«Элита-центр»: жертвы земельной ренты

Городские власти цинично взялись «устранять» последствия своей же деятельности, решив заработать на этом повторно. Для обеспечения жильем пострадавших от «Элиты-Центра» под застройку будут выданы новые участки столичной территории. Заказчиком строительства выступит коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство". Готовится проект решения Киеврады "О предоставлении разрешения коммунальному предприятию "Киевское инвестиционное агентство" на передачу в залог имущества территориальной общины Киева.

А теперь задумаемся: за чей счет будут решать проблему обворованных с попустительства местных властей инвесторов из «Элиты-Центра»? Правильно, за счет всей столичной общины, то есть городские власти решили, что каждый киевлянин пожертвует гривню-другую и пострадавшим построят жилье.

В принципе ничего здесь плохого нет - издревле погорельцам строили дома всем миром. Вот только есть одно но…

Задача ведь решается честнее и проще. Средств для постройки жилья инвесторам достаточно, они в буквальном смысле слова закопаны в земле! Достаточно вспомнить о таком экономическом понятии, как земельная рента. Это стоимость земли, на которой возводится дом, включаемая в стоимость самого жилья. У нас о земельной ренте никто не говорит, поскольку именно она и является сутью всех махинаций на столичном и не только рынке недвижимости.

Жилье строится одинаково – не зависимо от района, - стоимость его составляет примерно 2000 гривен за квадратный метр. Добавим сюда еще 20-процентную рентабельность и получим не более 2500 гривен или 500 долларов за квадратный метр. Однако минимальная стоимость жилья на первичном рынке Киева – 1000 долларов. А в центре жилье стоит в 2 - 3 раза больше. Откуда же берутся такие суммы? Да очень просто: окончательная сумма учитывает и стоимость земли, на которой возведен дом. И очевидно, что в центре земля, а соответственно и жилье - дороже.

Но кто получает жирный «боковик» в виде земельной ренты? По идее должна получать киевская громада. Но этого не происходит, ибо участки не продаются на аукционе, а распределяются Киеврадой. Депутаты, составляющие омельченковское большинство, давно повязаны бизнесом на коммунальном хозяйстве, элитными участками под дачки и пр.

Одна из отработанных схем: госструктуре выделяется участок под застройку. Но у этой структуры нет собственных денег на строительство, и тогда она заключает договор с застройщиком, который получает себе участок, возводит на нем дом, расплачиваясь с первоначальный владельцем участка несколькими квартирами, которые не идут ни в какое сравнение со стоимостью полученного участка земли.

Возвращаясь к пострадавшим «Элита-центра»: есть возможность построить им новое жилье без привлечения дополнительных средств. Нужно лишь выставить на аукцион те участки, которые были отведены под застройку «Элите-центру». Вырученных денег очевидно с лихвой хватит для приобретения квартир. В КГГА это прекрасно понимают, равно как и то, что в таком случае появится прецедент реализации столичной земли за ее рыночную стоимость – на аукционе. Чтобы этого не случилось, на участки быстренько наложили арест в рамках уголовного дела. На этом основании команда Александра Омельченко оперативно решает выделить новые участки под застройку.

Объясним суть очередной аферы столичной власти. Новые участки снова выделят безвозмездно. И через "Киевское инвестиционное агентство" будет вновь украдена стоимость земельной ренты. Те же участки, которые отводились изначально и которые ныне арестованы (хотя, следствие в праве снять арест в кратчайшие сроки), будут позже «предоставлены» по второму кругу. Таким образом, на них городское начальство «срубит ренту» повторно.

Всем прекрасно известна ситуация вокруг земельной ренты и причина, по которой городские власти не желают продолжать строительство на прежних площадках «Элиты-Центра», равно как и проводить прозрачные аукционы по продаже земли. Но никто, от кого это зависит, палец о палец не ударит, чтобы решить проблему цивилизованно, как описано выше. Потому что слишком многие в этой истории повязаны непрозрачной схемой распределения земельных участков. Активный игрок на столичном рынке земли – Генпрокуратура, которая с 2002 года заполучила 46 участков, СБУ, получившая за этот период 25 участков, еще один активный «землевладелец» - Министерство обороны. Правосудие также на стороне команды Омельченко – судьи киевских судов получают квартиры в столице в течение месяца.

Не составляет труда поименно назвать всех, кто зарабатывает миллиарды на киевской земле. Надо всего лишь придать гласности то, кому и на каких основаниях выделяли земельные участки. Известны лишь наиболее активные «получатели» - компания «21 век», которую связывают со Львом Парцхаладзе и фирма «Кроун», связанная с депутатом Киеврады Кобринским. После получения участки перепродаются по незатейливым схемам, и земельная рента выводится в оффшоры. А дабы страна не знала имен своих героев, Киевская рада за подписью Александра Омельченко принимает 18 ноября 2004 года решение № 805, которым запрещает оглашение решений по имущественным и земельным вопросам.

В темноте секретности легче разворовывать столичные территории. Впрочем, все уже украдено. В последние годы в Киеве отведены участки под застройку около 8 млн. квадратных метров. И это в то время, когда объемы строительства едва превышают 1 млн. квадратных метров в год. Никто в этой стране, кроме наивысших чиновников не знает, что и кому отдано. А киевляне в большинстве случаев узнают о начале строительства лишь после того, как у них под окнами ограждают забором очередную строительную площадку.