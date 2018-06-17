Бывший директор Лавры: За передачей Лавры стоит коррупция

Киево-Печерскую Лавру (ту ее часть, которую еще не прибрала к рукам Московская церковь) передали из коммунальной собственности в государственную. После такого решения Киевсовета столичная интеллигенция, музейные работники и художники замерли в тревожном ожидании. Что дальше? Отдадут ли земли и имущество церкви соседнего государства? Что будет с музеями и творческими мастерскими, размещенными на территории заповедника? С этими и другими вопросами мы обратились к главе Всеукраинской ассоциации музеев, бывшему главе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергею Кролевцу.

В 2009 ГОДУ ПАРТИЯ РЕГИОНОВ БЫЛА ПРОТИВ ПЕРЕДАЧИ ЛАВРЫ Пан Сергей, Киево-Печерскую Лавру передали из коммунальной собственности в государственную. Депутат Киевсовета Александр Бригинец уже высказал опасение, что этот шаг сделан с одной целью – передать ее из государственной собственности в “церковно-московскую” - и что над музеями и мастерскими, которые расположены на территории Киево-Печерского заповедника, уже нависла опасность. Разделяете ли вы его опасения и какие видите причины для такого решения? Акцент нужно делать не на самой передаче, а на том, в какое время это делается. Отчего это не было сделано год назад или два? Или в 2003 году, когда Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник передавали из городского подчинения в министерское? Но почему-то тогда не провели передачу имущественного комплекса одновременно с передачей заведения... Заведением руководит министерство, имущество распределяет город. И эта ситуация всех устраивала 7 лет. И попытки в прошлом и позапрошлом годах решить вопрос, недорешенный в 2003 году, почему-то сталкивались с полным бойкотом в Верховной Раде. Когда голосовали в мае 2009 года, Партия регионов была против передачи имущества в государственную собственность. А теперь они «за». Что изменилось? Я вижу в этой ситуации исключительно политический подтекст.

В настоящее время Киевсовет просто проголосовал за передачу имущества в государственную собственность, а что будет с этим имуществом, что будет с музеями на этой территории, будет ли сокращен заповедник? Ответов нет. Вместо этого приходит письмо от Минкультуры с подписью министра Кулиняки о сокращении в заповеднике 20% работников. Более 100 человек просто выгоняют на улицу...

Разнарядка касается только вашего заповедника или других музейных работников тоже ожидают освобождения? Пока еще сокращение касается Киево-Печерского заповедника. Но это такой пробный шаг. Если он пройдет, то завтра пойдут сокращения по всем музеям и заповедникам Украины. Нынешняя власть обещала сократить чиновников, а увольняет музейных работников.

На территории заповедника – пять музеев и еще два – в охранных зонах. Над ними нависла угроза. Неизвестно, что с ними будет.

В ЯЩИКАХ В УКРАИНСКОМ ДОМЕ ПОГИБАЕТ МУЗЕЙ ИСТОРИИ КИЕВА Почему за решение о передачу Лавры Киевсовет проголосовал именно сейчас, накануне визита московского патриарха Кирилла, или это просто случайное совпадение? Это вы – четвертая власть – раскладывайте этот пасьянс на основе фактов. Идет сокращение работников, передают имущество в госсобственность именно сегодня, а не вчера и не год назад, когда был другой формат власти. И нет документа, который бы сказал, что будет с музеями через 5 или 10 лет. У меня есть причины для опасений, потому что перед глазами сразу появляется музей истории Киева. 6 лет назад его выгнали из родного помещения, отдали здание суду. Пообещали самое лучшее помещение, в Украинском доме, и 6 лет музей не работает, он существует виртуально. Экскурсий нет, фонды не пополняются. В тех ящиках на 4-ом и 5-ом этажах Украинского дома погибают экспонаты, погибает музей.

У нас растет поколение киевлян, которые не знают истории своего города. И не удивительно, что Киевсовет голосует за переименование улицы славного человека, который сделал для Украины, для Лавры и для церкви столько, сколько не сделал ни один политический деятель.

