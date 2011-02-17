У студентов в Киеве сработало самодельное взрывное устройство

В киевской квартире, где сегодня произошел взрыв, изъято еще три предмета, похожих на самодельные взрывные устройства.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

По предварительным данным милиции, утром в этой квартире, которую снимают студенты, также сработало самодельное взрывное устройство.

По словам собеседника агентства, все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Как сообщал УНИАН, информация о взрыве в квартире, расположенной в доме на улице Ларисы Руденко, 15/14, поступила сегодня в 11.51. Двухкомнатную квартиру арендовали трое студентов Киевского гуманитарного института, которые учатся на факультете международных отношений.

В результате взрыва один из них получил ранение брюшной полости и рук.