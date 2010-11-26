В Киеве горел газопровод: пламя поднялось на высоту 9 метров

Сегодня в Печерском районе Киева во время проведения строительных работ был поврежден газопровод, в результате чего загорелась газовая смесь, пламя от которой поднялось на высоту 9 метров.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в столице, информация о чрезвычайной ситуации поступила в дежурную часть в 14.37.

Как выяснилось, на ул. Остапа Вишни, 5-а, между строительной площадкой и городской клинической больницей № 12 проводились земельные работы, во время которых трактор повредил газовую трубу, из которой начал выходить газ, и по неизвестным причинам резко вспыхнуло пламя, высота которого достигла 9 метров.

Спустя некоторое время прибыла газовая служба и перекрыла подачу газа в трубу.

В 15.15 пожарники совместно с работниками газовой службы погасили пламя.

В результате пожара сгорел трактор. Пострадавших нет.