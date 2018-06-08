Журналистов угощали Секретариатом Президента (фоторепортаж)

В принципе это была очень остроумная идея. В честь профессионального дня журналиста представителям украинских СМИ показали то, куда они все время пытались проникнуть различными правдами и неправдами. Секретариат Президента провел День открытых дверей. Журналистов часами водили по коридорам власти, знакомя с кухней, в которой готовится львиная доля украинской политики.

Как известно, само строение на Банковой было сооружено в конце тридцатых годов для руководства Компартии Украины.

Журналистам показали зал, в котором находятся символы государственной власти – булава времен Богдана Хмельницкого, президентская печать и штандарт. В этой комнате было принято множество судьбоносных решений для страны, в том числе подписан Универсал национального единства (хотя – где он теперь этот Универсал и где единство?).

Гости побывали в кабинете главы Секретариата Виктора Балоги на втором этаже. Когда-то здесь заседали первые секретари КПУ, затем первые два президента. Правда, Леонид Кучма не досидел своего срока, переехал на четвёртый этаж в 2001-м, когда там был сделан евроремонт. На столе Балоги лежала открытая Библия: Ветхий Завет, книга «Числа». «…И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое пред жертвенник…»

- У меня здесь нет своих вещей, - говорит Виктор Иванович.

- Почему?

- Чтобы когда начнут выгонять, можно было быстро собраться.

Бегающие журналистские глаза заметили на тумбочке Балоги тарелку с фруктами, прикрытыми пищевой пленкой.

- От кого скрываете продукты?

- Это Яценюк приходит и все время съедает, поэтому от него закрыли, - отвечает глава Секретариата.

- Здесь визируются распоряжения, указы и прочие документы, - рассказывает Балога о своей работе.

- А сколько длится Ваш рабочий день?

- Ну, начинаем часов с восьми утра, заканчиваем примерно к десяти вечера.

Журналисты замечают в углу шикарный кожаный диван:

- Это тот самый диван, о котором мы подумали?

- Вы имеете ввиду тот, под которым лежал диктофон майора Мельниченко? – спрашивает Балога. – Да, кажется, он, хотя, знаете, могли сменить. Я не знаю, если честно.

Побывав в смежном кабинете, где раньше сидели вторые секретари КПУ, а сейчас находится переговорная комната, мы выходим в коридор власти и встречаемся на лестнице с Юрием Луценко.

- Куда вы направляетесь? – спрашиваем у него.

- К Президенту, - отвечает лидер Народной Самообороны.

- Но у него ведь встреча с послами, - отвечаем мы (до начала экскурсии по Секретариату мы видели, как к Виктору Андреевичу проследовали грузинский и японский дипломаты).

- На то они и послы, чтобы идти, - отвечает Луценко и продолжает свое движение к Ющенко.

В одном из коридоров Секретариата установлен бюст Грушевского, органично сменивший в свое время гипсовую часть Ленина. Стены украшены картинами, которые выбирает Государственное управление делами, извлекая их из специальных фондов. Здание самого управления, или ДУСИ (Державного управлiння справами Президента) можно увидеть из дворика Секретариата. Тут же – столовая и типография Верховной Рады.

В Секретариате есть специальная студия Президента, где записываются все его обращения, интервью, прямые эфиры.

- Обычно готовим записи за несколько дней до праздников. Приходится записывать по многу раз, но, если повезет, то хватает и одного, - говорит заведующий отделом технического обеспечения Секретариата Президента Иван Курбашнов, работающий тут с 1996 года и записывавший еще Кучму.

Сотрудник говорит, что условия в студии неплохие, техника современная, но еще немного, и пора будет менять. На фоне стола, за которым сидит Президент во время записей, располагается полка с книгами. Оказывается, это просто телегеничные фолианты из Секретариата Президента. Их никто никогда не читает, они играют чисто декоративную роль.

Дом Аршавского, расположенный по адресу Банковая, 10, – пожалуй, самое уютное помещение из комплекса Секретариата. Здесь останавливаются представители иностранных делегаций. Гостили тут премьер Люксембурга, Кондолиза Райс, Мадлен Олбрайт. Отметились президенты Бразилии, Молдовы, Литвы, России, а также Борис Березовский и личный гость Леонида Кучмы ныне покойный российский актер Кирилл Лавров.

Здесь все приспособлено для того, чтобы не только отдыхать, но и вести переговоры: каминная комната, пруд сердечком, кипарисы. По адресу Банковая, 10 решаются международные вопросы, внутриукраинские – в основном доме Городецкого, или в Доме с химерами, как его называют.

Если снаружи это здание украшают скульптуры живых животных, то внутри – изображения мертвых. Глядя на это здание с Банковой, можно насчитать три этажа, с обратной стороны другой – шесть. Теперь вы понимаете, почему в украинской политике все так странно: фен-шуй Дома с химерами делает свое. Внутри же самого здания имеется столовая, приемная, банкетный зал. Все сказочное-сказочное.

Не сказочными оказываются подарки Президенту. На стендах: кубок от Президента Чешской республики, что-то неопределенное от Михаила Саакашвили и от корейского президента. А вот Владимир Путин подарил своему украинскому коллеге «Книгу о лошади», принадлежащую перу князя С.П.Урусова. Что он этим хотел сказать?

- Если подарок стоит более двадцати пяти гривен, то Президент должен его сдать, - объясняют сотрудники Секретариата. – Но тут нет подарков дешевле двадцати пяти гривен. «Значит, Путин не поскупился», - переговариваются журналисты.

Странное дело, в музее подарков Киевской горадминистрации мнимальный предел стоимости презентов - 1000 грн.

Экскурсия заканчивается брифингом Президента.

Он отвечает на три вопроса, носящие исключительно политический характер, после чего награждает особо выдающихся журналистов, среди которых два его фотографа.

Заканчивается все совершенно неформально: журналисты пьют шампанское с Президентом. Правда, он не пьёт, только чокается:

- При камерах я, конечно, пить не могу. Зафиксируют, сделают свои выводы.

Антон Зикора, фото Дмитрия Стаховского