Чем обернется для Украины японская катастрофа

Представители украинского офиса Canon на запросы не ответили... Эксперты прогнозируют, что микросхемы памяти подорожают... Станет ли Япония для Украины экспортером уважительного отношения к человеческой жизни?..

Мир пятый день наблюдает за событиями в Японии. Восхищается мужеством и собранностью японцев, подсчитывает убытки, прогнозирует сроки восстановления японской экономики и внимательно следит за тем, как ведут себя атомные реакторы.

Пока еще Япония справляется с последствиями катастрофы, демонстрирует гибкость экономики и подготовленность общества. Она далеко от Украины, но в этом глобализированном мире мы серьезно связаны. Рынками, контрактами, соглашениями.

Какими же могут последствия для Украины японского землетрясения?

Японские автомобили и техника

Украинцы активно покупали автомобили японского производства. Поэтому когда автогиганты Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. объявили в субботу о временном прекращении работы своих заводов в Японии из-за сложностей с обеспечением автомобильными запчастями, то мы решили связаться с дилерами японских машин в Украине и обозревателями автомобильного рынка.

Руководитель пресс-службы компании “Субару Украина” Денис Лось в комментарии УНИАН сказал, что вчера они получили письмо из Японии от материнской компании “Субару Фуджи Хеви” Fuji Heavy Industries о том, что ни персонал, ни производство не пострадали от землетрясения и цунами. Поэтому, по убеждению господина Лося, украинские владельцы Subaru могут не волноваться: в любом случае в Украине есть запас запчастей на несколько месяцев. Также Subaru в Европе имеют большие резервы. Практически то же повторили представитель пресс-службы украинского Nissan Владимир Иванов.

Обозреватель автомобильного рынка Владимир Яремчук убежден, что события в Японии не повлияют на цену японских авто. “Автомобильное производство, - сказал эксперт, - расположено дисперсно, по всей Европе. Это касается всех больших концернов, в частности Honda, и Toyota, которые являются одними из крупнейших игроков на рынках мира. Поэтому потребитель никоим образом не почувствует какого-либо дефицита. При условиях конкуренции, я не допускаю возможности подорожания автомобилей или услуг. Сейчас на каждую модель машины приходится пять моделей конкурирующих компаний. Никто при таких условиях не будет поднимать цену”.

Еще один канонический японский продукт – фототехника. Мы дозвонились в российский офис производителя фототехники Nikon (украинский офис является подразделением российского представительства). Специалист по связям с общественностью Владимир Волков утверждает, что частично пострадали заводы по производству фотокамер в Точиго и Сендаи.

“Производство компактных и зеркальных камер Nikon расположено в Таиланде и Китае, поэтому не думаю, что потребитель как-то почувствует дефицит камер, – говорит Владимир Волков. – А относительно профессиональной техники, есть определенное деление: что-то производится в Таиланде, что-то в Японии. Но профессиональная техника – это искусственный товар, ее продажа зависит от многих факторов... Сейчас наша компания жертвует средства Красному кресту и на помощь людям”.

Несмотря на оптимистичные настроения менеджмента компаний, должны отметить, что на форумах фотографов царит скепсис. Пресса тоже пишет о практически разрушенных заводах профессиональной топовой техники, журналисты сомневаются, что уцелели заводы, которые изготовляют топовую оптику и прогнозируют подорожание профессиональных камер.

Мировые СМИ дают разные сведения. Одни сообщают, что компания Canon, еще один крупный производитель фотоаппаратов, объявила, будто ее заводам не причинен ущерб, который бы остановил выпуск продукции. Другие утверждают, Canon свернул производство. Впрочем, представители украинского офиса Canon на запросы УНИАН не ответили.

Sony сообщила об эвакуации шести своих заводов, которые производят электронные компоненты. Panasonik свернула производство на нескольких заводах, где производились аудиотовары, фотокамеры и электронные компоненты.

Мы поинтересовались, повлияет ли на украинский рынок сворачивание производства микроэлектроники, в частности электронной памяти (чипов и флэш-памяти) и компонентов для жидкокристаллических дисплеев мобильных устройств. Украинские специалисты не берутся прогнозировать, как это повлияет на нашего потребителя.

Однако иностранные эксперты прогнозируют, что микросхемы памяти однозначно подорожают.

Атомная энергетика

После серии взрывов на АЭС Японии в ряде стран (особенно с сильным российским лобби) начались демонстрации против развития атомной энергетики. Даже Вселенский патриарх Варфоломей высказался: призвал вообще закрыть АЭС. Руководство ООН и МАГАТЭ предложили созвать саммит ядерной безопасности в Киеве.

