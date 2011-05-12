Мунтиян: Украина заинтересована в новом соглашении со странами СНГ
07:01, 12 мая 2011Общество
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О зоне свободной торговли
Украина заинтересована в новом соглашении о зоне свободной торговли со странами СНГ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время парламентских слушаний заявил правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, Евразийского экономического содружества и других региональных объединений Валерий МУНТИЯН.
По его словам, соответствующее соглашение планируется подписать 19 мая.
«Хочу вас информировать, что 19 мая планируется, что этот договор, в котором Украина заинтересована, должен быть подписан на заседании глав правительств», - сказал он.
В.МУНТИЯН отметил, что это соглашение имеет достаточно большой потенциал.
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