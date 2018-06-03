Как казаки джигитов медовухой угощали (фоторепортаж)
16:56, 30 мая 2007
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Казацкая чайка "Спас" прибыла в Батуми на два дня раньше запланированного срока. Привезли гостинцы – украинскую медовуху и казацкий кулеш. Грузины в долгу не остались - и погрузили на борт десять бочек вина...
Как и обещалось, казацкая залога отправилась из Крыма на настоящей казацкой чайке “Спас”. Первый морской поход копии старинного судна оказался удачным, и казаки прибыли к конечному пункту – грузинскому порту Батуми - на два дня ранее запланированного. Привезли гостинцы – украинскую медовуху и казацкий кулиш. Да и сами, понятно, без подарков не остались – отгуляли День независимости Грузии, а еще и забрали на борт десяток кадок отличного грузинского вина.
Прощальный залп перед выходом из Севастополя. А вот так когда-то и турков валили!
Ей, на палубе! Примите кто-то швартовы!
Вкусная еда. Гляди, чтобы грузинским казакам хватило!
Какой там зюйд-вест? Ты пальцем покажи!
Слюшай, а кто это у них на руле стоит? Не сам Святой Петр, а?
Записи в морском дневнике: “Все давно выпили и съели. Питаемся морскими ежами. Когда уже солнечная Грузия?”
Наилучший способ пережить плавание казаку – упасть в глубокий, как морская волна, сон
Вид на чайку с высоты полета морской чайки
Казак ты или холоп? А ну надевай шаровары – вон уже грузинский берег видно!
Мы их - медовухой, они нас – чачей. Вот такая украинско-грузинская дружба
Кровь грузинская горячая... Принимали казаков соответственно
Фото Дмитра Куприяна/УРА-Информ
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