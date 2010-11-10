Массовое убийство на Кубани, возможно, начало "зерновых войн"

Губернатор Краснодарского края России Александр Ткачев пообещал выплатить миллион рублей за информацию, которая помогла бы в поиске преступников, убивших 12 человек в станице Кущевская, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе руководителя региона, люди, располагающие какими-либо ценными для следствия сведениями, могут обращаться в милицию по телефону 02.

Как сообщалось, 12 человек - члены трех семей - были убиты 5 ноября. Убийцы не пощадили даже четверых детей.

Мотивы преступников остались не известны, однако следователи допускают, что это был акт устрашения в начинающихся на юге России "зерновых войнах", сообщает радио "Вести ФМ". Один из убитых - финансовый директор агропромышленного холдинга "Астон" Владимир Мироненко - мог отказаться выплачивать "дань" местным криминальным группировкам.

Ранее на Кубани и в соседней Ростовской области фермеры, отказывавшиеся "делиться" с преступниками, уже становились жертвами убийц.

Напряжение в сельскохозяйственном регионе могло быть подогрето и летней засухой, которая поставила в очень тяжелое положение местных фермеров.

Как отмечает РИА Новости, на долю компании "Астон" приходится около 10 процентов российского экспорта зерновых культур и треть российского экспорта растительных масел.