В УНИАН пройдет вечер памяти Валерия Нечипоренко

Несколько дней назад из жизни ушел наш коллега, заместитель генерального директора УНИАН, журналист и писатель Валерий Нечипоренко.

Валерий Петрович был интересным человеком, яркой личностью. Он многое успел сделать для того, чтобы агентство стало одним из лидеров медийного рынка страны. Он был самобытным писателем, инициировал много полезных дел в общественной жизни. А еще - путешествовал, занимался социологией, организовывал культурные и литературные фестивали. У него всегда было много друзей, которые многого достигли в жизни, но при этом считают Валерия Петровича своим наставником и учителем.

Всех, кто хотел бы вспомнить Валерия Петровича, рассказать о нем, приглашаем на вечер памяти Валерия Нечипоренко, который состоится в УНИАН (Киев, Крещатик, 4, пресс-зал агентства) на девятый день после его смерти, 5 апреля, в 19.00.

Снимки или какие-то другие материалы лучше возьмите в электронном формате. Для того, чтобы понимать, сколько будет гостей, и легче было модерировать вечер, сообщите о своем намерении прийти по тел. 279-33-53 (приемная главного редактора УНИАН) или на электронную почту: vika@unian.net