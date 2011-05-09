Во Львове избит коммунист

Сегодня утром во Львове был избит председатель областной организации Антифашистского комитета, член КПУ Александр КАЛИНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим руководство города и области возложили к холму Славы, где горит Вечный огонь, цветы и венки по случаю 66-й годовщины Победы.

С 9.30 к холму Славы стали сходиться представители ветеранских организаций и активисты ВО «Свобода». В это время в нескольких десятках метров от холма был избит А.КАЛИНЮК.

Как сообщил УНИАН сам А.КАЛИНЮК, когда он с цветами подходил к холму Славы, к нему подошли трое юнцов с нарукавными желто-синими повязками, которые представились ему членами ВО «Свобода», и заявили, что не допустят, чтобы он и представители ветеранских и левых сил проводили сегодня свои мероприятия во Львове.

«Они начали мне выкручивать руки, сорвали медаль с груди и Георгиевскую ленту, после чего стали бить. Подоспели работники милиции, которые доставили меня в травмпункт 8-й больницы Львова, где я сейчас и нахожусь», - сообщил А.КАЛИНЮК.

По словам А.КАЛИНЮКА, после проведения необходимых медицинских обследований он направляется в райотдел милиции составлять протокол о нападении на него.

Представители ВО «Свобода», партии «Родына», ветеранских организаций и «Русского единства» с 10.00 начали собираться на Марсовом поле. Около двух тысяч работников милиции, а также бойцов спецподразделения «Беркут» окружили плотным кольцом место захоронения воинов, и только отдельные ветераны имели возможность пройти туда, чтобы возложить цветы.

Без символики и плакатов представители левых и ветеранских организаций вместе с членами «Родыны» и «Русского единства», которые приехали из Одессы и Крыма, просто стояли возле мест захоронений, не проводя ни митинга, ни предварительно запланированных выступлений и не имея возможности возложить цветы.

Как отметил в комментарии УНИАН депутат Одесского областного совета, член партии «Родына» Константин ГРИНЧЕНКО, «мы сюда приехали на День города Львова, а также поклониться могилам павших воинов, среди которых могут быть и наши земляки из Одесской области». «Львов мне тоже родной город, в 1982 году я здесь окончил высшее военно-политическое училище. В этом году впервые приехали во Львов посмотреть, как здесь празднуют 9 мая, поскольку это первая годовщина власти, которая не запрещала нам приехать во Львов и не ущемляет права ветеранов», - добавил К.ГРИНЧЕНКО.

По его словам, они «натолкнулись на то, что местные радикальные силы оказывают сопротивление ветеранам, желающим возложить цветы к могилам боевых побратимов, а молодые люди, которые по внешности напоминают футбольных фанов, всячески провоцируют их на столкновения и драки, вырывая из рук охапки цветов».

В настоящее время возле холма Славы, плотно окруженного кордонами милиции, собрались несколько сотен представителей ВО «Свободы» и молодых людей, некоторые из которых одеты в футболки с надписями «Бандеровец», во многих - повязки с надписями «Свобода» или с символикой футбольного клуба «Карпаты».

Они скандируют: «Позор!» и не пропускают к холму Славы жителей Львова и области, которые хотят возложить цветы к могиле Героя Советского Союза Николая Кузнецова и других освободителей Львова.

Как сообщили УНИАН представители ветеранских организаций, во время противостояния между ветеранами и активистами ВО «Свобода» был поднят флаг Российской Федерации, который «молодые люди вырвали и сожгли».