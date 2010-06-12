Украина договорилась об альтернативе российскому газу

Строительства терминала по перевалке сжиженного природного газа обойдется Украине в сумму около 1 миллиарда долларов. Об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".

Чиновник отметил, что строительство терминала очень "быстро окупается".

"У нас есть программа с Евросоюзом, в рамках этой программы общая сумма финансирования около 3 миллиардов. И как раз один из проектов мы будем предлагать вот этот", - цитирует Бойко Украинская правда.

Министр сообщил, что уже состоялись переговоры с азербайджанскими партнерами, которые с Румынией и Болгарией строят терминал сжиженного газа в Кулеви в Грузии.

"И мы будем там партнерами, по выкупу определенного объема сжиженного газа и поставки его в нашу страну, через терминал в Одессе. Программа рассчитана на четыре года", - уточнил Бойко.

"Мы рассчитываем, что Украина будет закупать 5 миллиардов кубометров газа на первом этапе, и еще пять, суммарно 10, на втором", - добавил он.

Как известно, 31 марта Кабмин утвердил план мероприятий на 2010 год по реализации проекта строительства терминала по перевалке сжиженного природного газа.