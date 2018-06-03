Кто выиграет от политического кризиса на Житомирщине?

Любое политическое обострение вызывает волнение в обществе. Но при этом оно вынуждает игроков от политики определиться с собственной позицией и четко декларировать с кем ты и против кого. Иными словами, когда карты выкладываются на стол, становится очевидным, кто есть кто и чего можно от него ожидать.

После парламентских выборов 2006 года на Житомирщине сложилась достаточно непростая ситуация. Большинство в областном совете создала «Наша Украина» в блоке с Христианско-демократическим союзом (ХДС). Председателем облсовета стала «нашеукраинка» Ирина Синявская. Но преимущество над политическими оппонентами было достаточно незначительным, каждая политическая сила начала маневрировать, искать свои выгоды от ситуации. В процессе поиска как-то забыли о тех, кто привел партии и блоки к власти, о своих обещаниях «навести порядок», «побороть», «обеспечить» и все такое. По каждому важному вопросу формировалась своя, широкая или не очень, многоцветная или однотонная, коалиция. Благодаря этому землю как раздавали кулуарно, так и продолжали раздавать, бюджетные средства как вращались в определенном узкой группой людей кругу, так и продолжали вращаться в нем. Как заметил в свое время один из местных политиков, «в Житомире уже не разберешь, где власть, где оппозиция, все все продают, и только цена остается неизвестной публике».

Однако, похоже, всех это устраивало. И так, наверное, продолжалось бы долго. Но на всеукраинском уровне «Наша Украина» и БЮТ заявили о политическом союзе, определили ключевые позиции, на которых этот союз держится. И местным политикам тоже пришлось определяться.

Вот здесь и оказалось, что определяться очень даже непросто.

Ячейка “Нашей Украины” начала терять позиции в Житомирской области. При этом политические союзники «нашеукраинцев» – бютовцы, убеждены, что виноваты в этом «не так тії вороги, як добрії люди». То есть политические партнеры “Нашей Украины” на выборах 2006 года – Христианско-демократический Союз (ХДС). Пытаясь создать в Житомирском облсовете собственную фракцию, ХДС лоббирует интересы… Партии регионов. В этом, по крайней мере, убежден лидер местных бютовцев – председатель житомирской областной ячейки БЮТ Сергей Пашинский.

«В области сложилась парадоксальная ситуация, когда «Регионы», формально находясь в оппозиции, нашли свои точки влияния на большинство и тех, через кого можно влиять. А когда схема начала ломаться, все вышло наружу», – говорит он.

По мнению Пашинского, «исполнителем и марионеткой «регионалов» в этом плане стала председатель облсовета Ирина Синявская. А детонатором предательского плана стал вопрос земли», говорит он.

Речь идет, в частности, о 19 гектарах земли вблизи Житомира – лакомый кусок, учитывая цены на землю возле областного центра. Как сообщалось (в частности, на сайте УНИАН), в начале года председатель облсовета настаивала на передаче коммунальных угодий в распоряжение поселкового совета села Новогуйвинское. А точнее – частной фирме “Листопад” – как благодарность за финансовую поддержку села, которое зимой получило от фирмы 300 тысяч гривен. Можно было бы понять это решение: фирма помогла селу, село идет навстречу фирме. Если бы не одно “но”. Госпожа Синявская, как отмечает руководитель областной ячейки БЮТ, игнорирует один из главных пунктов договоренности оппозиции – продажу земли на аукционах. По подсчетам риэлторов, говорит он, такой участок на аукционе стоил бы от 10 до 15 миллионов гривен (то есть по 2 тыс. долларов за сотку). Председатель же облсовета фактически предлагает отдать ее по бартерной схеме, оценивая таким образом стоимость земли в 300 тысяч гривен.

Однако, нашла коса на камень. Житомирский райсовет перечеркнул планы руководства облсовета, отменив свое решение, и участок был выставлен на аукцион.

Вот здесь мы и увидели, говорит Сергей Пашинский, кто кому союзник. Ирина Синявская написала заявление о выходе из рядов НСНУ, после появления Президентского Указа о роспуске Верховной Рады обвинила Президента в незаконных действиях.

Резкое изменение политических приоритетов областного руководства неожиданно для НУ поддержало и христианско-демократическое крыло областной ячейки НУ. Более того, двумя голосами от ХДС и при поддержке Ярослава Долгих, исключенного “нашеукраинцами” из фракции, политсовет блока НУ–ХДС изменил даже руководство объединения. Его лидера, “нашеукраинца” Павла Жебривского, сменили на представителя ХДС Николая Васильченко.

“Уверен, что это состоялось при поддержке самого лидера ХДС Владимира Стретовича. “Крышевание” земельной мафии оказалось важнее, чем политическая линия демократических сил. Не исключаю, что Стретович ведет двойную игру рассказывая с телевизионных экранов одно, а фактически делает так, как те депутаты, которые сбежали к антикризисной коалиции”, – утверждает лидер БЮТ на Житомирщине.

Узнать по этому поводу мнение Владимира Стретовича нам не удалось. Несмотря на настойчивые обращения со стороны агентства с просьбой прокомментировать ситуацию, опровергнуть или подтвердить обвинение в его адрес, лидер ХДС от комментариев отказался. Не выразил никакого желания внести ясность и Павел Жебривский. «Нет надобности что-либо комментировать». Приблизительно так сообщили о его позиции помощники.

Раскрывать планы не боится разве что сама председатель облсовета Ирина Синявская. Она, например, не отрицает возможности создания фракции ХДС в облсовете. Однако все обвинения в свой адрес отвергает, утверждая, что собственные интересы бизнеса отстаивают именно ее бывшие политические союзники (из БЮТ и Нашей Украины). “В партию пробрались те, кто поставил себе целью расширить собственный бизнес. С этим я никогда не смогу примириться”, – аргументирует свою позицию председатель облсовета.

Расставить точки над “і” в политическом конфликте должна сессия Житомирского облсовета, назначенная на 24 мая. Именно на ней бютовцы и “нашеукраинцы” обещают внести кардинальные изменения в расстановку политических сил области, избавившись от “предателей” в собственных рядах. Если переговоры с другими фракциями совета будут результативными, председателя совета ждет отставка.

Кроме того, БЮТ намерен внести на рассмотрение новой Верховной Рады ряд законопроектов, которые бы в дальнейшем сделали невозможным зарождение коррупции в земельном вопросе на уровне регионов. “Мы за передачу полномочий регионам. Но эти полномочия должны быть четко регламентироваными и прозрачными, ведь нечеткость законодательства приводит к коррупционным схемам”, – аргументирует планы БЮТ Сергей Пашинский.

Сергей Малюта, г. Житомир