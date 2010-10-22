Клюев: терминал СПГ - это национальный проект

Украина намерена до конца 2010 г. заключить долгосрочный контракт, касающийся освоения рынка сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил на пресс-конференции первый вице-премьер Андрей Клюев.

"Что касается терминала по сжиженному газу, вы знаете, что это национальный проект, он будет строиться. Переговоры с целым рядом стран ведутся по подписанию контракта. Я думаю, что к концу года этот процесс закончится", - сказал он.

Терминал для приема СПГ в Украине мощностью 10 млрд куб. м в год может быть построен в 2012 г. под Одессой. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта будет представлено до конца 2010 г. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд долл. В июне министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко заявлял, что благодаря терминалу Украина сможет получить альтернативу российскому газу.