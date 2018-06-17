Украинская экономика затрещала по всем швам?

В последние дни плохие новости для Украины и, в частности, для экономики страны повалили как из рога изобилия.

Так, о недовольстве Всемирного банка темпами проведения реформ в Украине заявил во вторник директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин Райзер. Он акцентировал внимание на затягивании реформ по двум важнейшим пунктам: пенсионной реформе и дальнейшему увеличению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. «Я не говорю, что реформы - это просто, когда мы говорим о пенсионной реформе, повышении тарифов, это непросто для любой страны, но это важно и нужно», - подчеркнул он.

А глава представительства международной антикоррупционной организации Transparency International в Украине Алексей Хмара, комментируя недавний резко отрицательный для украинской власти отчет Freedom House, выразил мнение о том, что столь негативные оценки со стороны международных институтов могут повлиять и на экономические взаимоотношения Украины с Западом «Разумеется, восточному капиталу подчас легче договариваться с режимами, чем с демократической властью. Но если Украина заинтересована в приближении к демократическим стандартам, то ей необходимо научиться прислушиваться к докладам международных институций», - высказался он по этому поводу.

С отсутствием позитивных сдвигов в борьбе с коррупцией связано также ухудшение обнародованного на днях Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) Индекса инвестиционной привлекательности Украины (ИИП). В частности, данный показатель во втором квартале 2011 года составил 3,39 балла (по пятибалльной шкале), тогда как в первом квартале он равнялся 3,40 балла. «Слабая динамика показателей Индекса инвестиционной привлекательности по результатам II квартала 2011 г. свидетельствует о том, что экономике Украины до сих пор необходимы реформы и мероприятия по борьбе с коррупцией, и более четкое соблюдение буквы закона», - так прокомментировал ситуациюпрезидент правления ЕБА Томаш Фиала.

Похожие оценки озвучила и глава торгово-экономического отдела представительства ЕС в Украине Ульрике Хауэр. Она отметила, что Индекс инвестиционной привлекательности Украины не демонстрирует тенденции к росту из-за коррупции, отсутствия независимой судебной системы, а также существующей системы налогообложения и таможенных процедур. «В этих направлениях нет существенных улучшений. И, к сожалению, если посмотреть в детали, то вы увидите, что коррупция и судебная система все еще по рейтингу идут проблематичными для бизнеса. Люди имели какие-то надежды на реформы. И есть ощущение, что это и не будет особенно внедряться», - заявила Ульрике Хауэр.

Конечно, можно было бы с определенной долей скепсиса относиться ко всем вышеприведенным оценкам зарубежных экспертов, однако оглашенные в последние дни показатели работы украинской экономики Государственной службой статистики и Нацбанком также представляются весьма тревожными.

Например, обнародованные во вторник Госстатом сведения по сельскому хозяйству, внешней торговле и финансовым результатам деятельности украинских предприятий показывают значительное ухудшение в данных сферах экономики.

В частности, динамика сельскохозяйственного производства продолжает ухудшаться уже два последних месяца подряд. Если по итогам первого квартала текущего года сельхозпроизводство выросло к соответствующему периоду 2010 года на 5,3%, то за январь-апрель данный показатель снизился до 4,0%, а за январь-май – до 3,5%. Не радует также ситуация с поголовьем скота. По состоянию на 1 июня 2011 года по сравнению с соответствующей датой прошлого года увеличилось только число птицы – на 5,3%, тогда как поголовье крупного рогатого скота сократилось на 5,0%, свиней – на 1,7%, овец и коз – на 1,4%.

Во внешней торговле продолжился быстрый рост отрицательного сальдо. В частности, в апреле 2011 года импорт товаров в Украину обогнал экспорт на 693 млн. долл., что на 75% превышает соответствующую цифру за прошлый год. А за пять месяцев этого года негативное сальдо внешней торговли товарами достигло уже 3 829,2 млн. долл., что почти в 2,2 раза больше соответствующего прошлогоднего показателя.

Ухудшилось, согласно последним данным Госстата, и финансовое положение отечественных предприятий. За январь-апрель доля работающих убыточно предприятий выросла до 45,0% от их общей численности по сравнению с 42,4% за январь-февраль и 41,3% за январь.

Несколько ранее отечественное статистическое ведомство сообщило о также неудовлетворительной ситуации с инфляцией в стране. В мае этого года продолжился рост инфляции в годовом измерении (к соответствующему месяцу предыдущего года), и теперь ее величина снова начала измеряться двузначным числом – 11,0%. Тогда как в апреле годовая инфляция составляла 9,4%, в марте – 7,7%, в феврале – 7,2%.

А еще раньше стало известно о значительном ухудшении дел в украинской промышленности. Если в январе нынешнего года по сравнению с январем 2010 года прирост промышленного производства составлял 9,7%, а за январь-февраль данный показатель увеличился до 10,5%, то затем последовал процесс быстрого снижения темпов роста. За январь-март этот показатель опустился до 9,7%, за январь-апрель – до 8,5%, а непосредственно в апреле к апрелю прошлого года прирост промпроизводства сократился до 4,9%. Если такие тенденции продолжатся, то нельзя исключать, что в будущем промышленное производство и вовсе уйдет в минус.

Также во вторник две неприятные для отечественной экономики новости огласил Нацбанк. Во-первых, за май-месяц очень сильно – на 483,9 млн. долл. - уменьшились золотовалютные резервы. Поставленный на конец апреля исторический рекорд в размере 38 351,4 млн. долл. США. продержался совсем недолго, и на конец мая величина ЗВР снизилась до 37 867,5 млн долларов США. Это весьма тревожный сигнал, хотя он логичен и ожидаем в свете наблюдаемого стремительного роста негативного сальдо внешней торговли.

Во-вторых, в мае произошло уменьшение общих объемов депозитов в банковской системе Украины – на 0,4% (до 448,4 млрд. грн.) – и это впервые за последние 14 месяцев (в последний раз такое наблюдалось в январе 2010 года). Данный знак тоже видится довольно опасным, так как он может свидетельствовать об утрате доверия населения и бизнеса к банковской системе, а также к национальной валюте.

Таким образом, слишком много факторов одновременно указывают на ухудшение в последнее время ситуации в экономике Украины. Причем, практически не вызывает сомнений, что главной причиной этого является именно очень длительная пробуксовка объявленных властью реформ. О чем единогласно и заявляют как зарубежные, так и отечественные эксперты.

Александр Бескоровайный