У доктора геолого-минералогических наук Азарова возникли проблемы с математикой?

Только что прочитал сообщение о том, что премьер-министр Николай Азаров прогнозируетнедополучение в Госбюджет 700 млн. гривен в связи со снижением налога на добавленную стоимость (НДС) на 1%. Прочитал и удивился, потому что, похоже, у кого-то плохо с математикой.

Откроем закон «О Государственном бюджете на 2010 год» и увидим, что налог на добавленную стоимость из ввезенных на территорию Украины товаров в этом году должен составлять 78,7 млрд грн. Следовательно, учитывая, что на это время ставка НДС составляет 20%, несложно провести небольшие расчеты на уровне где-то пятого класса. Для того чтоб мобилизировать по этой статье 78,7 млрд грн в госбюджет, нужно ввезти в Украину товары на общую сумму 394 млрд грн. Если уменьшить ставку НДС лишь на 1%, то обложив тот же объем импорта НДС со ставкой 19%, в госбюджет можно будет перечислить 74,86 млрд грн. То есть, в действительности при уменьшении ставки НДС на 1%, потери госбюджета будут равняться 3,84 млрд грн. А учитывая, что запланировано общее снижение ставки НДС на протяжении трех лет до 17%, то потери только с ввезенных на территорию Украины товаров в 2014 году будут составлять 11,52 млрд грн. А к этому следует прибавить потерю от сниженой ставки НДС с произведенных в Украине товаров и услуг. Понятно, что уменьшится и возмещение НДС, но оно точно будет меньше, чем потери госбюджета от снижения ставки налога.

Кто же выигрывает от такой "благотворительности" правительства? Выигрывают импортеры и крупные предприятия, которые поставляют свою продукцию на внутренний рынок. Именно эти две категории предприятий формируют львиную долю поступлений от НДС в госбюджет.

При этом правительство своим предложением удешевляет импорт. При этом оно вынуждено будет компенсировать потери от уменьшения ставки НДС путем увеличения налогового давления на национальных товаропроизводителей и малые предприятия, делая их продукцию менее конкурентоспособной по сравнению с импортными товарами.

На этом фоне выглядит особым кощунством тезис правительства, что никак нельзя увеличивать общий размер оборота, с которого предприниматель должен обязательно становиться плательщиком НДС. Дело в том, что этот размер не менялся на протяжении десяти лет - несмотря на инфляцию и масштаб цен, которые за эти годы выросли более, чем в четыре раза. То есть нужно было бы поднимать эту цифру по меньшей мере до 1,2 млн грн. Но нсмотря на это, максимальный оборот, при котором не нужно становиться плательщиком НДС, планируют оставить на уровне 300 тысяч гривен.

Аргумент Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, который приводится в сравнительной таблице проекта Налогового кодекса, подготовленного к рассмотрению второго чтения, заключается в том, что, мол, при изменении порога с 300 тыс. грн. только до 500 тыс. грн. (по информации ГНА) потери бюджета составят около 1,0 млрд грн. В то же время, учитывая довольно странные расчеты от господина Азарова относительно потерь бюджета от снижения ставки НДС на 1%, мне, честно говоря, хотелось бы увидеть обоснование цифры, которую предоставили налоговики. Кроме того, на фоне реальных потерь госбюджета от снижения ставки НДС, плач правительственных чиновников относительно бюджетных потерь от увеличения оборота, с которого предприниматель должен обязательно становиться плательщиком НДС, выглядят достаточно неискренно.

Очевидно, что от увеличения размера оборота, с которого предприниматель должен обязательно становиться плательщиком НДС, выигрывает малый бизнес. И в первую очередь позитив будет заключаться не в уменьшении налоговой нагрузки, а в упрощении ведения бизнеса, потому что учет НДС - достаточно сложный и предусматривает дополнительные проверки налоговиков.

Определенные потери бюджета от такого изменения возможны, но они будут незначительны: в большинстве товаров, приобретенных этими предприятиями, НДС уже присутствует. Кроме того, упрощение системы налогообложения для малого бизнеса и сокращение количества предприятий, которые будут нуждаться в контроле со стороны налоговиков, перекроют эти потери.

Следовательно вывод из информации, которая появилась в СМИ, довольно очевиден. Правительство Азарова представляет интересы большого олигархического бизнеса и готово защищать его интересы, не гнушаясь предоставлением откровенно недостоверной информации. При этом потери госбюджета от подобного улучшения жизни уже сегодня для олигархов правительство пытается перекрыть увеличением давления на малый бизнес.

Борис Кушнирук