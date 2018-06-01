Голодомор: 23 доказательства геноцида и ни одного опровержения

Число украинцев с 1926 по 1939 гг. сократилось с 31,195 до 28,111 млн., то есть на 11%. За это же время количество россиян выросло с 77,791 до 99,591 млн., или на 28%. Население СССР в целом выросло на 16%.

Янукович изменил позицию относительно Таможенного союза на 180 градусов

В канун отмечания гогодвщины трагедии Голодомора 1932-1933 годов президент Янукович сенсационно изменил позицию относительно вступления Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. "Когда мне задают, например, вопросы, сможет ли Украина вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, - это возможно. Но у нас есть процедуры, которые мы должны пройти в Украине, например, (внести) изменения в Конституцию, которые возможны, и их можно решить как в парламенте, так и, например, на всеукраинском референдуме", - сказал Янукович.

Между тем, еще 27 апреля он заявлял такое: "Украина сделала свой выбор в пользу вступления во Всмирную торговую организацию несколько лет назад... Украина интегрирована в ВТО... и, безусловно, вступоение в Таможенный союз России, Беларуси, Казахстану сегодня является невозможным". Эта фраза неоднократно повторялась самим Януковичем и его окружением. "Виктор Федорович и в своей инаугурационной речи, и во время предвыборной кампании четко и ясно показал, что любые новые шаги в международном сотрудничестве с любыми странами могут строиться только при условии не нарушения уже заключенных договоров... Таможенный союз прямо противоречит и будет очень сильно осложнять членство Украины во Всемирной торговой организации. На сегодняшний день, да и завтра, и послезавтра этот вопрос стоять не может", - заявляла первый заместитель главы Администрации Ирина Акимова.

А вот и нет, оказывается, здесь „порожняк”. Москва задействовала по отношению к Януковичу такие аргументы, что отказаться оказалось невозможным: президент с грацией бегемота изменил свою позицию на 180 градусов. Где гарантия, что завтра он не изменит свою позицию в вопросах территориальной целостности и независимости страны?

И это при том, что несколько дней назад на саммите ЕС украинская власть уверяла, что ориентир на ЕС – неизменен. Между тем в самом ЕС четко говорят, что зона свободной торговли с ЕС (не говоря о членстве) и Таможенный союз – вещи несовместимые.

Другой вопрос: зачем президент говорит об изменении Конституции как условии вступления в Таможенный союз, тем более через референдум? Как известно, референдумом изменяется раздел "Общие принципы" Конституции, в котором, в частности, утверждается, что Украина является суверенным и независимым государством, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, что территория Украины в пределах нынешней границы является целостной и неприкосновенной.

На фоне таких угроз тот факт, что Виктор Янукович полностью проигнорировал демонстративную ликвидацию Россией последней украинской организации в РФ, которая занималась вопросами освещения Голодомора, выглядит как мелкая деталь, хотя и показательная.

Может, стоит вспомнить тех, кто сохранил человеческое лицо?

Понятно, что не сам Янукович писал распространенное от его имени заявление по случаю годовщины трагедии Голодомора. Однако от этого его „посылы” не менее значимы.

„То был настоящий Армагеддон, когда люди от голода теряли человеческое", - говорится от имени президента. Может, стоило вспомнить не только тех, кто с горя обезумел, но и тех, кто, умирая, хранил человеческое лицо, спасая детей и близких?

Согласно Януковичу, это „горе общечеловеческое”. У Януковича и его глав администраций, которые разродились комментариями по поводу Голодомора (Кировоградской и Донецкой ОГА) горе может быть чье угодно, – общечеловеческое, народов СНГ, СССР, даже Космоса, но только не украинское.

Президент значительно более резкими словами, чем режим Сталина, заклеймил историков, которые изучают Голодомор: „З разрешения сказать, "ученых", которые „легко кидаются миллионами погибших от голода". От 3 миллионов - до 5 миллионов - до 7 миллионов, а то и больше - то это уже кощунство... Это - непростительный грех".

23 доказательства геноцида и ни одного опровержения

Янукович призывает изучать факты. А факты, таковы, что даже 7 миллионов жертв может оказаться минимальной оценкой.

Если Голодомор – не Геноцид, а "общая трагедия", то как так получилось, что между переписями 1926 и 1937-го годов население СССР, без учета украинцев и казахов, выросло на 119,4%? За время этот же численность украинцев уменьшилась на 15,3% от численности украинцев в 1926-ом году. То есть по состоянию на 1937 год число украинцев, в случае распространения на них общесоюзных тенденций, должно было бы составлять 37,246 миллионов.

