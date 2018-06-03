Закон о доступе к публичной информации: спроси чиновника, на какие деньги он жирует

Давно распиаренный Закон «О доступе к публичной информации» 9 мая вступил в силу. Будет ли работать этот документ? Стоит ли ждать перемен к лучшему в украинском медиапространстве? От кого зависит его выполнение? Об этом мы спросили экспертов в сфере массовых коммуникаций.

Егор Соболев, руководитель Бюро журналистских расследований «Свідомо»: ЕСЛИ МЫ БУДЕМ НАСТОЙЧИВЫ, ЗАКОН С КАЖДЫМ ДНЕМ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ВСЕ БОЛЬШЕ Думаю, будет ли работать или нет этот закон, зависит от самих людей, в частности, от журналистов. Как и закон, например, о запрете курения в общественных местах, о запрете продажи пива несовершеннолетним или о запрете громких дискотек вечером, - будет зависеть от сознательности конкретных людей, которые или тихо протестуют на кухне, или идут в прокуратуру, милицию.

Если мы будем писать много запросов об использовании «народных» денег, если будем подавать иски в случае, когда нам не ответят, если будем изобличать чиновников, которые не отвечают, если будем добиваться, чтобы на их штрафовали (закон предусматривает штраф в размере ста долларов именно с чиновника, который не ответил, а не с учреждения), - то, думаю, он будет действовать с каждым днем все больше.

Если этого всего не произойдет, то в Украине просто будет еще один мертвый документ.

Будут ли выполнять все наши журналисты?.. Да, украинская журналистика, как и мировая, сегодня в кризисе: журналистика становится менее качественной, принципиальных людей становится меньше, но в Украине есть несколько достойных изданий: вы (УНИАН), я («Свідомо»), «Украинская правда», журнал «Корреспондент», «Наши деньги», «TBi»... То есть есть островки хорошей журналистики, где мастера бескомпромиссны, квалифицированы и очень активны. На них вся надежда. Они должны задавать тон всем другим, и закон им, безусловно, поможет.

У меня один юный журналист еще два месяца назад добился ответа на определенный запрос из одного органа власти, наврав, что закон уже вступил в силу, ему сразу же ответили. Вот вам и пример...

Виктория Сюмар, исполнительный директор Института массовой информации: УЖЕ НЕЛЬЗЯ ТАК ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРИФ «СЕКРЕТНО» Как закон будет работать - будет зависеть все же от самих граждан. Если люди не будут получать ответы, у них будет оставаться такой аргумент, как суд. Все зависит от того, захотят ли люди пользоваться законом и доводить его действенность до конца, проходя разные инстанции. Думаю, несколько прецедентов наказания чиновников простимулирют других давать правдивые ответы.

Все дело в гражданской активности. То есть речь идет не только о журналистах, но и о представителях разных общественных организаций. Потому что их работа часто связана с экспертными исследованиями, экологической тематикой, социальной. Такой закон дает возможность получить всю нужную информацию.

Предыдущий закон тоже обязывал чиновников предоставлять информацию, но с данным законом им сложнее будет прибегнуть к отпискам. Сейчас уже будет запрещено так просто использовать гриф «секретно», как было до сих пор. Кроме того, ответы на запросы должны давать все органы власти, в том числе и органы местного самоуправления, которые раньше не были обязаны отвечать.

Наталья Лигачева, шеф-редактор интернет-издания «Телекритика»: ЕСЛИ У ЖУРНАЛИСТОВ ЕСТЬ ДОСТОИНСТВО, ОНИ ПРИЛОЖАТ МАКСИМУМ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ ЗАКОН РАБОТАЛ Прежде всего журналисты должны выполнять свою функцию. Считаю, что именно они должны быть контролерами власти со стороны общества. Если они еще себя чувствуют в такой роли, а не средством в руках своих владельцев для достижения частных целей или ресурсами развлекательного характера, то приложат максимум усилий, чтобы воспользоваться теми нормами закона, которые будут давать больше возможностей для более своевременного и более полного получения информации, чем это было раньше.

Юрий Луканов, председатель комитета Киевского независимого медиа-профсоюза: ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ, НУЖНО ПОДНИМАТЬ ШУМ, ОКАЗЫВАТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ У нас принимаются законы, но они часто не работают. Действенность закона о доступе к публичной информации будет зависеть лишь от общества. Если общественные организации, которые инициировали создание данного закона, продолжат давление на власть, будут создавать в обществе соответствующую атмосферу, постараются всеми силами реализовать данный закон, - то, конечно, он будет работать.

Журналист должен действовать очень просто: направил запрос - если никто не отвечает, идти в суд. Если суд отказывает, нужно поднимать шум, проводить пресс-конференции, оказывать психологическое давление.

Сергей Лещенко, журналист интернет-издания «Украинская правда»: ОБЕЩАЮ ПУБЛИЧНО ИЗОБЛИЧАТЬ ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ СТАНУТ ДАВАТЬ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ На первых порах будет страшное сопротивление и нежелание со стороны чиновников выполнять этот закон. Многие чиновники продолжат заниматься отписками, особенно в таких болезненных вопросах, как личные доходы. Потому что до сих пор я не получал на такие запросы ответы.

Я очень приветствую вступление в силу такого закона, но не представляю себе, как чиновник со своей дегенеративной неуверенностью будет выполнять его.

Вот уже несколько лет я направляю запросы нынешнему секретарю СНБО Раисе Богатыревой. Запросы касаются не ее мощной интеллектуальной деятельности, а средств, на которые она, например, строит себе имение в государственной резиденции “Конча-Заспа” за несколько миллионов долларов.

Руководитель Главного управления делами тоже не ответил на вопрос, на каких условиях он получил государственную дачу.

Недавно я также направил очень четкий запрос Андрею Клюеву, возглавляющему комиссию, которая утверждает, какие предприятия получат финансовую поддержку из бюджета на так называемые инновационные проекты. Через месяц мне пришла отписка от руководителя его службы, где он просто рассказал о существовании такого комитета. То есть я не получил ответа на вопрос, кто получил деньги, как лично Клюев голосовал. Ничего.

Поэтому я бы хотел, и на это надеюсь, получать ответы на запросы по существу.

Еще я обратился с запросом к вице-премьеру по инфраструктуре Борису Колесникову, чтобы он сообщил, каких именно предприятий он является учредителем. Он же занимается вопросами Евро-2012, инфраструктуры: аэропортов, стадионов, дорог, поэтому хотелось хотя бы формально знать, не ставит ли он случайно свои предприятия на подряды, которые отдаются без тендера в рамках подготовки к Евро-2012. Колесников прислал мне ответ на страницу, что он мне этого не сообщит, потому что есть норма закона, которая говорит, что ему не обязательно на это отвечать.

Теперь я ему пришлю еще один запрос, уже по новому закону, посмотрим, что на этот раз скажет.

Если чиновники и дальше не будут отвечать на запросы, я буду подавать в суд. Конечно, я не могу гарантировать, что меня хватит судиться по всем отказам, потому что это не моя профессия ходить по судам, но это единственный способ чего-то добиться. Плюс будет публичный позор для каждого, кто не даст ответа. Я обещаю публично изобличать всех чиновников, которые не будут давать доступ к публичной информации. Я буду выделять их фамилии большими буквами в свои блогах, также буду пытаться давить на них через общественное мнение.

Оксана Климончук