«Элита-центр»: жертвы земельной ренты
... Активные игроки на столичном рынке земли – Генпрокуратура, СБУ, Министерство обороны, судьи. Не составляет труда поименно назвать всех, кто зарабатывает миллиарды на киевской земле.
Городские власти цинично взялись «устранять» последствия своей же деятельности, решив заработать на этом повторно. Для обеспечения жильем пострадавших от «Элиты-Центра» под застройку будут выданы новые участки столичной территории. Заказчиком строительства выступит коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство". Готовится проект решения Киеврады "О предоставлении разрешения коммунальному предприятию "Киевское инвестиционное агентство" на передачу в залог имущества территориальной общины Киева.
А теперь задумаемся: за чей счет будут решать проблему обворованных с попустительства местных властей инвесторов из «Элиты-Центра»? Правильно, за счет всей столичной общины, то есть городские власти решили, что каждый киевлянин пожертвует гривню-другую и пострадавшим построят жилье.
В принципе ничего здесь плохого нет - издревле погорельцам строили дома всем миром. Вот только есть одно но…
Задача ведь решается честнее и проще. Средств для постройки жилья инвесторам достаточно, они в буквальном смысле слова закопаны в земле! Достаточно вспомнить о таком экономическом понятии, как земельная рента. Это стоимость земли, на которой возводится дом, включаемая в стоимость самого жилья. У нас о земельной ренте никто не говорит, поскольку именно она и является сутью всех махинаций на столичном и не только рынке недвижимости.
Жилье строится одинаково – не зависимо от района, - стоимость его составляет примерно 2000 гривен за квадратный метр. Добавим сюда еще 20-процентную рентабельность и получим не более 2500 гривен или 500 долларов за квадратный метр. Однако минимальная стоимость жилья на первичном рынке Киева – 1000 долларов. А в центре жилье стоит в 2 - 3 раза больше. Откуда же берутся такие суммы? Да очень просто: окончательная сумма учитывает и стоимость земли, на которой возведен дом. И очевидно, что в центре земля, а соответственно и жилье - дороже.
Но кто получает жирный «боковик» в виде земельной ренты? По идее должна получать киевская громада. Но этого не происходит, ибо участки не продаются на аукционе, а распределяются Киеврадой. Депутаты, составляющие омельченковское большинство, давно повязаны бизнесом на коммунальном хозяйстве, элитными участками под дачки и пр.
Одна из отработанных схем: госструктуре выделяется участок под застройку. Но у этой структуры нет собственных денег на строительство, и тогда она заключает договор с застройщиком, который получает себе участок, возводит на нем дом, расплачиваясь с первоначальный владельцем участка несколькими квартирами, которые не идут ни в какое сравнение со стоимостью полученного участка земли.
Возвращаясь к пострадавшим «Элита-центра»: есть возможность построить им новое жилье без привлечения дополнительных средств. Нужно лишь выставить на аукцион те участки, которые были отведены под застройку «Элите-центру». Вырученных денег очевидно с лихвой хватит для приобретения квартир. В КГГА это прекрасно понимают, равно как и то, что в таком случае появится прецедент реализации столичной земли за ее рыночную стоимость – на аукционе. Чтобы этого не случилось, на участки быстренько наложили арест в рамках уголовного дела. На этом основании команда Александра Омельченко оперативно решает выделить новые участки под застройку.
Объясним суть очередной аферы столичной власти. Новые участки снова выделят безвозмездно. И через "Киевское инвестиционное агентство" будет вновь украдена стоимость земельной ренты. Те же участки, которые отводились изначально и которые ныне арестованы (хотя, следствие в праве снять арест в кратчайшие сроки), будут позже «предоставлены» по второму кругу. Таким образом, на них городское начальство «срубит ренту» повторно.
Всем прекрасно известна ситуация вокруг земельной ренты и причина, по которой городские власти не желают продолжать строительство на прежних площадках «Элиты-Центра», равно как и проводить прозрачные аукционы по продаже земли. Но никто, от кого это зависит, палец о палец не ударит, чтобы решить проблему цивилизованно, как описано выше. Потому что слишком многие в этой истории повязаны непрозрачной схемой распределения земельных участков. Активный игрок на столичном рынке земли – Генпрокуратура, которая с 2002 года заполучила 46 участков, СБУ, получившая за этот период 25 участков, еще один активный «землевладелец» - Министерство обороны. Правосудие также на стороне команды Омельченко – судьи киевских судов получают квартиры в столице в течение месяца.
Не составляет труда поименно назвать всех, кто зарабатывает миллиарды на киевской земле. Надо всего лишь придать гласности то, кому и на каких основаниях выделяли земельные участки. Известны лишь наиболее активные «получатели» - компания «21 век», которую связывают со Львом Парцхаладзе и фирма «Кроун», связанная с депутатом Киеврады Кобринским. После получения участки перепродаются по незатейливым схемам, и земельная рента выводится в оффшоры. А дабы страна не знала имен своих героев, Киевская рада за подписью Александра Омельченко принимает 18 ноября 2004 года решение № 805, которым запрещает оглашение решений по имущественным и земельным вопросам.
В темноте секретности легче разворовывать столичные территории. Впрочем, все уже украдено. В последние годы в Киеве отведены участки под застройку около 8 млн. квадратных метров. И это в то время, когда объемы строительства едва превышают 1 млн. квадратных метров в год. Никто в этой стране, кроме наивысших чиновников не знает, что и кому отдано. А киевляне в большинстве случаев узнают о начале строительства лишь после того, как у них под окнами ограждают забором очередную строительную площадку.