Результаты выполнения бюджета: лучше, но в целом плохо

Информация предприятий о массовом беззаконии налоговиков и нежелании под любым предлогом принимать налоговые декларации все больше напоминает сообщения c фронтов...

Казначейство недавно информировало общественность о результатах выполнения государственного бюджета по доходам в январе – октябре 2010 года.

В частности, общая сумма доходов (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения НДС облигациями внутреннего государственного займа) составляла 185236,8 млн. грн., что на 37466,5 млн., или 25,4% больше, чем за соответствующий период 2009 года.

Учитывая, что за январь – сентябрь 2010 года общая сумма доходов госбюджета составляла 164838,3 млн. грн., можем посчитать объем мобилизации за октябрь. Выходит 20398,5 млн. грн.

В общий фонд бюджета поступило 162656,1 млн. грн., что на 41748,7 млн. грн., или на 34,5% больше соответствующего показателя 2009 года. Опять же, зная данные за 9 месяцев текущего года, высчитываем, что за октябрь в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 18836,9 млн.

Налоговые поступления в общий фонд бюджета за 10 месяцев составляли 132796,6 млн. грн., в том числе за октябрь – 14125,5 млн.

Неналоговые поступления в этот фонд достигли 24468,2 млн. грн., за октябрь – 4147,5 млн. Не совсем ясна природа таких аномально высоких объемов поступлений в октябре, потому что в среднем за предыдущие 9 месяцев неналоговые поступления составляли почти вдвое меньшую сумму. Не исключено, что идет речь идет о перечислении в госбюджет средств из Нацбанка как разницы между его сметными доходами и расходами. Напомню, что в госбюджете предусмотрена общая сумма таких перечислений в размере 10 млрд. грн.

В специальный фонд бюджета за 10 месяцев поступило 22580,7 млн. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения НДС ОВГЗ), в том числе в октябре – 1561,6 млн.

Годовой показатель доходов госбюджета без учета межбюджетных трансфертов составляет 245661,3 млн. грн. Нет данных о собственных доходах бюджетных учреждений, запланированных в размере 13533,6 млн. грн. Если допустить, что в госбюджет эти доходы идут в запланированных объемах, то за 10 месяцев должно было поступить около 11278 млн. грн. С учетом этого показателя выполнение за десять месяцев выливается в цифру 196514,8 млн.

Таким образом, выполнение доходной части госбюджета можно оценивать на уровне почти 80%, и за два последних месяца нужно мобилизировать 49146,5 млн. грн., что вряд ли реально. Данные Казначейства дают основания считать, что с учетом неполного перечисления в государственный бюджет из местных бюджетов общее недовыполнение достигнет по меньшей мере 10 млрд. грн. Хотя это недовыполнение выглядит значительно лучше чем раньше, остается пакет вопросов о реальном состоянии вокруг доходной части бюджета.

В частности, остается неопределенной ситуация с возвратом НДС. Предусмотрено в этом году возместить предприятиям НДС в размере 27,471 млрд. грн.

Казначейство ничего не сообщает об уровне возмещения НДС на протяжении октября, однако министр финансов не так давно заявлял, что в январе – сентябре 2010 года оно нуждалось в выделении из госбюджета 15,826 млрд. грн. То есть можно еще возместить 11,645 млрд. грн., или в среднем ежемесячно – 3,9 млрд. В условиях недовыполнения бюджета можно предположить, что правительство путем невозмещения захочет улучшить формальные показатели наполнения государственной казны. Кроме того, неизвестно, а какая сумма НДС вообще еще не возмещена предприятиям. По данным налоговиков, на 1 октября подтверждено, но не возмещено 9,12 млрд. грн. При этом глава ГНАУ Папаика в начале октября заявлял, что проверяются еще 10 млрд.

То есть даже при полном выполнении норм госбюджета по возмещению НДС предприятия будут кредитовать правительство на сумму не менее 10 млрд. грн, но и эта цифра, похоже, будет выше.

Неизвестно также, сколько еще остается требований предприятий, которые просто не могут сдать налоговые декларации и хотя бы формально получить право требовать возмещения НДС. Информация предприятий о массовом беззаконии налоговиков и нежелании под любым предлогом принимать налоговые декларации все больше напоминает сообщения с фронтов.

Кроме того, правительственные чиновники не говорят о размерах переплат предприятий с налога на прибыль. Хотя это дает возможность существенно завышать показатели доходной части госбюджета.

Но создавая красивую обертку для преподнесения обществу показателей выполнения бюджета, правительство тем самым создает себе проблему на следующий год, потому что нынешнее кредитование бюджета со стороны предприятий обернется дальнейшим непоступлением доходов. Кроме того, такие действия правительства относительно налогоплательщиков создают серьезные проблемы для их деятельности, а особенно на фоне все еще сложной ситуации в экономике.

Таким образом, нереалистичный бюджет и в дальнейшем будет бить как по правительству, так и по субъектам предпринимательской деятельности.

Борис Кушнирук