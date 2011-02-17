В Киеве взорвалась арендованная квартира: есть раненый

Сегодня в одной из квартир жилого дома в Дарницком районе Киева произошел взрыв неизвестного вещества, в результате чего один человек получил травмы.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о взрыве поступила в 11.51. Выяснилось, что двухкомнатную квартиру, расположенную в доме по улице Ларисы Руденко, 15/14, арендовали трое студентов Киевского гуманитарного института, которые учатся на факультете международных отношений.

В результате взрыва один из них получил травмы брюшной полости и рук.

На месте происшествия работают следственно-оперативные и взрывотехнические группы.

Обнаружены определенные элементы неизвестного происхождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.