В Киеве остались лишь два дворца: Кловский и Мариинский. Киевлянам и туристам попасть в оба сегодня невозможно. Справедливо ли, что Кловский отдали служителям Фемиды и выселили музей истории Киева? Переселение суда во дворец – это просто кричащий факт тотального культурного невежества нашей так называемой “правящей элиты”. Я все же надеялся, что руководство суда использует какие-то свои рычаги, чтобы решить дальнейшую судьбу музея. Но напрасно. В Украине идет процесс “раскулачивания” музеев. В то время как во всем мире потомки царей и королей открывают двери своих апартаментов для общественности, создают в них музеи. У нас был музей в хорошем дворцовом комплексе. Его выгоняют под дурилку – “у вас будет Украинский дом”. Украинский дом – одно из лучших, “жирных” помещений в центре Киева, ну кто это отдаст, при той власти, которая нагло крадет у киевлян их дворы, у детей - площадки и детские садики... Тот же детский садик в Аскольдовом переулке – достопримечательность архитектуры 1923 года – сейчас застраивается небоскребами за деньги нуворишей, которые сидят в парламенте. Садик с площадкой просто обречен, его продадут. Власть относится к этой стране как к месту, где она зарабатывает деньги. Эта наша правящая «элита» своими детьми, женами, деньгами, любовницами не присутствует в этой стране, они присутствуют за рубежом, там они отдыхают, одеваются, учат детей, хранят свои деньги, завидуют той буржуазной культуре и уничтожают свою.

ЦЕРКОВЬ ВОЗВЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА 15 ТЫСЯЧ КВ. М НОВОСТРОЕК ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ – БЕЗ ВСЯКИХ РАЗРЕШЕНИЙ Известна ли вам судьба творческих мастерских художников, которые находились в корпусе №30 Киево-Печерского заповедника? Они оказались под угрозой выселения из-за окончания срока аренды. Киевсовет срок аренды не продлил. Но помещения отстроили после войны на средства Национального союза художников... Действительно, это помещение строилось для лаврской иконописной школы в конце ХІХ века, там работали Попов и Ежакевич, которые расписывали трапезный храм Киево-Печерской Лавры. После войны за средства художников здание было отреставрировано. Там были мастерские известных художников. Вопрос можно решить, дать другое помещение этим художникам где-то на Печерске. Нет, их просто выселяют на улицу, а этот корпус планируется передать “под потребности церкви”, которая только за последние пять лет возвела на территории Нижней Лавры около 15 тысяч метров квадратных новостроек для собственных потребностей, без разрешений и согласований!

Иконописную школу тоже ожидает закрытие?

Насколько мне известно, договор аренды не был продлен. А куда выгонять этих художников – непонятно.

КИЕВСОВЕТ УМЫВАЕТ РУКИ, В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРЕДАЧЕЙ ЛАВРЫ СТОИТ КОРРУПЦИЯ Как до сих пор в Лавре сосуществовали церковники, художники и музейные работники? В 2002 году заповедник по поручению Кабмина разработал концепцию развития Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и принципов его сосуществования с церковью. Существовало понимание, что такой документ крайне нужен как церкви, так и музеям. К сожалению, на стадии визирования чиновники положили этот документ под сукно. Но, прорабатывая его с высшим руководством церкви, мы смогли найти понимание в принципиальных вещах. Работала межведомственная комиссия по урегулированию государственно-церковных отношений при Кабинете министров, которая регулярно собиралась. Такую позицию поддерживало и прежнее руководство города (Александр Омельченко лично вмешивался в случае необходимости). К сожалению, лет пять эта комиссия не работает.

Сейчас, по моему мнению, у некоторых участников процесса появилось обманчивое искушение решить все и сразу. Киевсовет сплавляет проблемный объект, который не дает выгоды. Церковь соблазняется имуществом и вытесняет музеи как что-то инородное и враждебное ей. А в действительности за этим стоят коррумпированные чиновники, виртуозы плетения кружева интриг с целью и дальше ловить рыбку в мутной воде. В частности, руководство Госслужбы по вопросам национального культурного наследия избегает ответственности за позорную застройку Киева и разрушение достопримечательностей национального значения: сегодня одиозный Николай Кучерук и Марина Громова – новое руководство Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, заместитель и генеральный директор соответственно. Те, кто должен был бы отвечать, возглавили процесс. Надолго ли?

В прошлом году организация ЮНЕСКО предупредила Украину, что Киево-Печерская Лавра и София Киевская могут попасть в так называемый “черный список”. Эксперты акцентировали внимание на неэффективном управлении объектами, из-за чего возникают риски для самих достопримечательностей. Ведь Лаврой и Софией у нас по закону руководили и Минкульт, и Минрегионстрой, и служители церкви, и столичные управленцы. А кто должен заниматься Лаврой?

