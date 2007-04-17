Артемовский суд Луганска упорно лезет на рожон

В Центральную избирательную комиссию поступило очередное решение Артемовского районного суда (Луганская обл.), которое запрещает проведение избирательного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила заместитель председателя ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, вчера в ЦИК поступило постановление о запрещении осуществлять какие-либо действия – открытое принудительное исполнительное производство от Артемовского районного суда. При этом она отметила, что сообщение в СМИ относительно повторного решения Артемовского суда появилось раньше, но постановление поступило только вчера.

В целом, по словам М.СТАВНИЙЧУК, это уже четвертое решение районных судов, которые поступают в ЦИК.

Как сообщал УНИАН, Городской суд Феодосии 6 апреля прекратил действие указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, а 7 апреля – отменил свое решение.

6 апреля решение о запрещении проведения выборов принял и Артемовский суд г. Луганска. Позже тот же суд отменил свое решение.

11 апреля Секретариат Президента получил решение Томаковского районного суда Днепропетровской области о приостановке избирательного процесса. В то же время заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН заявил, что, по информации руководства Верховного суда, этот документ является поддельным.

16 апреля Генеральная прокуратура Украины направила представление в Высший совет юстиции относительно увольнения судей, которые приняли решение о приостановлении действия Указа Президента о роспуске Верховной Рады.

Руководитель Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерий ГЕЛЕТЕЙ сказал журналистам, что речь идет о судьях Феодосийского, Артемовского судов и других.