Почему молодежь бежит из Украины

Украинцы – в лидерах среди желающих эмигрировать в США. После Бангладеш они активнее всех в мире регистрируются на розыгрыш миграционной лотереи “Green Card”. По итогам розыгрыша предыдущей миграционной лотереи (DV-2011), 6 тысяч украинцев получили возможность выехать на проживание в Соединенные Штаты. На последний розыгрыш, результаты которого еще не известны, подали аппликации 1,7% населения Украины. Но эксперты заверяют, что желающих покинуть Украину гораздо больше.

"НОВОСТИ ИЗ УКРАИНЫ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СМОТРЕТЬ НЕ ХОЧУ" Юрист Александр входит в число тех 1,7%, кто мечтает получить “зеленую карту”. В 2008 году он закончил Харьковский национальный университет внутренних дел, через год благодаря возможности дистанционной учебы получил диплом бакалавра Портландского государственного университета (США), одновременно работая следователем по экономическим преступлениям в городском отделе милиции одного из шахтерских городов на Луганщине. Условия работы и низкая заработная плата вынудили уволиться и искать счастье в Киеве. Устроился в столичную компанию юристом по международному праву.

– Решение сменить местожительство пришло внезапно, – рассказывает Александр. – В начале 2010 года, когда остался без работы из-за реорганизации штата компании, понял, что на рынке труда мои знания права, как и отличное владение английским языком, не оцениваются на достаточном уровне, а идти на стартовые позиции с зарплатой в 300-400 долларов меня не устраивало. Надежд на перемены к лучшему в Украине осталось мало, особенно после президентских выборов. Наличие долгосрочной туристической визы, знание языка и несколько кратковременных визитов на Север США позволили мне сделать выбор в интересах этой страны.

Чтобы приблизить осуществление своей мечты и получить американское гражданство, Александр туристом отправился в США. Уже около года он живет в штате Нью-Джерси. На второй день после приезда пошел работать на строительство. Сегодня он устанавливает деревянные и пластиковые окна за 12 долларов в час. За это время он уже смог купить машину и время от времени путешествует по стране.

– Цены на продукты питания на порядок ниже по сравнению с Украиной. То же касается машин, электроники и одежды, – рассказывает бывший милиционер. – Даже при отсутствии легального статуса доступно кредитование при покупке автомобиля. Я полностью доволен, даже несмотря на то, что приходится выполнять неквалифицированную работу, потому что зарплата в несколько раз выше, чем в Украине. Даже если бы продолжал работать по профессии в Украине, я бы не достиг такого уровня оплаты. Общество здесь более снисходительно относится к иммигрантам, запрещена любая дискриминация на почве расы или страны прибытия.

Единственное, что омрачает его пребывание в Америке – отсутствие рядом родителей и близких людей. Но возвращаться в Украину он не спешит.

– С момента моего отъезда ничего не изменилось, а в некоторых моментах жить, говорят, стало только сложнее. Новости из Украины в последнее время смотреть не хочу, потому что позитивных эмоций не добавляется. С этим, я думаю, со мной согласятся многие выходцы из Украины, которые живут в США. Как и я, возвращаться никто не спешит.

В прошлом году Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета «Львовская политехника» проводил социологическое исследование «Изучения эмиграционных настроений населения Львова, потребностей репатриантов и членов семей трудовых мигрантов», которое показало, что в возрастной группе “21-30” большинство респондентов хотят поехать за границу с целью трудоустройства (46,94%), учебы (58,82%) и на постоянное местожительство (48,98%).

– Основная тенденция – растет число потенциальных мигрантов именно среди молодежи, – рассказывает научный сотрудник института Оксана Пятковская. – Если раньше средний возраст украинского мигранта составлял в среднем 40-45 лет, то сейчас потенциальным мигрантом становится лицо до 30 лет. И если в исследовании, которое проводила Элла Либанова вместе с Госкомстатом в 2005-2008 годах, отмечено, что уровень образования среднестатистического мигранта ниже, чем в целом по Украине, то сейчас основная масса – это люди с высшим образованием. Больше всего себя видят за рубежом представители технических специальностей. Среди студентов, изучающих IT-технологии, эта цифра достигает 90%.

Исследование показало, что мотивы для выезда за границу как для нынешних трудовых мигрантов, так и потенциальных, не изменились: отсутствие работы, возможность улучшить финансовое состояние семьи, профессиональная реализация и желание дать детям достойное образование. Но 55,75% опрошенных категорически заявили, что однозначно не согласятся работать за рубежом нелегально. При том, что основная масса трудовых мигрантов, выезжавших из Украины в конце 90-х, были нелегалами.

“Перед Украиной стоит угроза потери высококвалифицированного человеческого капитала, а в дальнейшем – серьезные демографические диспропорции в связи с ростом доли молодежи среди потенциальных мигрантов и роста темпов депопуляции населения”, – идет речь в исследовании.

ЛУЧШЕ НА ЗАПАДЕ ВРЕМЕННО БЕЗ РАБОТЫ, ЧЕМ ВЕРНУТЬСЯ В УКРАИНУ

– Ожидания, что с экономическим кризисом в Украину вернутся многие мигранты, не оправдались, – рассказывает специалист по проектам представительства Международной организации по миграции в Украине Ирина Савченко. – Возвращались те, кто работал в России на приостановленных стройках. На западе украинские мигранты предпочитали остаться там временно без работы, чем вернуться в Украину. Они дрейфовали внутри ЕС. Многие приехали в Лондон, где сейчас к Олимпиаде-2012 активизируется строительство.

