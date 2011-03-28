В Тараще поврежден обелиск Гонгадзе

В Киевской области недалеко от города Тараща 39-летний водитель не справился с управлением и наехал на обелиск Георгия Гонгадзе.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, инцидент произошел сегодня, 28 марта, в 06.30 утра на автодороге недалеко от Таращи. Водитель, местный житель, находился за рулем легкового автомобиля «Chery Amulet».

Как объяснил водитель, причиной ДТП стал владелец встречного автомобиля, который ослепил его дальним светом. Однако, по предварительным данным, наезд на монумент совершен в силу того, что водитель, проезжая железнодорожный переезд, не остановился в установленном месте и не сбавляя скорости, не справился с управлением, отметили в милиции.

В итоге ДТП владелец легкового автомобиля и его сожительница, которые находилась в салоне, не пострадали.

Автомобиль и монумент журналиста Георгия Гонгадзе поврежден.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По этому факту проводится проверка.