А СОСТАВЛЯЛО 26,421 МИЛЛИОНОВ, ТО ЕСТЬ НА 10,825 МИЛЛИОНОВ МЕНЬШЕ.

Конечно, можно сказать, что перепись 1937 года организовали вредители троцкисты-бухаринцы, за что они были жестко, но справедливо наказаны советским правосудием.

Но как тогда быть с данными официально признанной в СССР советской переписи 1939 года?

По этим данным, число украинцев с 1926-го по 1939-й годы сократилось с 31,195 до 28,111 миллионов, то есть на 11 процентов. За это же время, например, количество россиян выросло с 77,791 до 99,591 миллионов, то есть на 28%. Население СССР в целом выросло на 16% - с 147,028 до 170,557 миллионов.

Если бы на Украину распространить хотя бы среднесоюзные темпы роста населения, даже с учетом показателей Украины, то тогда количество украинцев в 1939 году должно было бы составлять 36,186 миллионов, то есть на 8,075 миллионов больше, чем их оказалось в действительности.

И это при том, что еще в начале ХХ века Украину по скорости роста населения сравнивали с Китаем. А сегодня Украина - №1 в мире по скорости уменьшения населения.

Можно было бы задать Януковичу, который отверг геноцидный характер Голодомора, еще много вопросов. Например, такие:

· Почему в селах Украины, которые проводили соответствующие подсчеты, количество погибших в результате Голодомора больше, чем во Второй мировой войне? В ней погибло по меньшей мере шесть с половиной миллиона жителей Украины.

· Почему из всего СССР в 1932-1933 годах лишь в Украине применялись военные операции по ограждению, с тем чтобы не дать населению спастись от голодной смерти?

· Области Украины, населенные пункты, а также сама граница УССР в 1932-1933 годах были окружены военными отрядами, в столкновениях с которыми погибли многие беглецы. Этому есть масса доказательств и свидетельств до сих пор живых людей.

· Почему ничего похожего в других регионах СССР не было?

· Почему единственным регионом, кроме Украины, где в 1932-1933 годах были применены вооруженные силы для ограждения территорий после изътия продовольствия у населения, стала Кубань - единственный регион СССР вне Украины, где на то время преобладало украинское население?

· Почему по всему периметру границы Украины, от Житомирщины до Луганской области, расположены многочисленные украинские села, которые вымирали от голода, а в нескольких километрах, за пределами Украины, население других республик - России и Беларуси - не вспоминает жертв голодомора?

· Почему только относительно населения Украины было принято постановление, которое ввело изъятие у крестьян не только зерна, а всех без исключения запасов продовольства?

· Почему в разгар голода 22 января 1933 года Кремль специальной директивой приказал не допускать выезда крестьян с территории Украины и Кубани в другие районы, а "тех, кто пробрался на север" немедленно арестовывать, и, после того, как были обнаружены "контрреволюционные элементы", высылать по месту жительства?

· Почему в разгар голодомора, 17 марта 1933 года, было принято постановление, согласно которому выход из колхоза допускался только с разрешения администрации на основе организованного набора рабочей силы?

· Почему поселенцев и красноармейцев, которые заселялись на место вымерших крестьян, власть обеспечивала пищей, а местное население - нет?

· Почему Голодомор проводился параллельно с возобновлением масштабных репрессий против культурной элиты Украины и свертыванием украинизации в Украине и на Кубани?

· Почему о Голоде в Поволжье 1921-1922 годов в СССР можно было свободно писать, а о простом упоминании о Голодоморе в Украине еще в 1980-х годах можно было попасть за решетку? Почему в разгар Голодомора в Украине СССР называл сообщение о нем в мире "грязной клеветой" и продолжал так делать еще десятилетие?

· Почему во время Голодомора в Украине в 1932-1933 годах СССР экспортировал за границу миллионы тонн зерна и значительные объемы другого продовольства, чему есть масса подтверждений в официальной биржевой статистике?

· Убийство миллионов украинцев нанесло значительный вред экономике СССР. Наиболее уязвимыми к голоду являются дети. Они должны были бы стать производительным населением и основой экономического могущества страны. Однако СССР все равно пошел на их убийство. В украинских селах рождались люди, воспитанные в украинских традициях на украинском языке. Спасти их от голодной смерти стоило бы копейки по сравнению с тем, что эти люди ежегодно зарабатывали для страны. Однако руководство СССР их не спасло. Почему?

