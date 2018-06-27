Как в Житомире БЮТ и Наша Украина о землю споткнулись…
На Житомирщине камнем преткновения между двумя политическими силами стала земля. Бютовцы настаивают на продаже через аукционы. “Наша Украина” тоже. Но…
На Житомирщине камнем преткновения между двумя политическими силами стала земля. Бютовцы настаивают на продаже через аукционы. “Наша Украина” тоже. Но...
Как известно, БЮТ и “Наша Украина” подписали соглашение о сотрудничестве на всех уровнях. Настоящий договор предусматривает создание координационного совета и принятия всех решений консенсусом. Как работает это соглашение на местах?
На Житомирщине камнем преткновения для оппозиции стала земля. Речь идет о продаже достаточно большого ломтя – 17 с половиной гектаров под Житомиром. Парадокс заключается в том, что обе фракции декларируют прозрачные, открытые продажи земли на аукционах. Но это когда вообще, так сказать, в принципе. Когда речь заходит о конкретном куске земли в конкретном месте - другое дело. У продажи вышеупомянутых 17 га через аукцион нашелся оппонент. И какой!
Председатель Житомирского облсовета, член блока “Наша Украина” Ирина Синявская настаивает на передаче этой земли в распоряжение поселкового совета села Новогуйвинское. А точнее – частной фирме “Ноябрь”. Щедрый подарок, утверждает госпожа Синявская, - благодарность коммерческой структуре за финансовую поддержку села, которое зимой получило от фирмы 300 тысяч гривен.
Можно было бы понять это решение: фирма помогла селу, и село пойдет навстречу фирме. Если бы не одно “но”. Госпожа Синявская, как отмечает руководитель областной ячейки БЮТ Сергей Пашинский, игнорирует один из главных пунктов договоренности оппозиции – продажу земли на аукционах. По подсчетам риэлторов, говорит он, такой участок на аукционе стоил бы от 10 до 15 миллионов гривен (то есть, по 2 тыс долларов за сотку). Председатель же облсовета фактически предлагает отдать ее по бартерной схеме, оценив таким образом стоимость земли в 300 тысяч гривен. “Простая арифметика свидетельствует, что стоит этот участок выставить на аукцион, вернуть эти 300 тысяч бизнесменам, а остальные потратить на потребности общества”, - уверен руководитель житомирской ячейки БЮТ.
Госпожа Синявская, разумеется, придерживается иного мнения. На заседании облсовета 15 марта она четко дала понять, что свободна от всех обязательств и на сессии будет голосовать так, как считает необходимым. Более того, из-за земельного конфликта нашеукраинка заявила, что выходит из фракции НУ и не нуждается в командах из Киева. Такое заявление на ура поддержали фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина, которые вместе покинули сессионный зал.
“Фактически это был переворот. Синявская и депутат-нашеукраинец Ярослав Долгих начали на региональном уровне создавать межфракционное объединение “За стабильность и процветание Житомирщины”. У нас это вызывало просто шок – мы не ожидали такой циничной и жесткой реакции от этих людей”, - отмечает Пашинский.
Во фракции БЮТ убеждены, что за всем этим стоит вопрос нескольких миллионов гривен, которые Синявская вместе Партией Регионов, КПУ и Блоком Литвина разделили между собой и делают все, чтобы не допустить аукционов. Иной причины блокировки продажи земли с аукционов преданны бютовцы не видят.
“Я убежден, что местная земельная мафия использовала Синявскую, чтобы не допустить воплощения этого решения в жизнь. Человек, который цинично изменил своей политической силе, своим избирателям, не имеет ни морального, ни юридического права занимать должность председателя областного совета и должен быть освобожден”, - заявляет Пашинский.
При этом сама глава облсовета считает, что остается сторонницей демократических сил, а не разрушительной ее части. “Когда кто-то слепо хочет навязать большинству постановку отдельных вопросов, это расходится с моим пониманием роли местного самоуправления. Если в государстве власть узурпирует Партия регионов и Кабмин, то на местах гражданское общество узурпируют “Наша Украина” и БЮТ”, - говорит она.
По ее убеждению, часть БЮТ и НУ думают не о местном обществе, а о собственных политических интересах. Потому Синявская даже готова сложить полномочия председателя облсовета, в случае, если за это проголосует руководство фракции. В то же время, она не приводит логичных аргументов против схемы, которую предлагает БЮТ. Почему, в частности, действительно не продать землю на аукционе, чтобы направить средства селу и в то же время рассчитаться с фирмой, которая помогла в свое время селу? Ведь при этом в распоряжении сельской общины останутся даже не сотни тысяч, а миллионы гривен.
Стоит добавить, что, невзирая на действия Синявской и Долгих, областная фракция НУ остается монолитной. Вместе с БЮТ оппозиционное объединение составляет большинство - 48 из 95 депутатов. Долго ли просуществует такая монолитность, бютовцы не знают. Но, по крайней мере пока еще обе фракции демонстрируют желание удержать единство. В частности, во фракции “НУ” заверяют, что готовы затронуть вопрос “перебежчиков” на заседании политсовета партии. Как заявил председатель Житомирской облорганизации “НУ” Павел Жебривский, не исключено, что к противникам создания большинства НУ и БЮТ применят “императивный мандат”. Сегодня консультации относительно этого ведутся на уровне Киева.
Поэтому, наверное, в случае невозможности найти компромисс Синявскую отозовут с должности председателя облсовета, где бютовцы и нашеукраинцы создадут новое большинство. В БЮТ заверяют, что переговоры уже начались. Ради сохранения покоя в области они готовы даже отказаться от кадровых амбиций в интересах “Нашей Украины”. Откровенно говоря, что-то новое в нашей политической жизни. И хочется верить…
Роман Сурмило, г. Житомир