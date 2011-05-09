Во Львове стреляли в «свободовца»

Во Львове с ранением в ногу госпитализирован в 8-ю больницу член ВО «Свобода», помощник депутата городского совета Олег КОВПАК, который принимал участие в массовых мероприятиях вблизи Холма Славы.

Об этом сообщил УНИАН председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ.

По его словам, О.КОВПАК с группой молодежи шел с Холма Славы к Марсовому полю. «В это время между молодежью и участниками празднования Дня Победы, которые с Марсового поля шли к Холму Славы, возникли столкновения, во время которых неизвестно кем был произведен выстрел. Получил травматическое ранение в ногу сторонник «Свободы», - сказал он.

Р.КОШУЛИНСКИЙ выразил убеждение, что представители милиции установят лицо, которое нанесло ранение молодому человеку.

«Также сегодня во время проведения представителями ВО «Свобода» панихиды на Марсовом поле неизвестные начали натравливать на нас крупного пса породы, по-видимому, московская сторожевая, который бросался на людей. Нам еле удалось владельца пса выпроводить с места проведения мероприятий. Однако нам затем звонили по телефону побратимы, которые сообщили, что он со своим псом совершал аналогичные действия относительно участников молодежной акции на Холме Славы, и он был остановлен лишь сотрудниками милиции», - отметил Р.КОШУЛИНСКИЙ.

Он также отметил то, что ВО «Свобода» будет требовать привлечения к ответственности тех, кто стрелял в О.КОВПАКА и натравлял пса на участников мирной акции.

Возле Холма Славы и Марсового поля остаются несколько сотен молодых людей, которые держат государственные флаги с траурными лентами и красно-черные флаги.

В свою очередь, представители ветеранских организаций, КПУ, партии «Родына» и «Русского единства» на автобусах переехали с Марсового поля к Холму Славы. Свою символику они не демонстрируют и запланированных выступлений не проводят, ожидая, что «радикальные силы успокоятся, и они будут иметь возможность возложить цветы к могилам воинов».

Правоохранители отказываются называть количество задействованных сотрудников милиции, однако, по разным оценкам, на Марсовом поле и у Холма Славы их присутствует более трех тысяч.

Также большое количество правоохранителей патрулирует улицы Львова в местах проведения массовых мероприятий, где периодически возникают столкновения. Неизвестные срывают с прохожих георгиевские ленты и зажигают дымовые шашки.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром во Львове был избит председатель областной организации Антифашистского комитета, член КПУ Александр КАЛИНЮК.