Мужчина топором зарубил знакомого за обсуждением футбольного матча

В Сумской области по подозрению в убийстве милиция разыскивает 49-летнего жителя поселка городского типа Ямполь: по версии следствия, мужчина топором ударил своего знакомого за то, что тот не разделял его взглядов относительно футбольной команды.

Как сообщила УНИАН сотрудник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Марина КЛЁВА, работникам милиции поступило сообщение о том, что в одном из домов пгт Ямполь соседи нашли труп 41-летнего хозяина. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. На теле и голове мужчины были многочисленные травмы. По словам врача-криминалиста, «удары для мужчины были смертельными, а смерть наступила от отека головного мозга и тупой травмы головы с повреждением костей черепа и вещества головного мозга».

Потом правоохранители вышли на главного подозреваемого – 49-летнего местного жителя. Благодаря свидетелям, работники милиции установили, что в тот день он встретился с погибшим в кафе. Оба почитатели футбола, решили посмотреть матч на большом экране. Но до начала игры товарищи договорились, что тот, чья команда проиграет, покупает бутылку водки. Подогретые спиртным мужчины живо обсуждали футбольный матч, каждый защищал свою команду. Возник агрессивный спор, который завершился трагедией.

Милиция допускает, что теперь подозреваемый сбежал, чтобы избежать наказания. Если его вину докажут, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.