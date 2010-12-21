Королевская: сегодня мы расчистили путь к "молчаливому согласию"

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ «О внесении дополнения в статью 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно отмены ответственности за проведение хозяйственной деятельности с применением принципа «молчаливого согласия» (№6339).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.КОРОЛЕВСКОЙ, принцип «молчаливого согласия» был введен в Украине 30 декабря 2009 года. Это европейская норма, которая значительно облегчает жизнь предпринимателей, она направлена на борьбу с коррупцией и повышение инвестиционной привлекательности страны. Исходя из данного принципа, чиновники лишаются возможности вымогать взятки, так как «молчаливое согласие» предполагает позитивное для предпринимателя решение, в случае, если чиновник затягивает ответ, не выдает разрешительные документы, которые были поданы в полном объеме и в установленном порядке. Однако до сих пор этот закон не заработал в полную силу.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, одной из основных проблем украинского законодательства является, с одной стороны, игнорирование местными чиновниками законов, а с другой - противоречия в различных законах, из-за которых блокируется практическая реализация полезных для экономики и общества норм.

«Принцип «молчаливого согласия» вместо того, чтобы работать и повышать уровень конкурентоспособности законодательной базы Украины на мировом рынке инвестиций и давать толчок для развития бизнеса, стал, по сути, своеобразной декларацией о намерениях. Он не применяется, несмотря на то, что большинство народных избранников год назад проголосовало за его внедрение», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Поддержанная сегодня поправка позволяет избавиться от противоречий в законодательстве, которые вносят дисбаланс в практическую реализацию принципа «молчаливого согласия». Речь идет о статье 164 Кодекса Украины про административные правонарушения, в которой предусмотрена ответственность за проведение хозяйственной деятельности без получения разрешения, иного документа разрешительного характера, если его получение предусмотрено законом.

«Нам не нужны подобные коллизии в законодательстве, которыми могут воспользоваться нечистые на руку чиновники. Ведь, по сути, на сегодняшний день у нас имеется «дыра» в нормах закона. Ну а если такая дыра существует, то наверняка найдутся желающие ею воспользоваться. Сегодня мы эту возможность ликвидировали и расчистили путь для повсеместного внедрения «принципа молчаливого согласия», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.