Представители ЮНЕСКО были удивлены таким количеством контролирующих и ответственных, но сказали: ну, хорошо, если у вас семь нянек, у вас все равно должна быть какая-то программа управления. Наши чиновники, пряча глаза, говорят: “есть”. Хотя такого документа нет. Что у вас за план управления? Вот у нас финансовый план. Эксперты ЮНЕСКО говорят: да нет, простите, это план финансирования, мы имеем в виду другой документ: генплан, концепция, программа, назовите его как хотите, но он должен удостоверять, что здесь и через пять лет будет музей. А наша власть не знает, будет ли здесь музей, потому что она привыкла работать в режиме ручного управления. Идет дерибан земли, распродажа отдельных участков...

Какие застройки на сегодня несут самую большую угрозу заповеднику? Это четко изложено в прошлогоднем отчете ЮНЕСКО, принятом на сессии комитета Всемирного наследства в Севилье (Испания) с названиями объектов и адресами. Минкультуры скрывало этот отчет и не переводило его. Потому неофициальный перевод был осуществлен Всеукраинской ассоциацией музеев, он размещен на нашем сайте.

Это ресторан на берегу Днепра прямо под Лаврой, планы застройки по тому проекту, который выиграл конкурс относительно «Мистецького арсенала», эти кубы, параллелепипеды, треугольники прямо на валах Цитадели какой-то японской или французской фирмы, офисно-культурологический или жилищный комплекс по Лаврскому переулку и другие планы застройки в охранных зонах объекта под охраной ЮНЕСКО.

В МИСТЕЦЬКОМ АРСЕНАЛЕ НЕ БУДЕТ МЕСТА МУЗЕЯМ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ЛАВРЕ Вы вспомнили «Мистецький арсенал». В этом году Кабмин выделил на этот проект 125 миллионов гривен. Какая судьба ожидает этот музейный комплекс, насколько он важен сегодня для музейщиков и рядовых граждан? За 5 лет было столько разговоров вокруг того, что это будет за «Мистецький арсенал» и каждый представлял его так, как позволяла ему фантазия. Это было похоже на ту притчу, когда слепых подвели к слону и каждый потом рассказывал, что такое слон, в зависимости от того, за какую часть тела он ухватился. Примерно так было с «Мистецьким арсеналом». Не было концепции, программы, видения. Нам сначала показывали одну концепцию, потом другую. Я в 2005 году был в составе какого-то совета и задал вопрос: какова юридически-правовая форма того, что вы предлагаете, будет ли это эдакое музейное объединение, где будет музей книги, театральный, исторический, художественный, Триполье, и в каждом из них свой директор, бухгалтер, своя территория, свои фонды, - или это будет одно юридическое лицо, в которое вольются эти музеи. Мне никто не дал ответа. А где-то месяц назад я прочитал интервью Наталии Заболотной (прежняя директор Украинского дома, а в настоящее время директор Художественного арсенала – Авт.), которая рассказала о своей концепции этого Арсенала. Там будет живой музей.

А что это значит?

Там не будет стационарной экспозиции. Это хорошая концепция. Она имеет право на существование. Концепция Заболотной более понятная и логичная, чем предыдущая. Но бред о том, что музеи из Лавры перейдут в Арсенал, необходимо оставить. Там не будет места...

Арсенал был призван стать украинским Лувром. А каков в принципе механизм создания национальных музеев: сначала стены – потом коллекции или наоборот? Провозгласить: мы завтра сделаем такой себе Лувр – невозможно, поскольку такие мощные коллекции, как Эрмитажа, Берлинского музея и других, создавались веками. Причем создавалось странами-империями в период их имперского существования. Наполеон свозил ценные объекты, которые впоследствии попали в коллекцию Лувра, со всего мира. Российская империя 300 лет собирала коллекцию для Эрмитажа разными способами. Коллекция музея «Метрополитен» (США) скупалась за огромные деньги.

Сначала должны быть огромные средства, в первую очередь на закупку экспонатов, а затем для этих экспонатов достраиваются или перестраиваются, или приспосабливаются те здания, которые есть.