В то же время украинские специалисты оценивают атомные станции в Японии как надежные, украинскую атомную энергетику – как перспективную.

В частности, научный работник Института ядерных исследований НАН Украины Анатолий Шведов считает, что “никакие сравнения с Чернобылем не корректны”. “Это в принципе разные реакторы, - сказал он. - Чернобыльский реактор собран из блоков, а Япония производит корпусные водоводяные реакторы с единым контуром охлаждения. Это другой тип конструкции, другая схема отведения тепла. Ни реакторы, ни конструкции не были разрушены, просто была нарушена система охлаждения. Реакторы же целы. Японская атомная энергетика подтвердила свою жизнеспособность. А относительно аварии, то было землетрясение в 9 баллов и цунами - и ничего. Взрывы на станциях – это проблема активности земли и разлома, на котором находится Япония, а не атомных станций. Подчеркну, в Японии нет ядерной аварии. Там произошел взрыв водорода, который накопился при работе реакторов. Когда система охлаждения была нарушена, то реакторы охлаждали морской водой. Это не ядерные взрывы. Это локальные аварии, пугать радиоактивностью незачем, потому что активность осталась в зоне. Все разговоры о закрытии атомных станций после взрывов на Фукусиме – это политические спекуляции. Слава Богу, что там не взорвались химические предприятия. От них опасность была бы большей”.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра Разумкова Сергей Дяченко считает, что “взрывы в Японии никак не отразятся на развитии отечественной атомной энергетики”.

“Немцы всегда подозрительно относились к атомной отрасли, но Украина радикальных шагов делать не будет, – сказал эксперт. – На мой взгляд, главный вывод, который сделали специалисты-атомщики – реакторы первого поколения при завершении срока их эксплуатации надо менять, независимо от того, какого они типа, поскольку на них часто невозможно, или слишком дорого устанавливать современные системы безопасности. Еще один вывод: атомные станции в Японии устояли, не случилось взрыва и разгерметизации. МАГАТЭ подтвердила, что японская авария не стала вторым Чернобылем. Председатель украинского Энергоатома Юрий Недашковский выдал приказ относительно проверки систем безопасности на АЭС. Будут разрабатываться новые системы безопасности, которые будут устанавливаться на имеющиеся реакторы. Серьезных оснований для денонсации соглашений о достройке двух реакторов на Хмельницкой АЭС не вижу. Но сегодняшние события способны серьезно повлиять на проект. Прежде всего, это касается требований к системам безопасности этих реакторов”.

Совместные проекты

Украина и Япония имеет ряд совместных проектов.

В частности, в январе во время визита господина Януковича в Токио было заключено соглашение о предоставлении той страной кредита в 8 млрд. иен (800 миллионов гривен). Соответствующее кредитное соглашение было подписано между Японским банком международного сотрудничества и Укрэксимбанком. Деньги должны были направляться на содействие экспорту товаров и услуг по Японии и на экономическое развитие Украины.

Мы обратились в Укрэксимбанк, чтобы нам прокомментировали перспективы соглашения. Пока еще ответа не последовало.

Интересно как сложится судьба еще одного крупного украинско-японского проекта. Речь идет о строительстве энергокомплекса в Севастополе на зеленые инвестиции, предусмотренные т.наз. Киотским протоколом. Напомним, что в бухте Камышовая до 2013 года планировалось на “зеленые инвестиции” Японии соорудить на базе теплонасосной и когенерационной установок новый энергокомплекс. Советник Крымского губернатора по вопросам инвестиций Игорь Здор, к которому нам удалось дозвониться, считает, что ответа на вопрос о перспективах проекта нет. “У нас нет ответа на этот вопрос. Пока не будет официальных заявлений, у нас нет информации для анализа”.

И уже совсем неудобно спрашивать, будет ли создаваться украинско-японский Центр знаний и внедрения инновационных технологий управления финансовыми проектами на базе японских разработок, о чем заявляли в феврале, после визита украинской делегации в Токио.

...Когда мы звонили по телефону в украинские представительства японских корпораций, представляясь прессой, в первую очередь нам сообщали главное: “Сотрудники компаний и члены их семей не пострадали”. А уже потом говорили о разрушенном производстве.

Человеческая жизнь для японцев – прежде всего...

Очень хотелось бы, чтобы Япония, как можно скорее восстановив свои производственные мощности, стала для Украины экспортером не только лучших в мире товаров, но и своего уважительного отношения к наивысшей ценности – жизни человека.

Елена Мигачева