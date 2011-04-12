Помощник прокурора сбил автомобилем ребенка
11:22, 12 апреля 2011Общество
2548 0
ДТП в Луганске
В Луганске вечером 11 апреля помощник прокурора Ленинского района, управляя собственным автомобилем ВАЗ-2110, сбил 13-летнего мальчика.
Как передает корреспондент УНИАН, по информации ГАИ, ДТП произошло в 150 метрах от пешеходного перехода, в районе остановки.
В результате аварии ребенка с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в областную детскую больницу.
Факт ДТП подтвердили в городской прокуратуре Луганска. По словам прокурора города Игоря РЕДИНА, по данному факту проводится проверка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter