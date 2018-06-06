Предприниматели предупредили власть: это последняя мирная акция

Нас пытаются превратить в преступников, которые будут давать взятки. Мы этого не допустим. Крым не собирается выполнять их законы... Дело не в кодексе, а в характере нашей власти. Репортаж из-под стен парламента

Херсон? Есть! Тернополь? Есть! Луганск? Есть! Кировоград, Сумы, Винница, Черновцы, Днепродзержинск, Донецк, Львов, Ковель, Стрый, Белая Церковь, Кременчуг, Мелитополь, Одесса, Павлоград, Ровно, Житомир, Каменец-Подольский... Под Верховной Радой проходит перекличка. Сегодня здесь можно изучать географию Украины – предприниматели со всех уголков страны протестуют против принятия Налогового кодекса.

– Мы приготовили плакат: “Сделай подарок Пенсионному фонду – умри молодым”, – рассказывает предприниматель из Стрыя. – Но мы такого подарка не сделаем! Мы будем жить и работать. Но до каких пор мы будем терпеть издевательство, до каких пор мы будем терпеть эту власть?!

– Ганьба! Ганьба! – летело над толпой. – “Кодексу – ні! Ні – брехні!”

Первые ряды представителей малого бизнеса, заняв ограждение вокруг площадки перед Верховной Радой, громко стучат деревянными палками по алюминиевым ведрам. Другие для создания “художественного шума” предусмотрительно принесли пустые пластиковые бутылки с камнями внутри.

Громкоговоритель достается предпринимателю из Крыма.

– Крым с вами всегда, сегодня и всегда! – выкрикивает мужчина. – В 1995 году, когда ввели непосильные начисления на заработную плату, мы похоронили тысячи предприятий. В 1998 году мы добились упрощенной системы, которая дала возможность выйти из “тени” и хотя бы части предпринимателей работать честно. Сегодня предлагается Налоговым кодексом платить больше, чем работать, а отдать больше, чем есть. Нас пытаются превратить в преступников, которые будут давать взятки. Мы этого не допустим. Крым не собирается выполнять их законы. Если не будет переговоров и если не будет разумных налогов, мы просто отказываемся платить налоги!

Куда ни кинь взгляд – плакаты: “Малому бизнесу Кабмин роет могилы, так, может, нужно готовить вилы?”, “Полтава против нового Налогового кодекса”, “Донбасс против налогового террора”, “Правительство Азарова – бери шинель...”, “Большим вареником можно подавиться”, “Безпорадна влада й уряд людей до крайнощів підбурять”, “Нет – азаровщине!”, “Правящая верхушка – ярмо на шее Украины”, “Третий Налоговый – позорнее третьего рейха” (а под ним три похоронных венка). Некоторые представители малого бизнеса оделись в футболки с надписью “Власть – это я. Чиновник – мой наемный работник”.

“Янукович – брехун! Тигипко – брехун! Азаров – брехун!” – скандируют протестующие.

Возле парламента усиливают охрану – ожидается прибытие Януковича для представления нового генпрокурора.

- Сейчас сюда приедет президент, давайте кричать громче, чтобы он нас услышал! – призывает женщина через громкоговоритель.

– Президента – к народу! Янукович – к народу! – заревела толпа.

Не помогло – гарант протестующих не услышал или, скорее, не захотел услышать.

– Я пенсионерка, у меня пенсия 750 гривен. И двое несовершеннолетних детей растут – 15 и 13 лет, – рассказывает Екатерина из Бучи. – Торгую на базаре, плачу пенсионный взнос, целых 33,2%. И они сейчас хотят, чтобы я осталась безработной! А у меня же дети, кто о них подумает?

– Мы что, от хорошей жизни на базаре стоим на пенсии? – возмущается ее коллега “по цеху”. Предпринимательница из Белой Церкви подошла к выступлению творчески: зачитала перед толпой стихотворение.

“Хвала рукам, порепано-залізним, Надірваним кравчучками стократ. Вирує будмайдан капіталізму, Гуде багатотисячний парад. Хвала рукам учителя, доцента, Конструктора, людини від землі, Котрі отут – копієчка до цента, Добробут будували на нулі. Хвала рукам, вашим рукам, що бачили Чимало туреччин, польщ, китаїв і росій, Які новий Стамбул у нас заклали, Вдягнули-взули “од кутюр” усіх. Хвала рукам, що пахнуть мідяками, І срібними, і гривнями, й у.о. На вихідні летять до папи й мами І сапою відроджують село. Хвала рукам! Вони не босі й голі, У держиморд не просять нагород. Вони – в полоні і вони – на волі. Вони – народ!” – Народ, вы власть! И вы только долю власти делегировали тем, кто сегодня не дает нам жить! Народ, не молчи, – призывала украинцев воспалительная белоцерковчанка.