· Неужели в такой стране, как СССР, где люди часто боялись говорить шепотом под одеялом, могли умирать от голода миллионами на протяжении почти двух лет без ведома и одобрения этого в Москве?

· Почему иностранные дипломаты сообщали о частных заявлениях советских руководителей о том, что в Украине в результате голода "этнографический материал будет изменен"?

· Советский Союз осуществил геноцидные действия в виде выселения в отношении ряда народов Крыма и Кавказа. Неужели Сталин больше любил украинцев?

· Почему свидетели разговора Сталина при участии Постышева и Косиора, заявляли, как Сталин похвалил их за отчеты в Москву о количестве умерших от голода в Украине и сказал Постышеву: "Ты, Паша, назначен нами туда в роли главгола (главнокомандующего голодом), и этим оружием сделаешь там больше, чем Семен конными армиями. Стасик (Косиор) немного растерялся, а у тебя рука и воля железные"?

· Доверяет ли Виктор Янукович материалам съезда КПСС и самому Генеральному секретарю Коммунистической партии в том, что Сталин решил выселить всех украинцев из Украины: "Украинцы избежали этой судьбы потому, что их слишком много и некуда было выслать. А то он (Сталин) и их бы выселил".

· Эта идея была реализована в приказе народного комиссара внутренних дел СССР Берии и заместителя народного комиссара обороны СССР Жукова от 22 июня 1944 года о выселении всех украинцев к Сибири.

· В своих воспоминаниях советские генералы сознались в существовании такого приказа и готовности его выполнить. О том, что всех украинцев собирались выселить из Украины, на ХХ съезде КПСС в 1956 году признался генеральный секретарь КПСС Хрущов.

· Согласно воспоминаниям американского государственного секретаря Стеттиниуса, во время переговоров в Ялте в 1945 году Сталин жаловался на "ненадежное" положение в Украине, и сожалел, что не принял решения о выселении украинцев в Сибирь.

· Если в 1944 году руководство СССР было готово на геноцид украинцев в разгар войны, то почему они не могли этого хотеть в 1933?

Если бы президенту была более важна правда и уважение к землякам (если не соотечественникам) чем окрик из Москвы, то он бы дал логический ответ на эти вопросы.

А самый главный ответ должны дать себе украинцы. К таким катастрофическим последствиям привела потеря государственности в Освободительных сражениях 1917-1923 гг. И сейчас намерением вступить в Таможенный союз, изменив Конституцию „украинская” власть в лице Януковича фактически создает предпосылку для очередной трагедии. Так как никто из идеологов „русского мира” и не собирается скрывать, что для этого „мира” украинский народ является ошибкой, которую нужно исправить (искоренить).

Общество разделено на тех, кто солидаризировался с жертвами Голодомора и теми, кто его организовал.

В заявлениях относительно Голодомора, равно как и в других заявлениях, которые касаются вопросов истории, украинское руководство становится однозначно на сторону России, а не на сторону украинской национальной идентичности, которая является постгеноцидной и формируется в очень сложных условиях. Это значит, что для нынешнего руководства Украина является, в сущности, чужой - с ней ведут себя как со средством для получения прибыли, а не как с Родиной

Сегодня следует осознать, что наше общество разделено не на Восток и Запад, а на тех, кто солидаризировался с жертвами геноцида 1932-1933 годов, и тех, кто с теми, кто организовывал и осуществлял геноцид. Последних – незначительное меньшинство. Но они хорошо расставлены.

В Партии регионов много людей, которые здесь не родились и которые не имеют родственников в Украине. И конечно, им не так близка наша история. Но когда ты приходишь на чужую землю, твоя цивилизованность определяется тем, уважаешь ли ты могилы этой страны. Собственно, с этого началась человеческая цивилизация. Так историки и археологи определяют начало человеческой цивилизации. До того, как люди начали отдавать дань могилам, они были дикарями.

Судя по действиям власти, нельзя исключать, что поставлено и выполняется задание ликвидации Украинского государства, с обеспечением материального вознаграждения ее ликвидаторам.

Очевидно, что постгеноцидный характер Украины ослабляет нашу страну, дает возможность делать с ней то, что власть делает сегодня. Может, еще и потому власть не желает честно думать и говорить о Голодоморе?

Александр Палий, историк