Нобелевскую премию получил создатель искусственного оплодотворения

Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили британцу Роберту Эдвардсу за исследования в области эмбриологии.

Нобелевский комитет при Каролинском институте Стокгольма отметил достижения Эдвардса, разработавшего технологию экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Эдвардс начал заниматься этими исследованиями в 1960-х годах. В 1968-м он сумел оплодотворить яйцеклетку человека в лабораторных условиях, а позже совершенствовал технологию извлечения яйцеклеток и саму методику ЭКО.

Первое успешное ЭКО было проведено Патриком Кристофером Стептоу и Робертом Эдвардсом в основанном ими Кембриджском центре. Первая девочка "из пробирки" Луиз Джой Браун родилась 25 июля 1978 года.

Роберт Джеффри Эдвардс родился в 1925 году в Манчестере. Участник Второй мировой войны. Учился в Эдинбургском университете. В 1955 году получил звание доктора философии за диссертационную работу в области эмбрионного развития мышей. С 1958 года работает в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне, где инициировал изучение проблемы человеческого оплодотворения. В 1963 годе переезжает в Кембридж. Там совместно с Патриком Стептоу открыл первый в мире центр экстракорпорального оплодотворения.