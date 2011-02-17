В Киеве взорвалась арендованная квартира: есть раненый
15:41, 17 февраля 2011Разное
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Снимали трое студентов
Сегодня в одной из квартир жилого дома в Дарницком районе Киева произошел взрыв неизвестного вещества, в результате чего один человек получил травмы.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о взрыве поступила в 11.51. Выяснилось, что двухкомнатную квартиру, расположенную в доме по улице Ларисы Руденко, 15/14, арендовали трое студентов Киевского гуманитарного института, которые учатся на факультете международных отношений.
В результате взрыва один из них получил травмы брюшной полости и рук.
На месте происшествия работают следственно-оперативные и взрывотехнические группы.
Обнаружены определенные элементы неизвестного происхождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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