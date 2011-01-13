В Одессе возобновили теплоснабжение

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение Одессы» возобновило в полном объеме подачу горячей воды и тепла в многоквартирные дома жилых массивов Таирова и Котовского.

Котельные, приостановившие работу 12 января, сегодня вновь функционируют – мэрии удалось убедить газовщиков возобновить подачу, заявил на встрече с журналистами первый вице-мэр Одессы Сергей ЧЕРНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он уточнил, что «четыре котельных в Суворовском и Киевском районах города вчера остановились из-за многомиллионных долгов населения перед ОАО «Одессагаз».

До 14 января будет также восстановлено теплоснабжение домов жилмассива Лузановка, прерванного вследствие аварии на теплотрассе, добавил С.ЧЕРНЕНКО. «Что касается, в частности, ситуации в Лузановке, то там терялось в последние дни порядка 30 тонн воды в час - значительная течь возникла», - разъяснил он.

Во многом успешная работа КП «Теплоснабжение Одессы» зависит от оплаты населением оказываемых услуг, добавил С.ЧЕРНЕНКО. На начало текущего года задолженность за теплоносители одесских потребителей превысила 125 млн. грн. Кроме того, объем долгов увеличивается за счет штрафных санкций со стороны газовиков. С.ЧЕРНЕНКО призвал одесситов своевременно рассчитываться за потребляемые теплоносители.