В отчете Международной организации миграции за 2010 г. констатируется, что общее количество мигрантов в результате экономического кризиса не снизилось. При том, что многие из них потеряли работу, на родину они не вернулись. “Вероятно, выросло число мигрантов, занятых на случайных работах в теневой экономике, а оценить масштаб такого явления тяжело”, – значится в отчете. Низок процент возвращения “также потому, что условия дома, например, уровень безработицы и бедности, могут быть для мигранта хуже, чем условия стран назначения”.

В представительстве МОМ в Украине рассказывают, что у прежнего министерства труда был проект с Португалией (между Украиной и Португалией действует соглашение о трудовой миграции): минтруда Португалии направляло в Украину вакансии, и украинский центр занятости предлагал зарегистрированным на бирже безработным такие варианты работы. Условие – сезонный график, циркулярный. В основном украинцам предлагали в течение 3-6 месяцев собирать ягоды: клубнику, малину. Соглашение заработало, люди начали ездить. Но с наступлением кризиса правительство Португалии решило не продолжать проект.

– Мы проанкетировали тогда наших мигрантов, по каким причинам вы едете, – рассказывают в МОМ. – В основном это были женщины. И около 50% женщин указали, что им нужно было учить своих детей, остальные – отремонтировать дом и вернуть долги.

Хотя трудоустраиваться на Западе после кризиса стало тяжелее и многие местные жители потеряли работу, украинцы продолжают ехать в Италию, США и другие страны, потому что наши люди соглашаются на работу, которую не будут выполнять американец или итальянец, тем более, за такую низкую плату.

– В Италии кризис почти не задел обслуживающий сектор, потому что граждане ЕС не хотят в нем работать, – отмечает Савченко. – Поэтому наши люди сохраняют эти рабочие места, но теряют в заработке. Многие переходят на нелегальное положение. Для них это лучше, чем возвращаться в Украину, потому что экономическая ситуация нестабильна и люди не могут чувствовать себя безопасно.

Сегодня мигранты пытаются легализоваться. И Испания, и Италия сейчас “амнистируют” мигрантов. Это в интересах самих государств, которым будут платить налоги. Уже 17,5 тыс. украинцев подали документы на трудоустройство в Италии в рамках “Decreto Flussi”- 2010, правда лишь каждый десятый имеет шанс легализоваться.

ГЕОГРАФИЯ УКРАИНСКОГО ЗАРОБИТЧАНСТВА – Миграция из Украины имеет два направления: восточный (бывшие страны СНГ) и западный. В западном направлении продолжается “brain drain” (“утечка мозгов”), – рассказывает Ирина Савченко. – Это обычно специалисты с высшим образованием, их не так много по сравнению с неквалифицированными мигрантами, но этих людей мы теряем, потому что они устраиваются по своей специальности за рубежом и не возвращаются. Те кто едет на восток, преимущественно едут в Россию, ведь там в основном украинцы работают на строительстве.

– Если сравнивать украинскую миграцию в Европу и Америку, то Америка привлекательнее. У Америки давние традиции страны эмигрантов, она более открыта и либеральна в законодательстве, чем Европа, – отмечает глава комиссии УГКЦ по вопросам мигрантов Григорий Селещук..

По словам эксперта, европейская "голубая карта" не может конкурировать с американской "зеленой картой". Но все же Европа остается основным центром миграции для украинцев.

– География стран кардинально не изменилась. Большая часть наших мигрантов направляется в так называемый “золотой треугольник” – Испания, Италия, Португалия. Едут также на сезонные работы в Польшу, Чехию, часть – в США и Канаду, – рассказывает директор Института исследования украинской диаспоры Национального университета “Острожская академия” Алла Атаманенко. – Даже во время кризиса была надежда, а теперь люди видят эту ситуацию с Налоговым кодексом, с системой образования... Никто не задумывается, а поколение наших нынешних школьников и студентов – это полусироты при живых родителях, социальные сироты. Родители по заграницам на заработках, а детям, хоть и обеспеченным финансово, недостает общения, воспитания, многих человеческих вещей. Чем это отзовется для нашего государства через десятилетие – еще не известно.

ВЕРНУТСЯ ЛИ?

Представительство МОМ в Украине в рамках сотрудничества с итальянским правительством провело исследование среди живущих в Украине детей мигрантов.

– Мы спрашивали в анкете: планируют ли ваши родители вернуться? Дети отвечают, что пока не планируют, потому что семья потеряет источник финансирования, – рассказывает Савченко. – Мигранты пытаются как можно дольше там просидеть, накопить денег. Люди уже пенсионного возраста, которые считают, что они свой долг перед семьей выполнили, денег заработали, возвращаются, и на заработанные средства, если дети уже получили высшее образование, пытаются открыть какое-то собственное дело.

– Среди потенциальных мигрантов, по нашим исследованиям, планирует остаться небольшой процент респондентов, – рассказывает Оксана Пятковская. – Но если посмотрим практику предыдущей миграции, то украинцы ехали в Европу или Америку и планировали за пару лет подзаработать и возвращаться. Но прошло 10 лет, и немногие вернулись. То, что респонденты видят свое будущее с Украиной, – это еще не факт, что так и произойдет.

Анна Ященко