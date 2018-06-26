Десант «пенсионеров» из Голливуда в Киеве: они знают, что нравится людям (фоторепортаж)

Сильвестр Сталлоне презентовал в Киеве свой новый приключенческий боевик «Неудержимые». Свой в полном смысле слова: в картине с бюджетом в 80 миллионов долларов Рэмбо – и автор сценария, и режиссер.

Киевский визит «старых кляч» со всемирно известной фабрики грез был обставлен с голливудовским размахом. Приезжие знаменитости заняли лучшие номера в «Премьер Паласе», а сам Сталлоне, по сведениям Комсомольской правды в Украине , поселился в президентском номере, где во время своих визитов в Киев любит останавливаться Филипп Киркоров.

Пресс-конференцию гостей задержали где-то на полчаса, как объяснили организаторы, из-за того, что в зал набились несколько сотен журналистов, и дорогу «виновникам торжества» пришлось прокладывать чуть ли не «по головам» прессы.

Сюжет нового киношедевра мало чем отличается от уже вышедшего на экраны «махалова» с участием Сталлоне. Некий райский островок в Латинской Америке и зловещий диктатор, который им управляет. В довесок к этому воплощению вселенского зла – армия «бодигардов». Взрывы драки, свистящие над головой пули – без счета. И, понятное дело, безоговорочная победа добра над злом в финале. Несогласные с пацифистскими воззрениями спасателей мира украшают торжество справедливости телами разной степени испорченности…

Автор уверенно заявил, что это – развлекательное кино, которое нравится людям. «Я знаю, что нравится людям и даю им то, что они хотят».

Шварценеггер, Брюс Виллис, Микки Рурк, Дольф Лунгрен, Джейсон Стэтхэм, Джет Ли… Кстати, в оригинале название фильма звучит значительно лучше: «The Expendables» - расходные материалы или, если хотите, «устройства разового применения», так что картину логичнее было бы назвать «Пушечное мясо», что впрочем не мешает «многоразовому» Сталлоне вот уже 40 лет на экранах продвигать мир ко всеобщему счастью увесистыми пинками в зад.

«Железный Арни» - в миру губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер снялся лишь в эпизодической роли, да и то, по слухам, его долго уговаривали. Зато сыграл он самого себя, да еще и получил от партнеров по экрану «пророчество»: собирается, мол, стать президентом…

Кстати, в планах Сталлоне – минимум два продолжения «Неудержимых». Наверное чтобы успеть «по последнему разу» вытащить на экраны тех «старых кляч», которых не удалось уговорить сняться в первом фильме.

Анна Ткаченко

Фото Владимира Гонрара и Дмитрия Ларина / УНИАН