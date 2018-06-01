Украина: роскошь и паранойя

Когда кортеж президента едет в центр города, улица перекрывается. Это негативно сказывается на народном хозяйстве... Президентом, который боится, легче управлять...

28 ноября 2010. Киев. Над Крещатиком, центральной пешеходной торговой улицей города, разносится героическая музыка. Патетические мужские хоры вещают «победу народа», их поддерживают барабаны и трубы. Эти звуки оглушают бизнесменов в их блестящих костюмах в тонкую полоску так же, как скейтбордистов и старушек, просящих милостыню рядом с дизайнерскими магазинами. На самой Площади Независимости, где еще пять лет назад народ протестовал против фальсификаций выборов Виктором Януковичем, никто не может спрятаться от этой музыки, под которую присягает перед киевлянами тот же Янукович.

Его президентство многие украинцы называют «монархией», однако оно также очень напоминает времена советского социализма, с террором служб безопасности, коррупцией и экономическими проблемами. «Революция поглотила своих детей, и освободившееся место захватили бандиты без образования и совести», - говорит один из политических журналистов, который попросил не раскрывать его имя. Еще две недели назад его вызывали на допрос в СБУ, и он не знает, что произойдет в следующий раз. «Страх ширится по стране. А Запад – слишком доволен собой, чтобы серьезно относиться к таким тенденциям».

На крутых, узких улицах центра Киева маленькие машины вытесняются черными джипами новых богачей. «У людей нет выбора, - говорит водитель такси. – Или отъезжаешь в сторону, или тебя столкнут». Милиция не вмешивается, наоборот: они еще собирают деньги с водителей маленьких машин. Но самые большие взяточни - это политики, которые беспрепятственно обеспечили себя всем, чем захотели.

Один из малых предпринимателей, который стоит перед зданием парламента с плакатом против Налогового кодекса, рассказывает о мероприятии в поддержку киевского городского председателя. В его рамках пенсионерам, которых за пару гривен пригласили выразить свое одобрение, предложили документ, которым они, сами того не зная, отдали свое жилье государству. За 100 гривен (около 9 евро) студенты поставили свою подпись под отказом от унаследованных дачных участков, которые чуть позже были проданы в сотни раз дороже как участки под строительство.

Разговоры в киевских кафе ведутся в основном вокруг страха перед развалом и отсутствия у правительства экономической политики. Инфляция достигла 10 процентов, день за днем растут цены на продукты питания, а зарплаты уменьшаются. Средний доход составляет 240 евро, средняя пенсия – 80 евро, и это при том, что стоимость жизни почти так же высока, как в Берлине.

Специальная помощь, как, например, пенсии по инвалидности и бесплатные медикаменты для пострадавших от Чернобыльской катастрофы, были отменены. Кто хочет лечиться в больнице, должен сначала заплатить врачу несколько сотен долларов; даже тем, кому понадобилась могила, придется выложить несколько долларовых банкнот. Жалоба городской власти может оказаться еще более дорогим удовольствиям. Ведь за звонки на ее «горячую линию» берется плата, лишь немного уступающая услугам за секс по телефону.

“У кого нет родственников, которые смогут в крайнем случае помочь деньгами, долго не проживет”, - рассказывает Тамара Красицкая, председатель организации самопомощи жителей города Припяти «Земляки», которых после аварии на Чернобыльской АЭС переселили на Троещину.

Троещина – это застроенный высокоэтажками район на краю Киева, гетто для тех, кто выжил в катастрофе, чьей отрадой стали украшенные иконами бараки «Земляков». Здесь раздаются медикаменты из гуманитарной помощи; выжившие встречаются за чашкой чая. Истории каждого посетителя документируются. «Единственные, кто поддержал нас в нашей работе, были врачи из Хиросимы, - рассказывает Тамара Красицкая. – В этой стране для самых слабых денег нет».

И это, как иронически пишет один из украинских журналистов в своем блоге, вполне понятно: деньги крайне необходимы в других местах. Например, для надлежащего размещения президента, победившего во втором туре выборов в феврале нынешнего года свою соперницу, тогдашнего премьер-министра Юлию Тимошенко: в Новых Петровцах, маленьком поселке к северу от Киева, на обнесенной высоким забором территории, которую охраняет куча охранников и на которой могли бы спокойно разместиться сотни людей, он построил себе несколько похожих на замки домов в старинном стиле. Там есть даже частный зоопарк, клубный дом стоимостью семь миллионов евро и озеро.

Каждое утро Януковичу приходится ехать на работу 23 километра, путь, на который обычному гражданину раньше понадобился бы приблизительно час, потому что дорога была плохой, и там постоянно образовывались пробки. Поэтому из государственного бюджета было выделено 9,5 миллионов для строительства новой дороги до черты города, которая стала одной из лучших и самых дорогих в стране. Но для других улиц денег не осталось. На весь год для их ремонта было выделено лишь четыре миллиона.

На время, когда кортеж президента, обычно состоящий из бронированных Тойот «Секвоя» и 500-х мерседесов, едет в центр города, улица перекрывается. Для остальных киевлян, конечно же, резко ухудшились ситуации с пробками. Это также негативно отражается на народном хозяйстве. «Часто мои коллеги и я сам на целый час опаздываем на работу», - рассказывает продавец одного из мобильных магазинов, который в соседней машине нетерпеливо барабанит по рулю. Но пока на работе не было неприятностей: «Шеф тоже часто где-то застряет».

Не только нужды президентского комфорта обременяют государственный бюджет, но и его страх перед покушениями. Советники Януковича подпитывают этот страх. Президентом, который боится, легче управлять, чем уверенным в себе, который при необходимости будет действовать вопреки интересам тех, кто привел его к власти: олигархов из промышленного юго-восточного региона, сырьевых магнатов, возможно, даже кукловодов из российского правительства, которые теперь борются за экономическое влияние на своего соседа.

Партия «Единая Россия» заключила с Партией регионов Януковича соглашение о сотрудничестве. Российские советники, вроде Глеба Павловского, имеющего тесные связи с Кремлем, поддерживали Януковича еще в 2004 году. А начальник президентской охраны Вячеслав Заневский, сопровождающий его везде: от частных покоев до заграничных поездок, - вообще гражданин России.

Старший советник российской академии охранников раньше работал на Александра Лебедя, бывшего секретаря Совета безопасности Российской Федерации, а также разных российских олигархов. Упреки в том, что его охранник может разгласить государственные тайны в России, Янукович игнорирует так же, как и запрет платить зарплату иностранцам из государственной кассы.

На фоне этого растет паранойя. «По-сути, он боится всего народа», - говорит одна журналистка, которая часто наблюдает за ним во время встреч. А поскольку народ не так просто убрать с улиц, президент решил его перелететь. Для этого ему купят три вертолета со специальной броней и системой противоракетной защиты. Их стоимость достигает 3–7 миллионов евро. Плюс расходы на строительство посадочной площадки, для которой город Киев выделил ему 7 гектаров на Парковой аллее рядом со стадионом «Динамо». Это одна из немногих зон отдыха в переполненном транспортом центре города, которую до нового года забетонируют.

Однако бывший мэр города Иван Салий защищает президента: летать на вертолете – это мировая тенденция; да, в других странах это уже норма. Когда-то то же будет и в Украине, обещает он: «Поскольку мы бедная страна, мы начинаем с президента. Но когда мы станем богаче, тогда будут летать все».

Мерле Хильбк, «Frankfurter Allgemeine»