения не было.

По словам М.ОЛИЙНЫК, каждый раз рассмотрение жалобы родителей откладывали, потому что в суд не являлись представители городского совета. «Ни на одно из трех заседаний представители Макеевского городского совета не явились, продемонстрировав неуважение к суду, к родителям и детям, а также ко всем жителям тех поселков, где находятся эти ликвидируемые школы», - сказала она.

М.ОЛИЙНЫК сообщила, что завтра в Центрально-Городском райсуде Макеевки состоится очередное, четвертое заседание по иску родителей к горсовету.

Как сообщал УНИАН, в Макеевке матери трех учеников школ №100, №27 и №3, - Е.САЕТОВА, Е.АНУФРИЕВА и А.НАЗИПОВА подали административный иск в Центрально-Городской районный суд с требованием отменить решения о ликвидации школ №3, №27, №94 и №100, поскольку они «приняты с грубым нарушением действующего законодательства Украины, являются незаконными и нарушающими основные конституционные права детей на образование, на выбор учебного заведения и надлежащие условия получения образования».

Кроме того, родители отмечали в иске, что «решения были приняты с нарушением процедуры, поскольку принимались тайно, в отсутствие представителей инициативной группы родителей и без аргументированных оснований о целесообразности ликвидации данных школ».