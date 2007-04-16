Судьи, приостановившие указ Президента, вылетят с работы?

Генеральная прокуратура Украины направила представление в Высший совет юстиции относительно увольнения судей, которые приняли решение о приостановлении действия Указа Президента о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерий ГЕЛЕТЕЙ.

По его словам, об этом шла речь сегодня на встрече Президента с руководителями силовых и правоохранительных ведомств.

В.ГЕЛЕТЕЙ напомнил, что речь идет о судьях Феодосийского, Артемовского судов и других.