Как в Житомире БЮТ и Наша Украина о землю споткнулись…

На Житомирщине камнем преткновения между двумя политическими силами стала земля. Бютовцы настаивают на продаже через аукционы. “Наша Украина” тоже. Но...

Как известно, БЮТ и “Наша Украина” подписали соглашение о сотрудничестве на всех уровнях. Настоящий договор предусматривает создание координационного совета и принятия всех решений консенсусом. Как работает это соглашение на местах?

На Житомирщине камнем преткновения для оппозиции стала земля. Речь идет о продаже достаточно большого ломтя – 17 с половиной гектаров под Житомиром. Парадокс заключается в том, что обе фракции декларируют прозрачные, открытые продажи земли на аукционах. Но это когда вообще, так сказать, в принципе. Когда речь заходит о конкретном куске земли в конкретном месте - другое дело. У продажи вышеупомянутых 17 га через аукцион нашелся оппонент. И какой!

Председатель Житомирского облсовета, член блока “Наша Украина” Ирина Синявская настаивает на передаче этой земли в распоряжение поселкового совета села Новогуйвинское. А точнее – частной фирме “Ноябрь”. Щедрый подарок, утверждает госпожа Синявская, - благодарность коммерческой структуре за финансовую поддержку села, которое зимой получило от фирмы 300 тысяч гривен.

Можно было бы понять это решение: фирма помогла селу, и село пойдет навстречу фирме. Если бы не одно “но”. Госпожа Синявская, как отмечает руководитель областной ячейки БЮТ Сергей Пашинский, игнорирует один из главных пунктов договоренности оппозиции – продажу земли на аукционах. По подсчетам риэлторов, говорит он, такой участок на аукционе стоил бы от 10 до 15 миллионов гривен (то есть, по 2 тыс долларов за сотку). Председатель же облсовета фактически предлагает отдать ее по бартерной схеме, оценив таким образом стоимость земли в 300 тысяч гривен. “Простая арифметика свидетельствует, что стоит этот участок выставить на аукцион, вернуть эти 300 тысяч бизнесменам, а остальные потратить на потребности общества”, - уверен руководитель житомирской ячейки БЮТ.

Госпожа Синявская, разумеется, придерживается иного мнения. На заседании облсовета 15 марта она четко дала понять, что свободна от всех обязательств и на сессии будет голосовать так, как считает необходимым. Более того, из-за земельного конфликта нашеукраинка заявила, что выходит из фракции НУ и не нуждается в командах из Киева. Такое заявление на ура поддержали фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина, которые вместе покинули сессионный зал.

“Фактически это был переворот. Синявская и депутат-нашеукраинец Ярослав Долгих начали на региональном уровне создавать межфракционное объединение “За стабильность и процветание Житомирщины”. У нас это вызывало просто шок – мы не ожидали такой циничной и жесткой реакции от этих людей”, - отмечает Пашинский.

Во фракции БЮТ убеждены, что за всем этим стоит вопрос нескольких миллионов гривен, которые Синявская вместе Партией Регионов, КПУ и Блоком Литвина разделили между собой и делают все, чтобы не допустить аукционов. Иной причины блокировки продажи земли с аукционов преданны бютовцы не видят.

“Я убежден, что местная земельная мафия использовала Синявскую, чтобы не допустить воплощения этого решения в жизнь. Человек, который цинично изменил своей политической силе, своим избирателям, не имеет ни морального, ни юридического права занимать должность председателя областного совета и должен быть освобожден”, - заявляет Пашинский.

При этом сама глава облсовета считает, что остается сторонницей демократических сил, а не разрушительной ее части. “Когда кто-то слепо хочет навязать большинству постановку отдельных вопросов, это расходится с моим пониманием роли местного самоуправления. Если в государстве власть узурпирует Партия регионов и Кабмин, то на местах гражданское общество узурпируют “Наша Украина” и БЮТ”, - говорит она.

По ее убеждению, часть БЮТ и НУ думают не о местном обществе, а о собственных политических интересах. Потому Синявская даже готова сложить полномочия председателя облсовета, в случае, если за это проголосует руководство фракции. В то же время, она не приводит логичных аргументов против схемы, которую предлагает БЮТ. Почему, в частности, действительно не продать землю на аукционе, чтобы направить средства селу и в то же время рассчитаться с фирмой, которая помогла в свое время селу? Ведь при этом в распоряжении сельской общины останутся даже не сотни тысяч, а миллионы гривен.

Стоит добавить, что, невзирая на действия Синявской и Долгих, областная фракция НУ остается монолитной. Вместе с БЮТ оппозиционное объединение составляет большинство - 48 из 95 депутатов. Долго ли просуществует такая монолитность, бютовцы не знают. Но, по крайней мере пока еще обе фракции демонстрируют желание удержать единство. В частности, во фракции “НУ” заверяют, что готовы затронуть вопрос “перебежчиков” на заседании политсовета партии. Как заявил председатель Житомирской облорганизации “НУ” Павел Жебривский, не исключено, что к противникам создания большинства НУ и БЮТ применят “императивный мандат”. Сегодня консультации относительно этого ведутся на уровне Киева.

Поэтому, наверное, в случае невозможности найти компромисс Синявскую отозовут с должности председателя облсовета, где бютовцы и нашеукраинцы создадут новое большинство. В БЮТ заверяют, что переговоры уже начались. Ради сохранения покоя в области они готовы даже отказаться от кадровых амбиций в интересах “Нашей Украины”. Откровенно говоря, что-то новое в нашей политической жизни. И хочется верить…

Роман Сурмило, г. Житомир