– Упрощенной системе – “да”. Единый налог – стране достаток! – в унисон кричат предприниматели. Их не пугает дождь и непогода. Многие из них пришли без зонтов. Кто-то прячется под елками в Мариинском парка, но большинство стоят под открытым небом. Новый кодекс для них, понятно, страшнее дождя.

Большинство митингующих – обычные торговцы с рынка, одетые в поношенные болоньевые куртки.

– Если кодекс примут, то нас закроют, вообще закроют, – жалуются продавщицы из Фастова. – Сами строили эти модули, никто не дал ни копейки, а теперь мы все должны отдать и уйти. Нас оставляют без куска хлеба. Нас облагают такими налогами, которые просто не дают жить и все. Что нам, умирать завтра?

– Мы стоим на базаре. Если прикинуть, сколько придется платить с учетом той новой структуры, то проще или закрыться, или уйти в полную “тень”, – рассказывает киевский предприниматель Алексей. – Поэтому мы будем стоять здесь до конца, пока кодекс не снимут с рассмотрения. Мы же не против того чтобы платить, мы и платим постоянно. Но так драть! А сегодня с каждым днем все хуже – торговли нет, а налоги растут.

Громкоговоритель переходит в руки земляка Януковича, предпринимателя из Донецка.

– 21 и 29 октября в Донецке прошли митинги протеста против Налогового кодекса, и мы пришли к выводу, что дело не в кодексе и пенсионных доплатах, дело в характере нашей власти в целом. Выступая против Налогового кодекса, мы не должны забывать, что даже если его не примут, то должны быть готовы к тому, что власть будет пытаться принять что-то подобное через месяц или два. Нельзя этого допустить. Наша страна похожа на очень больного человека в период обострения. Обострение – это наш Налоговый кодекс. Хроническое заболевание длится последние 20 лет. Донецкие предприниматели пришли к выводу, что нужно лечить болезнь. Мы – за отставку Кабмина, за отставку налоговой администрации. Кодексу – нет.

– Кодексу – нет! – вторит собрание.

– Ты почему не кричишь? – спрашивает рядом со мной женщина у своего спутника.

– А какой смысл кричать? Нужно идти и бить, – кивая в сторону Верховной Рады говорит мужчина. (Вместо “бить” он использовал более сильный эквивалент).

– Народ еще спит. Не только малому бизнесу будет плохо, весь народ хотят поставить на колени, – возмущается ковельчанка. – Нет – Налоговому кодексу! Будите регионы, будите людей, нас должно быть в 10 раз больше.

Среди толпы заметно выделяется мужчина с младенцем на руках. Протестовать предприниматель, который представился Мухаммедом, пришел вместе со всей семьей.

– У меня на Дарницком рынке семь павильонов, – рассказывает Мухаммед. – Плачу очень большие налоги, ментам плача... А они собираются менять кодекс. Я хочу упрощенной налоговой системы, а не грабежа.

Часть митингующих расходится по Мариинскому парка. Возле киосков с кофе вырастает огромная очередь. На скамьях аккуратно расстилают газеты и достают “тормозки”: вареные яйца и картошка, бутерброды, соленые огурцы.

Музыкальным сопровождением на митинге выступает майдановская песня “Грынджол”.

“Разом нас багато – нас не подолати”, – подпевает публика.

Потом из колонок слышится новая песня Кузьмы с красноречивым припевом: “Кинули, як лохів, розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом в унітаз злили...”

Предприниматели Житомирщины жалуются, как их не хотели пускать на митинг в Киев.

– Шесть наших автобусов не пускали! Но мы все равно прорвались. Мы хотим сказать лишь одно – это последняя мирная акция протеста. В следующей акции мы будем перекрывать дороги, перекрывать проходные хлебзаводов, перекрывать проходные крупных супермаркетов... Ганьба Налоговому кодексу!

– Депутатов на базар! – скандирует собрание.

– Некоторые рассказывали, что нужно лечить Украину, – говорит Ирина Касьян из Хмельницкого. – Наша страна здорова, наши предприниматели кормят весь мир, а больные люди здесь сидят (указывает на Верховную Раду), что не могут принять нормальный Налоговый кодекс, не могут нормально принять пенсионный закон, поэтому мы требуем отставки правительства, отставки Верховной Рады. “Кодексу – ні, ні – брехні!”

...Но стоять предпринимателям, видимо, придется долго. Сегодня Верховная Рада перенесла рассмотрение проекта Налогового кодекса во втором чтении на 16 ноября.

Яна Солнцева