Воплотить на сегодня такую имперскую идею можно в случае, если Украина поставит себе целью стать империей. Да и даже тогда – это неисполнимая мечта. Нельзя построить такой огромный музей за 2-3 года. А тем более путем «ограбления» других музеев.

На музейное дело и выставочную деятельность бюджетом-2010 предусмотрено 127,6 млн. грн., а на сохранение историко-культурного наследия - 142,6 млн. грн. На что может хватить этих средств? Это очень небольшие деньги. Разделите их на 450-470 музеев, которые есть в Украине, разного подчинения: Минкультуры, областные, городские...

В США МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ НЕТ И КУЛЬТУРА НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ А каким должно тогда быть финансирование, чтобы музеи не прозябали, или они должны переходить на самоокупаемость, привлекать посетителей? Как в целом поднять престиж музейного дела? Здесь важна не сумма денег. Должен быть изменен принцип финансирования в культуре. У нас бюджет приняли, Минкультуры разделило деньги между музеями и контролирует их использование. Этих средств всегда не будет хватать. Нужно дать возможность музеям свободно оперировать этими деньгами и зарабатывать дополнительные средства. Музеи должны принимать посетителей, расширять экспозиции, создавать выставки, желательно их возить за границу. А какая миссия Минкультуры? Кем являются министерские чиновники? Они создают культурный продукт? Нет! Потребляют? Нет. Почему министерство везде лезет и всех поучает? Вмешивается в такие вопросы, в которые в ни одной стране министерство не вмешивается, там, где оно (министерство) есть. Ведь в некоторых странах Минкультуры отсутствует, и там нормально развивается культура.

В каких странах? Например, в США.

Нужно дать права музеям самим принимать решение. Должно быть так. Минкультуры говорит: вам нужно для финансирования 10 млн. грн., мы даем 8 млн., но даем гарантированно, а остальные ищи сам, делай экспозиции, привлекай посетителей, меценатов, спонсоров. То, что заработаешь, направляй на развитие своей сферы. Такую реформу Европа проводила не так давно. В Голландии приняли свою программу “свободный полет” («Дельтаплан»), и назвали ее приватизация (в нашем понимании переход к самостоятельности). Они дали право музеям принимать любые решения, даже относительно финансово-хозяйственной деятельности – как частным организациям (отсюда термин – приватизация). А министерство занимается мониторингом ситуации, дает советы, следит за тем, чтобы своевременно дошли деньги, соблюдались нормы права. Все. Избирает директора Музейный совет (у каждого музея свой), где нет ни одного чиновника. А министерство лишь формализует отношения уже избранного директора с государством контрактом и не вмешивается в его деятельность. Запрещено. Вот и вся реформа!

ЧАЩЕ Я ВИДЕЛ ВОВКУНА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ НА КОНЦЕРТАХ ПОПЛАВСЬКОГО Что изменилось с приходом нового министра? Чем отличается Кулиняк от Вовкуна? Я Кулиняка абсолютно не знаю. Я с ним, может, один раз встречался на совещании года два том, когда он был заместителем министра. Поэтому я не могу его оценивать.

В последние дни своего пребывания в кресле министра культуры Вовкун уволил вас. Вы объясняли это окончанием срока контракта. Других причин увольнения не видите? У меня был давний конфликт с министром культуры и его заместителем Яковиной, которые не понимали музейной и памятникоохранной сферы. И как люди, которые “не в теме”, они ее боялись и питались слухами и сплетнями. Мои попытки выйти на непосредственный разговор с министром успехом не увенчались ... Чаще я видел Вовкуна на концертах Поплавского по телевизору. А в заповеднике он был дважды, и то на совещаниях. Один раз совещание организовало Министерство иностранных дел перед приездом экспертов ЮНЕСКО, и еще раз – по поводу скандальной незаконной застройки Лавры. Вместо того, чтобы заниматься делом, я как директор вынужден был судиться с министерством. Отменял его безграмотные приказы решениями судов. А сколько времени потеряно на бессмыслицы и незаконные министерские проверки при нулевом финансировании. Однако этот человек два года руководил украинской культурой и два года открыто валил мой международный выставочный проект украинских икон из Львова и Киева в Нью-Йорке, Вашингтоне и других штатах США в 2010-2011 году по непонятным причинам, о котором можно лишь гадать ... Слава богу, сейчас выставка проводится.

Разговаривала Анна Ященко