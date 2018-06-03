Как казаки джигитов медовухой угощали (фоторепортаж)

Как и обещалось, казацкая залога отправилась из Крыма на настоящей казацкой чайке “Спас”. Первый морской поход копии старинного судна оказался удачным, и казаки прибыли к конечному пункту – грузинскому порту Батуми - на два дня ранее запланированного. Привезли гостинцы – украинскую медовуху и казацкий кулиш. Да и сами, понятно, без подарков не остались – отгуляли День независимости Грузии, а еще и забрали на борт десяток кадок отличного грузинского вина.

Фото Дмитра Куприяна/УРА-Информ