Зеркало недели подало в суд на Бойко

Газета «Зеркало недели. Украина» подала иск в Печерский райнный суд города Киева к министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО.

Сайт издания сообщает, что «Зеркало недели. Украина» и журналисты Юрий НИКОЛОВ и Алексей ШАЛАЙСКИЙ подали иск к министру за его утверждение о том, что расследование газеты, опубликованное под названием «Вышка для Бойко», является «заказухой».

Газета и журналисты просят суд обязать Ю.БОЙКО опровергнуть его высказывание через инфорационное магентство УНИАН. Материальные требования в иске отсутствуют.

Издание напоминает, что ранее Ю.БОЙКО в комментарии УНИАН сообщил, что намерен обратиться к СБУ с просьбой найти заказчиков статьи «Вышка для Бойко». «Это чей-то заказ. Мы сейчас попросили СБУ, чтоб выяснили, кто заказчик… Это заказуха – сто процентов», - заявил Ю.БОЙКО.

Газета писала в этой статье о тендере «Черноморнефтегаза», на котором тот приобрел за 400 млн. долларов буровую установку, в то время как на мировом рынке такая же установка стоит 250 млн. долларов. Участниками тендера стали две взаимосвязанные зарубежные фирмы.

Позже официальные лица НАК «Нафтогаз Украины» утверждали, что остальная сумма (разница в цене в 150 млн. долларов) будет потрачена на дополнительные товары и услуги, документального подтверждения чему не было предоставлено до сих пор.

Юридическую помощь изданию предоставили Институт развития региональной прессы и адвокатское объединение «Волков и партнеры».

Представлять интересы «Зеркала недели. Украина» в суде будут юристы объединения «Волков и партнеры».