У студентов в Киеве сработало самодельное взрывное устройство
На месте взрыва найдены еще три
В киевской квартире, где сегодня произошел взрыв, изъято еще три предмета, похожих на самодельные взрывные устройства.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.
По предварительным данным милиции, утром в этой квартире, которую снимают студенты, также сработало самодельное взрывное устройство.
По словам собеседника агентства, все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Как сообщал УНИАН, информация о взрыве в квартире, расположенной в доме на улице Ларисы Руденко, 15/14, поступила сегодня в 11.51. Двухкомнатную квартиру арендовали трое студентов Киевского гуманитарного института, которые учатся на факультете международных отношений.
В результате взрыва один из них получил ранение брюшной полости и рук.