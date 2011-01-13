ЕСПЧ признал Украину ответственной за нераскрытое преступление

Палата судей Европейского суда по правам человека признала Украину ответственной за нераскрытую смерть человека в отделении милиции.

Об этом говорится в решении Палаты судей по делу «Михалкова и другие против Украины», принятом сегодня.

Согласно сообщению пресс-службы суда, 29 апреля 2003 года Ольга МИХАЛКОВА, мать погибшего Василия Михалкова, вызвала милицию с просьбой забрать в вытрезвитель своего сына, находившегося в состоянии сильной алкогольной интоксикации. По словам потерпевшей, приехавшие сотрудники милиции издевались и били Василия, после чего посадили в машину и доставили в отделение. На следующий день, придя в отделение милиции, О.МИХАЛКОВА узнала о смерти своего сына.

По факту смерти было возбуждено уголовное дело, расследование которого не закончено до сих пор.

При этом обратившиеся в суд 16 марта 2005 года родственники погибшего - О.МИХАЛКОВА, Сергей МИХАЛКОВ и Наталья БИКБУЛАТОВА - утверждают, что им не позволяли ознакомиться с материалами расследования.

Правительство Украины не предоставило Европейскому суду никаких документов по расследованию, ссылаясь на конфиденциальность.

Родственники погибшего считают, что причиной смерти могло послужить избиение В.Михалкова сотрудниками милиции, в том числе ногами.

Основываясь на данных экспертизы, предоставленных родственниками погибшего, суд признал власти Украины ответственными за смерть человека, что является нарушением статьи 2 Европейской конвенции прав человека.

Кроме того, не получив никакой информации от правительства Украины, которая могла бы опровергнуть имеющиеся данные, свидетельствующие об избиениях погибшего, суд также признал Украину ответственной за плохое обращение с погибшим в нарушение статьи 3 Конвенции, которая запрещает пытки и обращение, унижающее человеческое достоинство.

В качестве компенсации суд постановил выплатить О.МИХАЛКОВОЙ 50 тысяч евро морального ущерба, другим обратившимся родственникам – 20 тысяч евро морального ущерба.

Кроме того, суд потребовал от Украины выплаты 3300 евро всем подателям обращения в виде компенсации расходов.

Решение Палаты Европейского суда является неокончательным – в течение трех месяцев оно может быть обжаловано. В случае же, если обжалования не последует, решение окончательно вступит в силу.